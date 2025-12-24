Crăciunul vine cu zăpadă! În sudul ţării avem cod galben de ninsori viscolite, iar la munte deja ninge de ore bune. La Rânca, de pildă, peisajul este unul cu adevărat splendid, parcă desprins din povestea Crăiesei Zăpezii. La fel și în Alba Iulia, în timp ce în București așteptăm ca la noapte ploaia să se transforme în ninsoare.

La Rânca turiștii au parte de peisajul perfect pentru zilele de Crăciun. Fie că vor doar să se relaxeze cu un pahar de vin fiert sau să iasă la săniuș, pentru fiecare în parte există variante, încât vacanța să fie una memorabilă.

"La Rânca peisajele sunt superbe, stațiunea este deja acoperită de zăpadă, iar brazii încărcați de nea adaugă farmec. În acest moment stratul de zăpadă măsoară aproximativ 5 centimetri, însă ninsorile continuă, iar până diseara acesta ar putea deveni și mai consistent.", a transmis Diana Severin, reporter Observator.

"E foarte frumos, ne place, am venit să ne bucurăm de priveliște, de atmosferă. Bucuroși de zăpadă, de Crăciun, a mers totul bine în 2025, sperăm la fel și în 2026", a spus un turist.

"Venim de foarte mulți ani, am fost și anul trecut. Ne place foarte mult că e o locație superbă, mereu avem zăpadă de Crăciun și multe tradiții.", a adăugat alt turist.

"Am zis să venim cu cei mici să mai vadă și ei zăpada, că la noi chiar nu a nins și e super. Masa de Crăciun, petrecere, cadouri, Moș Crăciun vine, dacă au fost cuminți.", a explicat un părinte.

"E foarte frumos, deși e puțin frig, suntem cu mulți copii după noi și sperăm să nu plecăm răciți. Suntem mai multe familii la o pensiune frumoasă, vremea ține cu noi și sperăm să decurgă totul bine.", a mai spus o mamă.

Iar gazdele au avut grijă ca nimic să nu le lipsească.

"Îi așteptăm cu bucate tradiționale, cu vin fiert, cu de toate și cu zăpadă, dar nu în ultimul rând îi așteptăm cu altitudine pentru că noi suntem la 1600 de metri și avem pârtiile de la 1600 în sus", a explicat Nicu Mitroi, administrator pârtie.

Chiar dacă vă doriți să ajungeți cât mai repede la distracție, este important să aveți grijă și la echiparea mașinii, să nu rămâneți blocați pe șosea.

Zăpada i-a luat pe nepregătite și pe localnicii din Alba Iulia. Asta nu înseamnă că nu a fost o surpriză plăcută.

"Foarte foarte frumos, e un miracol. Eu nu-mi amintesc de când eram copil să ningă mai ales în Alba Iulia, că suntem înconjurați de Munții Apuseni, să avem zăpadă în ajun, asta e o minune dumnezeiască.", a spus un bărbat.

"E minunat, mai ales dacă nu ai mai văzut demult zăpadă, nu mai stau în țară și unde stau nu prea avem decât ploaie și de cum am văzut din cameră că ninge, am ieșit.", a mai adăugat o femeie.

"Îmi place.", a spus şi o fetiţă.

Reporter: De ce?

Fetiţa: Pentru că a venit iarna.

Reporter: Și de ce e așa frumos afară acum?

Fetiţa: Pentru că a nins.

La Straja turiștii sunt așteptați de un strat gros de zăpadă.

Temperaturile cu minus vor face ca ninsorile să continue și mâine. Astăzi, cel mai frig a fost la Vârful Omu și pe Vârful Ceahlău, unde mercurul din termometre a coborât până la -12 grade Celsius. Și în zona de sud a țării a fost frig. -1 grad la București, la fel și în Craiova.

