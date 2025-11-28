Horoscop Berbec luna decembrie 2025. Decizii mari și drumuri noi; luna marilor asumări în carieră și relații

Horoscop Berbec luna decembrie 2025. Luna decembrie îți activează două zone majore: mobilitatea și cariera. Luna Plină în Gemeni, de pe 4 decembrie, aduce finalizarea unui drum, a unei discuții sau a unei etape de învățare.

Poți primi un răspuns legat de acte, examene, transport sau comunicare. Neptun iese din retrogradare și îți clarifică un blocaj interior: o frică, o ezitare, o confuzie afectivă sau o amânare. Mercur intră în Săgetător și îți activează zona deciziilor mari: vei discuta despre relocare, cursuri, extindere profesională sau schimbarea unei direcții de viață. Pe 15 decembrie, Marte intră în Capricorn și activează puternic zona carierei: apar responsabilități urgente, cerințe de la șefi, presiune pentru rezultate sau situații ce cer asumare rapidă. Pe 21 și 24 decembrie, Soarele și Venus intră în Capricorn, fixând energia în zona profesională. Poți primi o ofertă, o evaluare, un proiect mare sau un rol oficial. Luna Nouă din 20 decembrie deschide un nou ciclu profesional sau educațional.

BANI: Luna Plină poate încheia o cheltuială, o plată sau o situație legată de transport, acte sau comunicare. Mercur în Săgetător favorizează discuțiile despre creșterea veniturilor prin extindere profesională, colaborări internaționale sau cursuri de calificare. Marte în Capricorn poate forța o investiție: achiziție profesională, echipamente, taxe sau plăți obligatorii. Totuși, Soarele și Venus în Capricorn aduc stabilitate prin asumare și disciplină. Poți primi o ofertă bine plătită ori poți renegocia un contract. O colaborare se poate închide pentru a face loc alteia mai profitabile. Luna Nouă poate aduce venituri dintr-un proiect nou sau dintr-o schimbare de direcție.

DRAGOSTE: Luna Plină poate scoate la suprafață discuții legate de comunicare în cuplu. Mercur în Săgetător te îndeamnă să vorbești direct despre nevoi, intenții și limite. Marte în Capricorn poate genera conflicte dacă partenerul simte că munca îți ocupă tot timpul. Totuși, Soarele și Venus în Capricorn pot stabiliza relația, dacă ambii decideți să construiți ceva concret: stabilirea unei rutine, a unui obiectiv comun sau a unei decizii importante. Cei singuri pot cunoaște pe cineva prin intermediul jobului sau al unei deplasări.

