Ger şi zăpadă, în România, de Crăciun. Stratul de omăt a început deja să se depună la munte şi în Moldova. Iar din această seară va începe să ningă şi în sudul ţării, unde ne aşteptăm şi la viscol. Zăpada i-a scos din case pe copii şi părinţi, bucuroşi că vor avea parte de sărbători ca în poveşti. Însă meteorologii atrag atenţia că vremea feerică vine şi cu pericole pe drum, din cauza poleiului. O mamă şi fiica ei au ajuns deja la spital, după ce au derapat cu maşina, în Botoşani.

Dacă anii trecuţi ne-am obişnuit cu temperaturi de primăvară în timpul sărbătorilor, acum Crăciunul vine cu vreme de iarnă veritabilă. Primele ninsori au început de seara trecută, în Moldova şi la munte.

Din seara aceasta, zăpada începe să se depună şi în jumătatea de sud a ţării.

"În judeţele vizate de codul galben ne aşteptăm la un strat consistent de zăpadă, însă acesta va ajunge până la 20 - 25 de centimetri în zona Carpaţilor Meridionali şi în zona Olteniei.", a declarat Oana Păduraru, meteorolog.

În Bucureşti este aşteptat un strat de zăpadă de 5 centimetri, până mâine seară. Primăria Capitalei a anunţat deja că are pregătite 512 utilaje de deszăpezire pentru a curăţa străzile. Odată cu ninsorile vine şi frigul.

În Suceava, temperatura resimţită în această după amiază a fost de minus 6 grade. Dar asta nu i-a ţinut pe oameni în case.

"Este chiar plăcut, chiar plăcut. Înainte, îmi aduc aminte, erau iernile adevărate, nu ca acum. De aceea, când este un pic de zăpadă, găsesc că este foarte bine.", a spus un bărbat.

"Suntem bine îmbrăcaţi, este extraordinar. Ninge de Crăciun.", a spus un alt bărbat.

Zăpada a fost întâmpinată cu bucurie şi în Alba Iulia.

"Este minunat. Mai ales dacă n-ai mai văzut de mult zăpadă. Eu n-am mai văzut de mult, nu mai stau în ţară şi unde stau nu prea avem.", a explicat o tânără.

"De mulţi ani nu a mai nins de Crăciun şi este superb. Şi ne bucurăm şi noi şi am venit să fac şi nişte poze.", a mai spus un cetăţean.

Reporter: Ce ai în mână?

Copil: Un bulgăre de zăpadă.

Reporter: Şi ce faci cu el?

Copil: Îl păstrez.

Ninsorile au umplut de turişti şi staţiunea Rânca.

"La Rânca peisajele sunt superbe, staţiunea este deja acoperită de zăpadă, iar brazii încărcaţi de nea adaugă farmec. În acest moment stratul de zăpadă măsoară aproximativ 5 centimetri, însă ninsorile continuă iar până diseară acesta ar putea deveni şi mai consistent.", a transmis Diana Severin, reporter Observator.

"Ne bucurăm foarte mult şi în special turiştii, vedeţi şi dumneavoastră că se bucură că a apărut zăpada naturală. Sperăm ca în weekendul acesta să deschidem şi pârtiile.", a explicat Nicu Mitroi, administrator pârtii Rânca.

"Ne-am trezit cu o surpriză frumoasă. Da, suntem fericiţi!", a spus o femeie.

"Din Slatina suntem şi am zis să venim cu cei mici să vadă şi ei zăpada, că la noi chiar nu a nins. Şi e super, e bine, ce să mai!", a mai spus un bărbat.

"Am venit echipaţi cu tot ce trebuie în caz de ceva să nu rămânem în drum.", a spus o femeie.

Nu toţi au fost, însă, prevăzători. Mai mulţi turişti au rămas cu maşina în drum, spre staţiune. Inclusiv un şofer de taxi.

Probleme au fost şi în Botoşani, unde, din cauza drumului alunecos o depăşire s-a transformat într-un accident. O femeie şi fiica sa de 11 ani au fost rănite. Şoselele rămân periculoase şi zilele următoare.

"Ninsorile vor fi viscoloite şi vizibilitatea va fi scăzută local sub 100 de metri. În acelaşi timp ne aşteptăm şi la depuneri de polei sau gheţuş, în special pe carosabil.", a declarat Oana Păduraru, meteorolog.

Vremea rece va conserva stratul de zăpadă până de Anul Nou, spun meteorologii. În nordul Moldovei, temperaturile vor scădea noaptea şi până la minus 12 grade. Iar de Revelion ar putea ninge din nou, la munte.

