O dronă misterioasă s-a prăbuşit în pădurea din comuna Lereşti, judeţul Argeş. Aeronava fără pilot a fost descoperită întâmplător, astăzi, de un bărbat de 49 de ani aflat la vânătoare. Drona era căzută printre copaci, iar lângă ea se afla ceea ce pare a fi paraşuta. Bărbatul a sesizat imediat poliţia, care a trimis de urgenţă un echipaj la faţa locului, pentru a cerceta perimetrul şi obiectul identificat. Din primele informaţii, drona pare să fie de recunoaştere sau cartografiere şi nu cu armament, fiind prea mică. În comuna Lereşti se află şi o bază militară.

"Astăzi 21 decembrie 2025, în jurul orei 10:40, Poliţia Municipiului Câmpulung a fost sesizată telefonic de către un bărbat în vârstă de 49 de ani, din comuna Lereşti, judeţul Argeş, participant la o vânătoare organizată, cu privire la faptul că, într-o zonă împădurită de pe muntele Strâmtu, comuna Lereşti, ar fi fost identificat un obiect zburător posibil de tip dronă, prăbuşit printre copaci", a precizat Poliţia judeţeană Argeş.

Surse MApN: Nu a fost nicio alertă. Trimitem specialiști

Surse din Ministerul Apărării Naționale au transmis că nu a existat nicio alertă legată de obiectul descoperit în pădure și că acesta nu a fost detectat de radare. "Nu știm cum a ajuns acolo. În prezent, trimitem specialiștii, împreună cu reprezentanți ai Parchetului competent", au precizat surse MApN. Instituția a confirmat că zona vizată este una militară, unde se desfășoară activități specifice, și așteaptă rezultatele analizei tehnice pentru a stabili dacă este vorba despre o dronă de supraveghere, ce model este și dacă are origine civilă sau militară.

Potrivit surselor Observator, ar fi vorba de o aeronavă fără pilot, de tipul celor folosite în misiuni de recunoaștere, și nu o dronă comercială standard. Sursele mai menționează că dronele civile nu sunt, de regulă, echipate cu parașute, ceea ce sugerează că aparatul ar putea avea o origine militară. În zona respectivă s-ar afla baza CBRN, singura de acest tip din România.

Poliția Județeană Argeș a mai transmis că, în urma sesizării primite, un echipaj s-a deplasat de urgență la fața locului, unde a asigurat perimetrul și a efectuat verificări preliminare pentru a elimina orice risc pentru persoane sau bunuri. Totodată, au fost informate instituțiile competente, în conformitate cu atribuțiile legale, pentru a desfășura cercetările specifice, în vederea stabilirii naturii obiectului și a împrejurărilor în care acesta a ajuns în zona respectivă.

Reacţia Sindicatului Europol

"O dronă de origine neidentificată până în acest moment a fost găsită în județul Argeș, într-o pădure din satul Voinești. Drona a fost descoperită de mai mulți vânători care se aflau în zonă, la o altitudine mai mare, și care au sunat la 112. În acest moment, colegii noștri restricționează circulația în zonă și asigură perimetrul până la sosirea echipelor specializate ale SRI și MApN. Din imagini se poate vedea că drona are un dispozitiv artizanal montat și o parașută atașată. La acest moment nu se cunoaște dacă drona are legătură cu conflictul din Ucraina; cert este că nu a fost folosită de militarii din baza NATO din zonă", se arată în postarea Sindicatului Europol de pe Facebook.

