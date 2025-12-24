Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Primii colindători au ieșit pe străzi. Ce îşi doresc copiii să primească în seara de Ajun

Este Ajunul Crăciunului, se lasă şi seara, aşa că, potrivit tradiţiei mergem sau primim cu colindul! Magia colindatului prinde viaţă chiar şi oraşele grăbite şi agitate. Este un moment care ne aduce aminte că spiritul Crăciunului înseamnă comunitate, căldură şi linişte. Copiii sunt, desigur, cei mai frumoşi mesageri.

de Alexandru Munteanu

la 24.12.2025 , 19:15

Alex Munteanu: Am strâns gașcă mare în această seară pentru că ne pregătim să vină Moșul, ne pregătim de Crăciun. Suntem chiar pe stradă și uitați cât de frumoși sunt toți copiii, dar nu sunt singuri, pentru că astăzi și unii dintre părinți au venit să îi susțină și sunt curios să aflu dacă e primul an când veniți cu cei mici la colindat.

Părinte: Nu e primul, în fiecare an ieșim la colindat.

Alex Munteanu: De câți ani așa mergeți la colindat?

Articolul continuă după reclamă

Părinte: De când avem copii.

"Pentru mine colindatul înseamnă să primim cadouri și să le aducem fericire oamenilor mai bătrâni", a spus un copil.

Alex Munteanu: Și ce vreți să primiți de la ceilalți la care mergeți să colindați?

Copii: Bomboane. Bani. Ciocolată.

Alex Munteanu: Ce gânduri aveți de aceste sărbători și ce vă doriți de la Moșu?

Vecină: Multă, multă sănătate. Și să ne bucurăm de toți vecinii noștri. Noi suntem intrați de curând aici, în cartier, și ne bucurăm foarte, foarte mult de vecini.

Alexandru Munteanu
Alexandru Munteanu Like

Iubesc televiziunea! Este locul în care pot face lucrurile cu pasiune, creativitate și entuziasm. Prima mea experiență serioasă cu microfonul a venit încă din clasa a VIII-a.

colind craciun sarbatori
Înapoi la Homepage
Cel mai tare cadou de Crăciun pe care şi l-a făcut Ion Ţiriac
Cel mai tare cadou de Crăciun pe care şi l-a făcut Ion Ţiriac
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
O insulă scoțiană minusculă, pitorească și nelocuită, caută un angajat pentru 6 luni, cu un salariu de 30.000 de euro
O insulă scoțiană minusculă, pitorească și nelocuită, caută un angajat pentru 6 luni, cu un salariu de 30.000 de euro
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi făcut din timp cumpărăturile de Crăciun sau încă mai aveţi de umblat prin magazine?
Observator » Evenimente » Primii colindători au ieșit pe străzi. Ce îşi doresc copiii să primească în seara de Ajun