Societatea de Transport Public Bucureşti este aproape de faliment, cu datorii de aproape 1,4 miliarde de lei. Primarul general vrea să restructureze din temelii STB şi să scadă costurile de funcţionare. Călătorii se tem că asta ar putea însemna şi scumpirea biletelor. Tarifele sunt oricum printre cele mai mici din ţară, dar şi serviciile lasă de dorit.

În Bucureşti staţiile STB sunt mai mereu pline.

"Suntem în centrul capitalei in statia de autobuz din piaţa unirii, asteptăm să vină linia 205. Nu avem o tabelă după care să ne ghidăm însă avem aplicaţia care ne spune că linia 205 va ajunge aici in 11 minute. Aşteptăm. Într-un final a ajuns linia 205 in staţie cu o intarziere de aproximativ 3 minute.", a transmis Andreea Milea, reporter Observator.

În zilele cu trafic intens, întârzierea este şi mai mare.

Articolul continuă după reclamă

"Şi câte o jumătate de oră prin staţii pe la ele.", a spus un călător.

"Se decalează programul foarte mult, adică cu 10 minute la o cursă. De la pistele de autobuz, uitaţi ce pistă avem aici are 10 metri e şi ruptă în două. Deci nu avem piste de autobuz.", a mai spus un alt călător.

"Ca să putem să recuperăm timpul care este pierdut trebuie să plecăm fără a face pauză de masă. Călătorii ne înjură. Ei nu înţeleg că nu se poate.", a mai adăugat şoferul.

Capitala are zeci de kilometri de linie de tramvai pe care nu se mai circulă pentru că infrastructura este prea veche pentru a mai putea fi folosită sau e în reabilitare. Nici liniile modernizate nu funcţionează încă, aşa cum este ruta 5, numită a corporatiştilor. Noul primar promite că transportul public se va schimba complet de anul viitor.

"Capacitate de transport, autobuze, troleibuze, tramvaie noi plus bandă dedicată, bandă unică, că altfel nu ai cum să garantezi deplasarea în trafic. De acest lucru mă voi ocupa din martie, aprilie, mai, încolo.", a declarat într-o conferinţă Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.

Călătorii însă se tem că asta va însemna şi scumpirea călătoriei cu autobuzul care acum costă 3 lei.

"Nu suntem de acord să mărească biletul acesta de validare. Deja e foarte mult şi mulţi nu avem.", a explicat un călător.

În alte oraşe din ţară, biletul nu mai costă de mult 3 lei. La Timişoara o călătorie este 5 lei. Viceprimarul spune că doar aşa au reuşit să facă transportul public mai performant.

"Am făcut și am operat modificări nepopulare, am dat afară oameni, am restructurat societatea, am plătit datorii istorice, dar am crescut și costul la transportul public, atât biletele cât și abonamentele, facem benzi dedicate, cumpărăm flotă nouă.", a spus Ruben Lațcău, viceprimar Timişoara.

Biletul costă 5 lei şi la Brasov. Şi aici călătorii ştiu în cât timp ajung mijloacelor de transport public, aşa cum sunt în Bucureşti la metrou.

"Milioane de euro investite în infrastructură, în echipamente, în dotări, în resurse logistice şi încă nu sunt de ajuns. 02.13 Este un domeniu in care trebuie sa investim tot timpul.", a declarat George Scripcaru, primar Braşov.

Totuşi, preţurile de la noi se menţin scăzute faţă de alte capitale europene. La Paris un bilet de autobuz costă 2 euro, la Viena 2 euro şi jumătate iar la Londra echivalentul a 5,5 euro.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei Simţiţi că pregătirile de Crăciun vă stresează? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰