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Live Text Guvernul Mureşan, la vot în Parlament. Plenul reunit, ora 13:00, votul e aşteptat după ora 16:00

Guvernul Siegfried Mureşan ajunge, miercuri, la vot în plenul Parlamentului şi are nevoie de cel puţin 233 de voturi, majoritatea deputaţilor şi senatorilor, pentru a fi învestit. PSD şi AUR au anunţat că nu vor vota acest guvern, iar premierul desemnat Siegfried Mureşan a declarat că a discutat doar cu grupul minorităţilor naţionale şi cu parlamentari neafiliaţi şi că are în jur de 200 de voturi. În cazul unui vot de respingere a Cabinetului Siegfried Mureşan, se îndeplineşte, pentru prima dată, condiţia prevăzută de Constituţie pentru declanşarea alegerilor anticipate, fiind al doilea guvern care pică la vot, în Parlament, după cel al lui Adrian Veştea. Decizia privind declanşarea anticipatelor revine, însă, exclusiv preşedintelui Nicuşor Dan, care a afirmat constant faptul că nu îşi doreşte alegeri anticipate, întrucât nu le consideră o soluţie.

Guvernul Mureşan, la vot în plenul Parlamentului. În caz de respingere, se întrunesc condiţiile pentru alegeri anticipate Guvernul Mureşan, la vot în plenul Parlamentului. În caz de respingere, se întrunesc condiţiile pentru alegeri anticipate Hepta
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Editor V.N.
Publicat la 30.09.2026, 10:22 | Modificat la 30.09.2026, 10:22
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30.09.2026, 10:51

Mureşan, mesaj înainte de votul din Parlament: Astăzi puterea este la fiecare parlamentar

Puterea este astăzi la fiecare parlamentar, este mesajul transmis Siegfried Mureşan, care a afirmat că, dacă va ajunge la şefia Guvernului, va trata cu respect fiecare senator şi deputat, indiferent dacă este la guvernare sau în opoziţie.

''Astăzi puterea este la fiecare parlamentar. Ca prim-ministru voi trata cu respect fiecare parlamentar şi fiecare grup parlamentar, indiferent dacă este la guvernare sau în opoziţie. Voi ţine cont de ideile bune pentru România venite din partea parlamentarilor şi voi lucra împreună cu ei'', a scris Mureşan, pe Facebook.

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30.09.2026, 10:39

Kelemen Hunor: Nu cred că vom sta încă trei luni fără desemnare

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că, dacă Guvernul Siegfried Mureşan nu va trece de votul Parlamentului miercuri, preşedintele Nicuşor Dan va convoca noi consultări cu partidele politice, menţionând că nu crede că va dura încă trei luni până la o nouă desemnare a unui prim-ministru. "Poate că la următoarea desemnare oamenii vor fi un pic mai flexibili", adaugă Kelemen.

"Haideţi să vedem ce scrie Constituţia. Înainte de desemnare, preşedintele se consultă cu partidele parlamentare. Deci dacă acest guvern nu trece după votul de azi, atunci, conform Constituţiei, preşedintele va convoca nişte consultări. Sunt convins că va merge pe Constituţie şi în urma consultărilor va face o nouă desemnare. Când se va întâmpla, nu ştiu, nu am habar, dar nu cred că vom sta încă trei luni de zile fără desemnare. Eu cred că se va întâmpla relativ repede, trebuie să se întâmple relativ repede", a afirmat Kelemen Hunor, miercuri, la RFI.

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30.09.2026, 10:16

Care este poziţia preşedintelui

Preşedintele Nicuşor Dan a cerut, în repetate rânduri, partidelor politice responsabilitate şi soluţii concrete pentru rezolvarea crizei politice, apreciind că alegerile anticipate nu sunt o soluţie. Chiar marţi el a transmis un mesaj: "E momentul ca această criză politică să se încheie. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul naţional. Alegerile anticipate nu sunt o soluţie, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilităţii şi a neîncrederii - şi a cetăţenilor români, şi a pieţelor financiare. Indiferent de ce se va întâmpla, România îşi va păstra traiectoria financiară, există consens politic pe chestiunea asta".

Miercurea trecută, preşedintele Nicuşor Dan afirma că nu-şi doreşte dizolvarea Parlamentului. "Eu îndemn partidele - pentru că e o chestiune serioasă, totuşi - îndemn partidele la dialog. Nu l-am prea văzut în ultimele luni. Dizolvarea Parlamentului nu este ceva ce eu să-mi doresc. Asta înseamnă câteva luni în plus de incertitudine şi cred că românii... în momentul ăsta îşi doresc să se termine criza asta într-un fel sau altul şi felul ăsta nu poate să fie decât unul negociat de partide (...) Alegerile anticipate sunt rele în primul rând pentru cetăţeni, după aceea şi pentru partide. Când eşti politician trebuie să te uiţi la ce vor cetăţenii. E o stare de insecuritate şi cred că e momentul să închidem criza asta", a afirmat Nicuşor Dan, într-un interviu acordat pentru Antena 3, la finalul vizitei la New York. Liderii partidelor parlamentare au vorbit, însă, tot mai des despre declanşarea anticipatelor, având în vedere că aritmetica parlamentară oferă puţine variante de majoritate.

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30.09.2026, 10:15

Aritmetica de bază

Punctul de plecare al negocierilor pentru formarea guvernului pare solid: aproximativ 80 de parlamentari PNL, 58 de la USR şi 31 de la UDMR. Împreună, 169 de mandate, iar Mureşan însuşi vorbeşte de 170. Numai că nici măcar acest nucleu nu e atât de compact cum arată. În PNL, mai mulţi parlamentari contestă conducerea lui Ilie Bolojan. Cu mai puţin de o lună în urmă, 11 liberali care susţinuseră Guvernul Veştea au fost scoşi din funcţiile de conducere din Parlament. Un vot de învestitură e exact momentul în care resentimentele interne se pot transforma în absenţe discrete.

Ministrul interimar de Interne, senatorul Cătălin Predoiu, unul dintre contestatarii lui Bolojan, a anunţat că, dacă ajunge în Parlament, va vota Guvernul Siegfried Mureşan, el arătând că este nevoie urgentă de un guvern pro-occidental cu puteri depline. Şi europarlamentarul liberal Rareş Bogdan recomandă ca cei 23 de parlamentari din Platforma Liberal-Conservatoare din cadrul PNL să voteze guvernul "undercover Bolojan 2", pentru că fără un Executiv stabil, România "se duce în cap". PSD şi AUR au anunţat că nu vor vota Guvernul Mureşan. Parlamentarii AUR nu vor fi prezenţi la votul din plen

PSD şi AUR adună împreună în jur de 218 mandate. Nici ele nu au majoritate, dar au suficient cât să blocheze orice guvern care nu le include. Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, luni, "decizia fermă, asumată şi ireversibilă" a partidului de a nu vota Guvernul Mureşan, la finalul unui Consiliu Naţional al partidului. "Rămâne cum am stabilit, PSD îşi reafirmă dorinţa de a guverna. Nu cedăm la presiuni mediatice sau la şantaj politic", a declarat Grindeanu.

El a mai spus că social-democraţii vor fi în sală la votul din Parlament. Şi AUR a decis că nu votează Guvernul Siegfried Mureşan, preşedintele formaţiunii, George Simion, anunţând luni că a desemnat o echipă de negociere cu toate formaţiunile politice, pentru ca în următoarele zile să se ajungă la formarea unui guvern stabil.

Simion a spus că este de datoria AUR să facă parte din guvernare şi precizează că va discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca, în cazul în care Nicuşor Dan nu convoacă alegerile, cum îi cere Constituţia, să fie suspendat. "Nu vom fi prezenţi în comisii, în plen, şi nu vom vota un guvern Siegfried Mureşan sau cel care urmează după aceea, Nazare, pentru că asta ar însemna trădarea încrederii pe care voi ne-aţi acordat-o. Trecem printr-o criză politică majoră. Am desemnat o echipă de negociere cu toate formaţiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un guvern stabil", a anunţat Simion.

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30.09.2026, 10:15

De unde ar mai putea veni voturi

Primul loc în care Mureşan a căutat voturi a fost Grupul minorităţilor naţionale, 17 deputaţi care, de trei decenii, au votat aproape reflex pentru stabilitate. De data aceasta, surpriza a venit tocmai de acolo. Potrivit mai multor surse, majoritatea lor refuză să susţină Cabinetul, iar motivul e scris chiar în programul de guvernare: reducerea numărului de parlamentari de la 465 la 405, care le-ar putea pune în pericol mandatele. Deputata neafiliată a minorităţii italiene, Ioana Grosaru chiar a cerut Curţii de Apel Bucureşti anularea decretului prin care Nicuşor Dan l-a desemnat pe Mureşan, argumentând că guvernul ar trebui condus de cei care au câştigat alegerile. Demersul a fost repudiat public de 11 organizaţii ale comunităţii italiene, care spun că deputata nu vorbeşte în numele întregii comunităţi.

Instanţa a respins cererea, ca fiind inadmisibilă. Deputatul FDGR Ovidiu Ganţ, reprezentant al minorităţii germane, anunţa, marţi, într-un mesaj pe Facebook, că va vota Guvernul Mureşan. Siegfried Mureşan a declarat, luni seară, că a avut cu grupul minorităţilor naţionale, două rânduri de discuţii: "Am agreat cu domniile lor ca ei să anunţe, miercuri, înaintea votului din plen ce vor face, dar am motive de optimism (…) discuţiile au fost bune". A doua rezervă la care ar putea apela Mureşan sunt neafiliaţii. Liberalii au început să le prezinte programul, dar fără să le ceară vreun angajament. Şi aici există o limită: UDMR a pus condiţia ca guvernul să nu depindă de voturile AUR, SOS sau POT. Rămân cel mult 23 de neafiliaţi "compatibili", iar cifra presupune că toţi ar spune da.

Dacă Guvernul Siegfried Mureşan va fi respins în Parlament se întrunesc condiţiile pentru o dizolvare a Parlamentului şi declanşarea alegerilor parlamentare anticipate. Articolul 89 din Constituţie prevede că, după consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, "Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură".

Odată cu dizolvarea Parlamentului, începe procedura organizării alegerilor parlamentare anticipate. Până acum, Parlamentul a respins doar Cabinetul Veştea, în 22 iunie. Eugen Tomac, primul nominalizat premier de către preşedinte, după ce Guvernul Ilie Bolojan a fost demis prin votul Legislativului în luna mai, nu a mai ajuns la votul din Parlament. El şi-a depus mandatul, după ce nu a reuşit să strângă o majoritate pentru guvernul său de tehnocraţi.

Dacă şi Guvernul Mureşan pică la vot, se întruneşte condiţia celor două solicitări de învestitură care sunt respinse de Parlament. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a publicat, luni, pe site-ul propriu, proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, precizând că alegerile parlamentare anticipate pot fi organizate, în cazul în care se va ajunge în această situaţie. "Proiectul elaborat de AEP asigură condiţiile tehnice pentru respectarea termenului constituţional şi pentru exercitarea efectivă a dreptului de vot de către românii din străinătate", afirma sursa citată.

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30.09.2026, 10:14

Cabinetul de miniştri propus de Siegfried Mureşan

Premierul desemnat va prezenta apoi Cabinetul pentru care cere votul parlamentarilor.

Propunerile PNL pentru funcţiile de miniştri:

  • Viceprim-ministru şi ministrul Afacerilor Interne: Mircea Abrudean
  • Ministrul Finanţelor: Alexandru Nazare
  • Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale: Raluca Turcan
  • Ministrul Sănătăţii: Oana Gheorghiu
  • Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene: Dragoş Pîslaru
  • Ministrul Educaţiei şi Cercetării: Mihai Dimian
  • Ministrul Energiei: Sebastian Burduja

Propunerile USR

  • Viceprim-ministru şi ministrul Apărării Naţionale: Radu Miruţă
  • Ministerul Mediului: Diana Buzoianu
  • Ministerul Afacerilor Externe: Oana Ţoiu
  • Ministerul Transporturilor: Cătălin Drulă
  • Ministerul Economiei: Irineu Darău

Propunerile UDMR

  • Vicepremier şi ministru al Agriculturii: Tánczos Barná
  • Ministerul Dezvoltării: Cseke Attila
  • Ministerul Culturii: Ötvös Koppány

Ministru independent, susţinut de cele trei partide

  • Ministerul Justiţiei: Andrea Chiş

Audierile candidaţilor propuşi au avut loc luni şi marţi. În prima zi au primit avize negative miniştrii propuşi la Energie - Sebastian Burduja, Apărare - Radu Miruţă, Transporturi - Cătălin Drulă, Economie - Irineu Darău. Tanczos Barna (Agricultură) şi Alexandru Nazare (Finanţe) au fost avizaţi pozitiv.

În a doua zi a audierilor din comisii, au primit avize pozitive Oana Ţoiu - Externe, Mircea Abrudean - Interne, Dragoş Pîslaru - Fonduri Europene şi miniştri UDMR pentru Dezvoltare şi Cultură. Raluca Turcan (Muncă), Oana Gheorghiu (Sănătate), Andrea Chiş (Justiţie) şi Mihai Dimian (Educaţie) au primit aviz negativ.

Avizele sunt consultative. După discursul premierului desemnat vor avea loc dezbateri, urmate de votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului asupra Programului şi a întregii Liste a Guvernului. Votul este secret, cu bile. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, minimum 233 de voturi.

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan, afirma, că are "în jur la 200 de voturi certe" pentru învestirea Guvernului, având discuţii cu minorităţile, dar şi cu "cu parlamentari neafiliaţi, cu grupuri parlamentare mai mici". "Suntem în jur la 200 de voturi certe. Avem nevoie de 233 de voturi pentru învestire", spunea Mureşan, luni seară.

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30.09.2026, 10:13

Ce pune Mureşan pe masă

Mureşan a construit un program de guvernare în cinci zile, împreună cu cele trei partide care îl susţin, şi l-a depus sâmbătă la Senat: 372 de măsuri, 16 ministere şi doar trei vicepremieri, fiecare cu portofoliu propriu. Mesajul e unul de continuitate în ceea ce priveşte reformele lui Bolojan, dar cu accent pe creştere economică.

Pe partea fiscală, promisiunile sunt calibrate cu grijă. TVA nu va creşte, iar revenirea la 19% e promisă "de îndată ce se va putea". O rectificare bugetară ar urma în 30 de zile de la învestire, fără ca deficitul să depăşească ţinta de 6,2% din PIB, iar bugetul pe anul următor ar fi publicat până la 30 noiembrie.

Pe partea de reformă a statului, programul merge mai departe: limitarea numărului de secretari de stat, interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, comasarea ANAF cu Autoritatea Vamală şi un ghişeu unic pentru acte, paşapoarte, permise şi înmatriculări. Şi, poate cel mai vizibil punct, este reducerea numărului de parlamentari de la 465 la 405, în conformitate cu datele recensământului.

Aici apare paradoxul întregii operaţiuni. Măsurile cu care rezonează alegătorii sunt exact cele care sperie parlamentarii din sala de vot. Un program care promite să taie sinecuri şi locuri în Parlament cere unor parlamentari să voteze, practic, pentru propria dispariţie.

Opoziţia a atacat programul şi pe fond: AUR spune că măsurile nu au costuri, termene şi surse de finanţare clare, iar PSD vorbeşte despre continuarea unui "model economic al dezastrului".

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V.N.
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