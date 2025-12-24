Este Ajunul Crăciunului, se lasă şi seara, aşa că, potrivit tradiţiei mergem sau primim cu colindul! Magia colindatului prinde viaţă chiar şi oraşele grăbite şi agitate. Este un moment care ne aduce aminte că spiritul Crăciunului înseamnă comunitate, căldură şi linişte. Copiii sunt, desigur, cei mai frumoşi mesageri.

Alex Munteanu: Am strâns gașcă mare în această seară pentru că ne pregătim să vină Moșul, ne pregătim de Crăciun. Suntem chiar pe stradă și uitați cât de frumoși sunt toți copiii, dar nu sunt singuri, pentru că astăzi și unii dintre părinți au venit să îi susțină și sunt curios să aflu dacă e primul an când veniți cu cei mici la colindat.

Părinte: Nu e primul, în fiecare an ieșim la colindat.

Alex Munteanu: De câți ani așa mergeți la colindat?

Părinte: De când avem copii.

"Pentru mine colindatul înseamnă să primim cadouri și să le aducem fericire oamenilor mai bătrâni", a spus un copil.

Alex Munteanu: Și ce vreți să primiți de la ceilalți la care mergeți să colindați?

Copii: Bomboane. Bani. Ciocolată.

Alex Munteanu: Ce gânduri aveți de aceste sărbători și ce vă doriți de la Moșu?

Vecină: Multă, multă sănătate. Și să ne bucurăm de toți vecinii noștri. Noi suntem intrați de curând aici, în cartier, și ne bucurăm foarte, foarte mult de vecini.

