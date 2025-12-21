Administrația Prezidențială a publicat observațiile magistraților. Critici și propuneri pentru Justiţie

Administrația Prezidențială a publicat duminică Sinteza observațiilor transmise de magistrați și alți actori din sistemul judiciar, un document care reunește opinii și sesizări privind funcționarea justiției, independența magistraților și mecanismele care influențează cariera acestora.

Potrivit sintezei, până la 20 decembrie 2025 au fost înregistrate peste 320 de emailuri, dintre care mai mult de 135 provenind de la peste 250 de magistrați din 27 de instanțe și 14 parchete din întreaga țară. Au mai fost primite și peste 180 de mesaje din partea cetățenilor, avocaților, polițiștilor, executorilor judecătorești, grefierilor și reprezentanților societății civile, conținând observații, reclamații și percepții legate de experiențe personale cu justiția.

Documentul, realizat în urma unei invitații lansate de Președintele României pentru a colecta opinii în legătură cu starea sistemului judiciar, reflectă o serie de preocupări majore despre independența efectivă a judecătorilor și procurorilor, transparența și echitatea mecanismelor de carieră, dar și încrederea publică în sistemul judiciar.

Contextul și semnificația raportului

Raportul a fost elaborat într-un context de intensificare a dezbaterilor publice despre justiție și independența judiciară, amplificat de declarații publice ale magistraților, poziții instituționale divergente și investigații jurnalistice. Include și date din Eurobarometre privind percepția publică asupra independenței justiției și corupției în România, arătând o deteriorare a încrederii în sistem în ultimii ani.

Documentul nu stabilește vinovății, nu califică fapte ca fiind contrare legii și nu substituie autoritățile competente în analiza situațiilor individuale, ci oferă o sinteză coerentizată a observațiilor și percepțiilor transmise, menită să sprijine dialogul instituțional și eventualele reforme.

Următorii pași

Președintele României va folosi această sinteză în demersurile constituționale de dialog structurat cu autoritățile competente și actorii relevanți, precum și în solicitarea unor evaluări tehnice și juridice suplimentare. Documentul poate contribui la inițiative legislative viitoare menite să îmbunătățească funcționarea justiției, independența magistraților și încrederea publică în sistem.

Raportul poate fi citit accesând următorul link.

