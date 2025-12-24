Anchetă la hotelul de lux din Sibiu, unde 4 copii şi 3 adulţi şi-au văzut moartea cu ochii. Familiile erau în vacanţa de Crăciun şi se distrau în pisicină atunci când tavanul a căzut peste ei. Conducerea hotelului încearcă să minimizeze incidentul, dar autorităţile spun că doar printr-o minune a fost evitată o tragedie. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a intervenit cu zeci de pompieri, inclusiv scafandri.

La 24 de ore de la prăbuşirea tavanului peste piscina interioară a hotelului de 5 stele nu se ştiu nici cauzele, nici vinovaţi. Angajaţii nu au o explicaţie.

Reporter: Era şubred (n.r. tavanul), au mai fost probleme?

Angajat hotel: Nu există aşa ceva. Nu.

Reporter. Şi atunci? De la umezeală sau?

Angajat hotel: Există dezumidificator.

Reporter: Păi şi nu au funcţionat?

Angajat hotel: Cum să nu?

Doar un miracol a făcut ca nimeni să nu moară după ce tavanul piscinei s-a desprins din senin si a căzut bucată cu bucată. Părinţii şi copiii se jucau în apă în acele momente. Acum, zona este complet închisă pentru turişti.

"Hotelul a fost inaugurat în 2009, iar piscina era funcţională în clădirea din spatele meu, în curtea interioară acestei unităţi de cazare. Şi acum, în dreptul geamurilor din dreapta sus, se văd elemente de susţinere ale tavanului fals parţial desprinse din locul de fixare.", a transmis Claudiu Loghin, reporter Observator.

Hotelul şi piscina au autorizaţii de construire emise de Primăria Sibiu, de pe vremea când primar era Klaus Iohannis. Până astăzi, administratorii nu ar fi făcut investiţii majore în modernizare, însă au reuşit să-şi păstreze cele cinci stele intacte.

Reporter: A căzut tavanul. De ce a căzut tavanul?

Angajat: A căzut tavanul de ce scrie acolo (n.r. în comunicat).

Reporter: Păi nu scrie.

Angajat: Vă rog frumos, nu dau nicio declaraţie.

Contactaţi de Observator, reprezentanţii hotelului nu au vrut să comenteze situatia. Au trimis un comunicat în care minimizează incidentul. Autorităţile, în schimb, îi contrazic.

"În momentul incidentului, în piscină se aflau șapte persoane și toate s-au evacuat în urma desprinderii câtorva plăci de rigips. Trei dintre persoane au suferit răni ușoare și au fost de acord să fie transportate la spital", se arată în comunicat.

"Şase persoane, doi adulţi de 42 şi 45 de ani, precum şi patru minori cu vârste cuprinse între 3 şi 7 ani, au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.", a transmis Isabela Brad, purtător de cuvânt IPJ Sibiu.

Personalul hotelului a fost cel care a solicitat ajutorul echipelor medicale și de urgență, precum și ajutorul unei echipe de scafandri.

"Intervenția a presupus mobilizarea unui număr semnificativ de forțe și mijloace. Menționăm că intervenția echipajelor specializate, inclusiv a scafandrilor, a fost dispusă de către ISU Sibiu, prin comandatul intervenției.",a spus Andreea Ștefan, purtător de cuvânt ISU Sibiu.

Activitatea hotelului nu este afectată, dar piscina rămâne închisă. Pachetele de Revelion la acest hotel pornesc de la 6.750 de lei de persoană pentru 3 nopţi de cazare.

