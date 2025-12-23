Vorbind despre dreptul la o viață decentă, trebuie să ne gândim că acesta este pus la încercare pentru peste un milion de români. Salariul minim actual în România este de 2.600 de lei, insuficient pentru un trai decent. Guvernul anunță că, de la 1 iulie 2026, salariul minim va fi majorat cu 100 de lei net, sumă care abia acoperă o factură la curent.

"Am în mână salariul minim pe economie, adică 2.574 de lei. Și o întrebare simplă: ajung banii ăștia pentru o lună întreagă? Trebuie plătită întreținerea, gazul, curentul, internetul și mâncarea și, dacă mai rămâne ceva, poate și haine sau medicamente. Iarna, însă, calculele nu ies tot timpul.", a explicat Iulia Pop, reporter Observator.

Vrem să vedem cum se împart pas cu pas cei 2.574 de lei și unde apare primul minus.

"Într-un scenariu realist, utilitățile pot ajunge la aproximativ o mie de lei pe lună și pot trece peste mai ales în perioada de iarnă. Asta înseamnă deja aproape jumătate din salariu, cheltuit înainte să ajungem în piață sau la supermarket. Mai avem: 1.594 de lei.", a adăugat reporterul Observator.

Articolul continuă după reclamă

"Pe mâncare se duc cei mai mulți bani. Strictul necesar înseamnă aproximativ 25 de lei pe zi de persoană. Pentru o familie cu doi adulți, ajungem la 1.800 de lei pe lună, fără ieșiri, fără comenzi, fără extravaganțe. Dacă se taie porțiile și carnea nu mai e zilnic în meniu, se mai economisesc câteva sute de lei. Dar, chiar și așa, bugetul e la limită.

Ne-au mai rămas 94 lei, respectiv 394 de lei, dacă scoatem carnea din meniu. Și încă nu am cumpărat abonamentul de transport local, 130 de lei/lună, de exemplu.", a mai explicat Iulia Pop.

Tatiana are 37 ani și lucrează într-o fabrică din Timișoara, pe salariul minim pe economie. Acum e în concediu maternal, deci în contul ei intră și mai puțini bani.

"Abia mă descurc cu banii ăștia.", a declarat Tatiana, o femeie care lucrează pe minimul pe economie.

Reporter: Cum reușiți să îi drămuiți, să îi împărțiți?

Tatiana: Așa, nu mai îmi cumpăr una, nu mai îmi cumpăr alta. Nu-ți ajung banii de la o lună la alta Trebuie să plătești astea (utilitățile) și apoi te gândești, te uiți să vezi dacă rămâne bani să îți mai iei ce trebuie. Trebuie să încercăm cumva să ne strângem cu banii, renunț la mine, ca să le iau la copii și tot nu-mi ajung bănuții.

Reporter: Poate cineva să trăiască cu salariul ăsta?

Bărbat: Da, dar greu.

"Calculele arată clar: cu un singur salariu minim, o familie ar putea abia acoperi cheltuielile de bază într-un scenariu extrem de auster, iar traiul devine un exercițiu de supraviețuire. Orice factură mai mare sau cheltuială neașteptată poate da total peste cap bugetul.", a explicat reporterul Observator.

De la 1 iulie 2026, salariul minim va crește cu 100 de lei. Dar statul dă cu o mână, iar furnizorii iau cu două: din aprilie dispare plafonarea la gazele naturale.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Simţiţi că pregătirile de Crăciun vă stresează? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰