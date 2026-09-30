Aritmetica de bază

Punctul de plecare al negocierilor pentru formarea guvernului pare solid: aproximativ 80 de parlamentari PNL, 58 de la USR şi 31 de la UDMR. Împreună, 169 de mandate, iar Mureşan însuşi vorbeşte de 170. Numai că nici măcar acest nucleu nu e atât de compact cum arată. În PNL, mai mulţi parlamentari contestă conducerea lui Ilie Bolojan. Cu mai puţin de o lună în urmă, 11 liberali care susţinuseră Guvernul Veştea au fost scoşi din funcţiile de conducere din Parlament. Un vot de învestitură e exact momentul în care resentimentele interne se pot transforma în absenţe discrete.

Ministrul interimar de Interne, senatorul Cătălin Predoiu, unul dintre contestatarii lui Bolojan, a anunţat că, dacă ajunge în Parlament, va vota Guvernul Siegfried Mureşan, el arătând că este nevoie urgentă de un guvern pro-occidental cu puteri depline. Şi europarlamentarul liberal Rareş Bogdan recomandă ca cei 23 de parlamentari din Platforma Liberal-Conservatoare din cadrul PNL să voteze guvernul "undercover Bolojan 2", pentru că fără un Executiv stabil, România "se duce în cap". PSD şi AUR au anunţat că nu vor vota Guvernul Mureşan. Parlamentarii AUR nu vor fi prezenţi la votul din plen

PSD şi AUR adună împreună în jur de 218 mandate. Nici ele nu au majoritate, dar au suficient cât să blocheze orice guvern care nu le include. Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, luni, "decizia fermă, asumată şi ireversibilă" a partidului de a nu vota Guvernul Mureşan, la finalul unui Consiliu Naţional al partidului. "Rămâne cum am stabilit, PSD îşi reafirmă dorinţa de a guverna. Nu cedăm la presiuni mediatice sau la şantaj politic", a declarat Grindeanu.

El a mai spus că social-democraţii vor fi în sală la votul din Parlament. Şi AUR a decis că nu votează Guvernul Siegfried Mureşan, preşedintele formaţiunii, George Simion, anunţând luni că a desemnat o echipă de negociere cu toate formaţiunile politice, pentru ca în următoarele zile să se ajungă la formarea unui guvern stabil.

Simion a spus că este de datoria AUR să facă parte din guvernare şi precizează că va discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca, în cazul în care Nicuşor Dan nu convoacă alegerile, cum îi cere Constituţia, să fie suspendat. "Nu vom fi prezenţi în comisii, în plen, şi nu vom vota un guvern Siegfried Mureşan sau cel care urmează după aceea, Nazare, pentru că asta ar însemna trădarea încrederii pe care voi ne-aţi acordat-o. Trecem printr-o criză politică majoră. Am desemnat o echipă de negociere cu toate formaţiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un guvern stabil", a anunţat Simion.