Un accident cumplit a avut loc în dimineața Ajunului de Crăciun, în județul Argeș. Femeia care și-a pierdut viața pleca la muncă, în Piteşti. Alte patru persoane au fost rănite, după ce mașina în care se aflau s-a izbit violent de un cap de pod, pe DN 65, în localitatea Lunca Corbului.

Totul s-a petrecut în jurul orei 7:00, pe drumul care leagă Piteștiul de Slatina. Un bărbat în vârstă de 61 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a luat la ocazie patru persoane care mergeau la muncă. După câțiva kilometri, într-o curbă periculoasă, șoferul a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a izbit puternic de un cap de pod.

Pe scaunul din dreapta se afla o femeie de 59 de ani, care lucra la un restaurant din Pitești. Ea a fost cea mai grav rănită în urma impactului. Medicii sosiți la fața locului au încercat să o stabilizeze, dar rănile au fost prea grave și, din păcate, femeia a murit. Potrivit martorilor, impactul a fost atât de puternic încât scaunul pasagerei din față s-a rupt.

Șoferul și ceilalți trei pasageri au fost transportați la spital, toți cu răni, însă în stare stabilă.

Articolul continuă după reclamă

Polițiștii din Argeș au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului. Florin Popa, purtător de cuvânt al IPJ Argeș, a declarat că se vor face expertize tehnice și vor fi audiați martorii pentru a înțelege de ce șoferul a pierdut controlul mașinii.

Tragedia vine într-un moment în care oamenii se pregăteau de sărbători, iar pentru familia victimei, Crăciunul s-a transformat într-o durere de nedescris.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi făcut din timp cumpărăturile de Crăciun sau încă mai aveţi de umblat prin magazine? Mi-am făcut timp Mai am cumpărături de făcut

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰