Vremea de mâine 30 septembrie. Minime negative, ploi şi rafale de 65 km/h în mai multe regiuni

Vremea se menţine în general frumoasă în cea mai mare parte a ţării, cu temperaturi apropiate de valorile normale ale perioadei şi chiar mai ridicate în vest. Vor exista însă şi zone cu vânt mai puternic, ploi slabe pe litoral, iar în depresiuni şi în estul Transilvaniei sunt aşteptate temperaturi scăzute, ceaţă şi condiţii de brumă.

Vremea la noapte

La noapte, cerul va fi temporar noros în regiunile sudice și mai mult senin în rest. Izolat vor fi condiții pentru ploi slabe (cantități de apă sub 1 l/mp) în sudul litoralului. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona costieră (viteze la rafală de 45...55 km/h), dar și în Carpații de Curbură, unde rafalele vor fi de 55...65 km/h. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 0 grade în estul Transilvaniei (unde se va produce brumă) și 15 grade pe litoral. Izolat se va semnala ceață.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 30 septembrie în ţară

Vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil în regiunile sudice și estice, temporar cu înnorări pe litoral unde izolat va ploua slab (cantități de apă de 1...3 l/mp), iar în rest va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales pe parcursul zilei, în sudul Moldovei, Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei, în general cu viteze de 40...50 km/h, precum și în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi de 55...65 km/h. Temperaturile maxime se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei perioade în vest și apropiate de normal în rest, astfel la nivelul întregii țări vor fi de la 17 grade în estul Transilvaniei și zona deluroasă din centrul Moldovei, până la 26 de grade în Banat. Temperaturile minime, vor caracteriza o noapte rece, mai ales în jumătatea de nord a teritoriului, și vor fi cuprinse între -2 grade în depresiunile Carpaților Orientali, unde se va forma brumă și 14 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, izolat, va fi ceață îndeosebi în depresiuni.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 30 septembrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi frumoasă și apropiată de normalul termic al datei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare după-amiaza (viteze de 35...40 km/h).Temperatura maximă va fi de 22...23 de grade, iar cea minimă de 6...9 grade.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea va fi însorită, fără precipitaţii anunţate, iar vântul va sufla slab şi izolat. Temperaturile maxime vor atinge în jur de 18 grade.

Vremea de mâine 30 septembrie la munte

Vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil în masivele estice și mai mult senin în restul zonei montane, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări, mai ales pe parcursul zilei în Carpații de Curbură, unde rafalele vor fi de 55...65 km/h. Valorile termice vor continua să crească ușor și se vor situa în general în limitele specifice acestei perioade.