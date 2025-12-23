Cod galben de ninsori, viscol şi polei în 18 judeţe şi Bucureşti. Prognoza specială pentru Capitală

Cod galben de ninsori, viscol şi polei în mai multe zone din țară. Vreme severă până joi Meteromania

Cod galben de vreme severă valabil până după Crăciun

Meteorologii au emis și o atenționare cod galben, valabilă între 24 decembrie, ora 12:00 și 25 decembrie, ora 20:00, pentru următoarele zone: Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Constanța, Tulcea, București, Ilfov, Argeș, Vâlcea, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Brăila.

În aceste regiuni: Vântul va avea intensificări de 50…70 km/h. Ninsoarea va fi viscolită, mai ales în noaptea de 24 spre 25 decembrie și în prima parte a zilei de 25 decembrie. Vizibilitatea va scădea temporar sub 100 m în anumite locuri. În Oltenia și în vestul Carpaților Meridionali se vor depune 10–20 cm de zăpadă, izolat peste 25 cm. Pe alocuri vor fi polei și se poate forma ghețuș pe drumuri.

Prognoza Bucureşti. Stratul de zăpadă estimat de 3-6 cm

Meteorologii anunţă ninsori în Capitală în noaptea din Ajunul Crăciunului iar stratul de zăpadă estimat este de 3...6 cm şi vor fi condiţii de polei, potrivit prognozei speciale publicate marţi.

Astfel, marţi, vremea va fi închisă la Bucureşti, dar cu valori termice uşor mai mari decât în mod obişnuit la această dată. Trecător vor fi condiţii, ziua de burniţă şi noaptea de ploaie slabă. Vântul va sufla slab până la moderat, cu uşoare intensificări îndeosebi în a doua parte a nopţii (rafale de 30 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 5 grade, iar cea minimă va fi de 1...3 grade.

Miercuri, vremea va fi închisă şi vântoasă, astfel că senzaţia de frig va fi amplificată. Vor fi precipitaţii, ziua sub formă de ploaie, spre seară acestea se vor transforma în lapoviţă şi ninsoare, iar noaptea va ninge. Vor fi condiţii de polei. Stratul de zăpadă estimat, cu grosimi variabile, va fi de 3...6 cm. Vântul va avea intensificări (rafale de 50...60 km/h), astfel că noaptea temporar ninsoarea va fi viscolită. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 3 grade, iar cea minimă va fi de -2...-1 grad.

Joi, vremea se va răci semnificativ şi va deveni mult mai rece decât în mod normal pentru această dată. Ziua, cerul va fi noros, iar în primele ore va ninge slab şi se vor mai depune 1...2 cm, astfel încât grosimea stratului de zăpadă va fi de 5...8 cm. Vântul va mai avea intensificări cu viteze la rafală de 45...55 km/h în primele ore ale intervalului, amplificând senzaţia de frig. Din orele serii, cerul se va degaja treptat, iar vântul va diminua considerabil în intensitate, urmând a sufla moderat (rafale de până la 20...30 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -2 grade, iar cea minimă va fi de -7...-5 grade.

În intervalul 24 decembrie, ora 12:00 - 25 decembrie, ora 20:00, municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unui mesaj de atenţionare meteorologică Cod galben ce vizează intensificări de vânt, ninsori viscolite şi polei.

Revelion cu frig, ninsori și ploi. Cum va fi vremea de Crăciun

Temperaturile în următoarea lună vor fi apropiate de normal la finalul lunii decembrie, însă în primele săptămâni din ianuarie valorile termice vor coborî sub mediile multianuale, în timp ce precipitațiile vor deveni mai frecvente, mai ales sub formă de ninsoare în zonele montane.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 22 decembrie 2025 – 19 ianuarie 2026, realizată pe baza datelor furnizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Estimările vizează abaterile temperaturilor și ale cantităților de precipitații față de media perioadei 2005–2024.

Vreme apropiată de normal până la final de an, cu diferențe regionale

În săptămâna 22–29 decembrie 2025, temperaturile se vor situa, în general, în jurul valorilor normale pentru această perioadă. ANM anunță posibil valori ușor mai scăzute în regiunile extracarpatice, în timp ce în zonele intracarpatice temperaturile ar putea fi ușor mai ridicate decât media.

În privința precipitațiilor, regimul pluviometric va fi excedentar în extremitatea de sud-vest a țării, deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest se va menține apropiat de normal.

Pentru intervalul 29 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, meteorologii prognozează temperaturi medii mai coborâte decât cele normale la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi, în schimb, apropiate de mediile specifice perioadei, în toate regiunile.

Răcirea va continua și în săptămâna 5–12 ianuarie 2026, când valorile termice medii vor rămâne ușor sub normalul climatologic în toată țara. În acest interval, precipitațiile vor fi ușor excedentare în cea mai mare parte a teritoriului.

În săptămâna 12–19 ianuarie 2026, temperaturile vor fi apropiate de valorile normale în zonele montane și în sud-estul țării, în timp ce în restul regiunilor se vor menține ușor sub mediile multianuale. Regimul precipitațiilor va fi ușor excedentar în regiunile extracarpatice și apropiat de normal în celelalte zone.

ANM precizează că această prognoză pe termen mediu nu poate anticipa fenomenele extreme de scurtă durată, precum viscolele sau episoadele de ger accentuat, care vor fi anunțate separat prin avertizări nowcasting.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Simţiţi că pregătirile de Crăciun vă stresează? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰