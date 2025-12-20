Profi a anunţat programul de funcţionare al magazinelor din Bucureşti şi din restul ţării în perioada Crăciunului. Ca în fiecare an, programul va fi modificat, iar în ziua de Crăciun toate supermarketurile din rețea vor fi închise.

Care este programul magazinelor Profi de Crăciun, în 2025 - Observator

Astfel, în data de 24 decembrie, magazinele Profi se vor închide la ora 19:00.

În prima zi de Crăciun, pe 25 decembrie, magazinele Profi vor fi închise.

În a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie, magazinele vor fi deschise, însă vor funcționa pe un program mai scurt: 10:00 -18:00.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că impozitul pe locuințe ar trebui recalculat anual în funcție de piața imobiliară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰