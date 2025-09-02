Horoscop Balanţă luna septembrie 2025. Pentru tine, septembrie este o lună a introspecției și a reevaluărilor. Saturn retrograd în Pești te face să acorzi mai multă atenție sănătății și disciplinei zilnice.

Mercur în Fecioară îți aduce dorința de a-ți organiza viața interioară și de a elimina ceea ce nu mai funcționează. Venus, guvernatorul tău, intră în Fecioară pe 19 septembrie, accentuând nevoia de echilibru între suflet și corp. Eclipsa de Lună în Pești din 7 septembrie poate scoate la lumină o problemă de sănătate sau o situație la muncă ce necesită rezolvare urgentă. Eclipsa de Soare din 21 septembrie îți oferă un nou început în zona spirituală sau a obiceiurilor zilnice. Marte în Scorpion pe 22 septembrie îți dinamizează resursele financiare și aduce energie în gestionarea veniturilor.

Bani: Financiar, luna este favorabilă pentru reorganizare. Mercur în Fecioară te ajută să îți planifici mai atent cheltuielile și să te asiguri că nu lași nimic la voia întâmplării. Venus în aceeași zonă aduce ocazii de câștiguri prin proiecte discrete sau prin muncă de culise. Eclipsa de Soare în Fecioară marchează o schimbare în modul în care gestionezi resursele, posibil printr-o nouă strategie financiară. Marte în Scorpion îți aduce determinare să câștigi mai mult, dar și cheltuieli crescute.

Dragoste: În dragoste, Saturn retrograd îți cere răbdare și claritate în relațiile de zi cu zi. Venus în Fecioară scoate la iveală dorința de a face ordine în viața sentimentală și de a înțelege ce relații îți oferă stabilitate. Eclipsa de Lună în Pești poate aduce un moment de tensiune în relații, poate legat de oboseală sau lipsa de comunicare. Totuși, Eclipsa de Soare îți oferă șansa să începi un nou capitol în plan sentimental, mai sănătos și mai realist. Marte în Scorpion adaugă pasiune în relațiile existente și dorința de a aprofunda legătura emoțională.

