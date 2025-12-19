Veşti bune de la meteorologi. Vom avea parte de ninsori până la sfârşitul anului şi nu doar la munte. La Bucureşti, primii fulgi sunt aşteptaţi chiar înainte de Crăciun. Până atunci, încă o pârtie a fost deja acoperită cu zăpadă şi întregeşte tabloul lui decembrie.

Spre norocul schiorilor, pârtia de la Azuga s-a făcut albă. Temperaturile scăzute au lăsat tunurile de zăpadă să îşi facă treaba. Stratul de pe pârtia pentru incepatori de la Sorica are 12 centimetri. Meteorologii ne dau speranţe că o să vedem zăpada şi în oraşe, chiar dacă astăzi la prânz, temperaturile din Capitală anunţau mai degrabă primăvara.

Weekendul acesta schiorii pot merge la Sinaia unde o pârtie s-a deschis deja

Zilele următoare vremea se va răci, însă, iar anul acesta avem şansa unui Crăciun alb. Ninsori sunt așteptate şi la București, după ce în Capitală nu a mai fost zăpadă în pragul sărbătorilor de cinci ani. "În perioada Crăciunului vremea să vă răci. În zona Capitalei este posibil să vedem câțiva fulgi de nea în ziua de Crăciun", a declarat Iris Răducanu, meteorolog. În preajma sărbătorilor, un ciclon din Marea Mediterană aduce ploi spre ţara noastră, pe care aerul rece venit din nordul contientului le va transforma în lapoviţă şi ninsoare. Pe litoral, după o zi însorită de decembrie, vremea se va schimba, dar nu cum aşteaptă copiii.

Weekendul vine cu vreme mohorâtă la malul mării, temperaturile vor de de 9 grade Celsius. Apoi, în Ajunul Crăciunului va ploua pe litoral, temperaturile nu vor depăși 4 grade celsius,iar vântul va sufla cu putere și va amplifica senzația de frig. Weekendul acesta schiorii pot merge la Sinaia unde o pârtie s-a deschis deja.

