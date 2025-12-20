Antena Meniu Search
Care este programul magazinelor Profi de Crăciun, în 2025

Profi a anunţat programul de funcţionare al magazinelor din Bucureşti şi din restul ţării în perioada Crăciunului. Ca în fiecare an, programul va fi modificat, iar în ziua de Crăciun toate supermarketurile din rețea vor fi închise.

de Redactia Observator

la 20.12.2025 , 12:59
Astfel, în data de 24 decembrie, magazinele Profi se vor închide la ora 19:00.

În prima zi de Crăciun, pe 25 decembrie, magazinele Profi vor fi închise

În a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie, magazinele vor fi deschise, însă vor funcționa pe un program mai scurt: 10:00 -18:00.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

