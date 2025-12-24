Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Tragedie în Ajun. Femeia moartă în tragedia din Lunca Corbului urcase în maşină la ocazie şi mergea la muncă

Un accident cumplit a avut loc în dimineața Ajunului de Crăciun, în județul Argeș. Femeia care și-a pierdut viața pleca la muncă, în Piteşti. Alte patru persoane au fost rănite, după ce mașina în care se aflau s-a izbit violent de un cap de pod, pe DN 65, în localitatea Lunca Corbului.

de Redactia Observator

la 24.12.2025 , 09:44

Totul s-a petrecut în jurul orei 7:00, pe drumul care leagă Piteștiul de Slatina. Un bărbat în vârstă de 61 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a luat la ocazie patru persoane care mergeau la muncă. După câțiva kilometri, într-o curbă periculoasă, șoferul a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a izbit puternic de un cap de pod.

Pe scaunul din dreapta se afla o femeie de 59 de ani, care lucra la un restaurant din Pitești. Ea a fost cea mai grav rănită în urma impactului. Medicii sosiți la fața locului au încercat să o stabilizeze, dar rănile au fost prea grave și, din păcate, femeia a murit. Potrivit martorilor, impactul a fost atât de puternic încât scaunul pasagerei din față s-a rupt.

Șoferul și ceilalți trei pasageri au fost transportați la spital, toți cu răni, însă în stare stabilă.

Articolul continuă după reclamă

Polițiștii din Argeș au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului. Florin Popa, purtător de cuvânt al IPJ Argeș, a declarat că se vor face expertize tehnice și vor fi audiați martorii pentru a înțelege de ce șoferul a pierdut controlul mașinii.

Tragedia vine într-un moment în care oamenii se pregăteau de sărbători, iar pentru familia victimei, Crăciunul s-a transformat într-o durere de nedescris.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident lunca corbului victime raniti
Înapoi la Homepage
Afacerea surpriză cu care Cristi Borcea vrea să dea lovitura în 2026. În ce a putut să investească
Afacerea surpriză cu care Cristi Borcea vrea să dea lovitura în 2026. În ce a putut să investească
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile
Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi făcut din timp cumpărăturile de Crăciun sau încă mai aveţi de umblat prin magazine?
Observator » Evenimente » Tragedie în Ajun. Femeia moartă în tragedia din Lunca Corbului urcase în maşină la ocazie şi mergea la muncă