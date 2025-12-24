Autorităţile au anunţat stare de alertă epidemiologică din cauza gripei. Se răspândeşte foarte rapid, avem deja peste 11.000 de cazuri, iar în cele mai multe dintre ele este vorba de acea "super-gripă", cum au numit-o medicii britanici, adică o tulpină mult mai agresivă. Din păcate, s-a înregistrat şi primul deces - o femeie din Cluj a murit din cauza complicaţiilor.

Situația este destul de delicată deoarece, pe fondul creșterii îmbolnăvirilor cu gripă în România, este, în momentul de față, stare de alertă epidemiologică. Asta înseamnă că suntem la un pas de epidemie de gripă. În ultima săptămână au fost raportate 11.174 de cazuri noi de gripă, față de 5.701 de cazuri depistate săptămâna precedentă. Sunt de cinci ori mai multe cazuri decât în aceeași perioadă a anului trecut și de aproape șapte ori decât media ultimilor cinci ani.

Cele mai multe îmbolnăviri sunt asociate cu noua tulpină de gripă, numită de medicii britanici "super-gripă". Tot în acest context, în județul Cluj, o femeie în vârstă de 88 de ani, nevaccinată, a decedat din cauza mai multor complicații, dar și din cauza gripei.

Recomandările Ministerului Sănătăţii

Articolul continuă după reclamă

Ministerul Sănătății a trimis o serie de recomandări pentru pacienți, dar și pentru medici. Pacienții sunt sfătuiți să meargă la medic de la primele simptome, să evite aglomerațiile, să se spele bine pe mâini și să se vaccineze. De asemenea, aceștia sunt sfătuiți să nu ia antivirale fără indicațiile medicilor.

Pentru spitale, recomandările vizează purtarea echipamentelor de protecție, limitarea vizitelor și triajul zilnic al personalului medical.

"Practic s-au dublat prezentările la camera de gardă, iar această situație este fără discuție oriunde în țară, mai ales la spitalele de boli infecțioase sau de pediatrie. Așa cum era de așteptat, varianta circulantă K, pe care o găsim și în restul Europei, cu o mare preponderență, este și în România. Am constatat că un procent important se referă la această variantă", a explicat managerul Institutului de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balş", Adrian Marinescu.

Marko Pavlovici Like

Întrebarea zilei V-aţi făcut din timp cumpărăturile de Crăciun sau încă mai aveţi de umblat prin magazine? Mi-am făcut timp Mai am cumpărături de făcut

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰