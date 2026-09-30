O tragedie aviatică a fost evitată la limită în această dimineaţă în Orientul Mijlociu. Un pilot al unui zbor FlyDubai pe ruta Dubai - Tel Aviv a încercat să prăbuşească avionul la bordul căruia se aflau 174 de pasageri. A fost împiedicat în ultimul moment de cel de-al doilea pilot, ajutat de o parte dintre călători. Martorii au povestit că avionul a căzut în gol mii de metri şi că unul dintre piloţi a fost înjunghiat în urma luptei din cabină. Prinde contur ipoteza unei tentative de atac terorist, potrivit ultimelor informaţii din presa israeliană. Unul dintre oficiali a precizat că informațiile strânse de autoritățile israeliene indică faptul că copilotul ar fi încercat să îl înjunghie pe pilot, iar un pasager israelian ar fi ajutat la imobilizarea copilotului.

Update. Potrivit Channel 12 și Ynet, în Israel, prinde tot mai mult contur ipoteza potrivit căreia ar fi fost o tentativă de atac terorist.

Avionul a aterizat în Arabia Saudită după o altercație violentă în cabina de pilotaj, cu o bucată din coadă ruptă, potrivit imaginilor care circulă pe reţelele sociale. Arik Zer, fost șef în cadrul Shin Bet, a explicat că picajul brusc al avionului a provocat cel mai probabil avariile de la coadă. El a declarat pentru Channel 12 că acestea nu ar fi putut fi provocate de impactul cu vreun obiect din exteriorul aeronavei.

Copilotul ar fi, de fapt, un cetăţean din Oman, iar căpitanul aeronavei ar fi cetăţean al Emiratelor Arabe Unite

Atât căpitanul, cât și copilotul avionului au fost transferați la spital din cauza rănilor suferite, relatează CNN

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Informaţii neconfirmate publicate de presa din Israel susţin ipoteza conform căreia copilotul, un cetățean din Oman, este anchetat la sol de autoritățile saudite, după ce l-ar fi înjunghiat pe comandant, un cetățean din Emiratele Arabe Unite, și ar fi încercat să prăbușească avionul.

Oman și Israel nu au însă relații diplomatice oficiale. Potrivit CNN, nu este clar cum a obținut pilotul din oman autorizaţia necesară pentru a zbura în Israel.

În același timp, autoritățile nu exclud varianta ca gestul copilotului să fi fost provocat de o criză psihică, precum o tulburare de comportament, scrie Times of Israel.

Până în acest moment, autoritățile israeliene, cele saudite sau cele din emirate nu au făcut nicio declarație oficială privind circumstanțele incidentului. Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a anulat programul pentru a purta consultări cu conducerea serviciilor de securitate din Israel, precizează CNN.

Momentul în care avionul FlyDubai aterizează de urgenţă în Arabia Saudită

Presa israeliană a publicat o înregistrare video care ar fi fost filmată la bordul avionului. Ar surprinde momentul în care acesta ateriza în Arabia Saudită. Imaginile arată pasageri care aplaudă și cântă

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Pasageră din avionul FlyDubai: un membru al echipajului, "terorist", a încercat să prăbușească avionul

O pasageră aflată la bordul zborului flydubai a declarat pentru Channel 12 că soțul ei a ajutat la "neutralizarea teroristului" aflat la bord.

Femeia, pe nume Meital, spune că un membru al echipajului aflat în cabina de pilotaj "a încercat să prăbușească avionul" și a fost imobilizat de pasageri.

"Cineva a strigat "înjunghiere", iar soțul meu și-a dat imediat seama ce se întâmplă și s-a dus în grabă în partea din față a avionului. Împreună cu alți israelieni, au neutralizat teroristul", spune ea.

"Au fost înjunghieri și foarte mult sânge", spune Meital.

"Suntem foarte emoționați și sub o presiune teribilă. Îmi este foarte greu să vorbesc", adaugă ea.

Pasagerii l-ar fi legat pe copilot şi l-au îngrijit pe căpitanul rănit

Un al doilea bărbat care se afla la bordul avionului apare într-o înregistrare video în care le vorbește membrilor familiei sale despre un "terorist" care ar fi încercat să preia controlul asupra avionului. El spune că a participat la imobilizarea atacatorului, despre care afirmă că este "legat".

Potrivit datelor de monitorizare a zborurilor analizate de CNN, aeronava a coborât aproximativ 5.304 metri, de la o altitudine de 10.363 de metri până la aproximativ 5.060 de metri, deasupra nord-vestului Arabiei Saudite. Zborul FDB1073, la bordul căruia s-ar fi aflat 180 de pasageri - inclusiv zeci de israelieni - a transmis codul "squawk" 7700, semnalul internațional general pentru o situație de urgență, în timp ce efectua o întoarcere deasupra graniței dintre Iordania și Arabia Saudită.

Momentul în care copilotul ar fi încercat să prăbuşească avionul FlyDubai

A apărut un nou video în presa israeliană care surprinde momentele în care copilotul zborului FlyDubai cu destinaţia Tel Aviv ar fi încercat să prăbuşească aeronava.

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Avionul a coborât brusc 5.000 de metri

Coborârea a avut loc în puțin peste două minute, în jurul orei 1:20 ET.

La aproximativ 12 minute după această manevră, la ora 1:32 ET, aeronava a transmis un semnal de urgență.

O pasageră aflată la bordul avionului FlyDubai care a aterizat de urgență în Arabia Saudită a descris pentru Channel 12 momentele dramatice petrecute în timpul zborului.

"Am auzit țipete în avion. Apoi au deschis ușa cabinei de pilotaj și am văzut sânge, iar cineva îl înjunghiase pe pilot cu un briceag", a declarat femeia, care nu a fost identificată, într-un mesaj trimis postului de televiziune.

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Aeronava a aterizat de urgenţă în Arabia Saudită

Pasagerilor israelieni li s-a cerut să rămână în avion. În paralel, o aeronavă Flydubai a plecat spre Tabuk, în nord-vestul Arabiei Saudite, de unde urmează să decoleze spre Aeroportul Ben Gurion și să îi transporte pe israelieni înapoi în țară.

Reacţia unui oficial israelian: Nu a fost o deturnare

Un oficial israelian, purtător de cuvânt al lui Benjamin Netanyahu, a declarat că incidentul nu a fost o deturnare a avionului.

Potrivit acestuia, autoritățile israeliene au înțeles că a fost vorba despre un incident intern între membri ai personalului aflat la bord.

Surse citate de CNN au descris situația drept un "incident violent" între cei doi piloți ai aeronavei. Următoarele informaţii sunt preluate din presă străină şi nu au fost confirmate oficial de autorităţi.

Avioane de luptă israeliene au fost ridicate de la sol

Zborul FZ1073 al Flydubai a schimbat cursul deasupra spațiul aerian iordanian spre Arabia Saudită, transmițând un semnal general de urgență, înainte de un alt semnal de urgență care indică o posibilă interferență ilegală câteva minute mai târziu, potrivit site-ului de monitorizare Flightradar24.

Avionul Boeing 737 a transmis din nou semnal de urgență generală înainte de a ateriza pe aeroportul din Tabuk, din nord-vestul Arabiei Saudite, a precizat site-ul.

Nu se crede că incidentul ar fi fost o deturnare a avionului, a precizat biroul premierului israelian. Flydubai nu a putut fi contactată imediat pentru a comenta incidentul, scrie Agerpres.

Piloţii s-ar fi luat la bătaie, unul ar fi suspectat că a vrut să prăbuşească aeronava

Un oficial israelian, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a declarat pentru Reuters că piloții au transmis semnalele de urgență după ce au avut o altercație fizică. Nu este clar pentru moment dacă piloții au transmis semnalele intenționat.

O altă sursă oficială din Israel a declarat pentru Channel 12 că "a fost evitat cel mai grav dezastru" în cazul zborului FlyDubai din Emiratele Arabe Unite spre Israel, care a aterizat de urgență în Arabia Saudită. Potrivit oficialului, care nu a fost identificat, copilotul este anchetat, pe fondul unor indicii tot mai numeroase că ar fi încercat să preia controlul avionului pentru a-l prăbuși.

Alţi trei oficiali israelieni au declarat mai devreme pentru Reuters că prim-ministrul Benjamin Netanyahu a avut consultări privind acest zbor. Șeful statului major al armatei israeliene, Eyal Zamir, a avut și el o reuniune de "evaluare a situației" cu comandantul forțelor aeriene și alți oficiali militari, a precizat armata israeliană într-un comunicat.

După aterizare, cei doi piloți au fost luați la audieri în Arabia Saudită.

Un canal de ştiri din Israel a transmis informaţia potrivit căreia, unul dintre piloți ar fi de origine rusă, iar celălalt de origine ucraineană. Informaţia privind cetăţenia echipajului de pilotaj a fost ulterior revizuită, cei doi fiind cetăţean al Omanului, respectiv al Emiratelor Arabe Unite. Martori oculari au relatat că unul dintre piloți a început să se comporte violent și a amenințat că se sinucide. Un cetățean israelian aflat la bord a intrat în cabina piloților și l-a ajutat pe copilot să îl imobilizeze pe pilotul cu intenții suicidare.