Horoscop Berbec luna octombrie 2026. Climatul general devine intens încă din primele zile, când Venus începe retrogradarea și aduce la suprafață tensiuni acumulate legate de obligații morale, promisiuni uitate sau frici interioare.

Mijlocul lunii aduce o oportunitate de reechilibrare prin fenomenul de Lună Nouă, moment care luminează sectorul colaborărilor și al legăturilor oficiale, cerând armonie și diplomație. Când Pluto revine în mers direct, simți o deblocare clară în privința proiectelor de grup și a relațiilor cu cercul de apropiați, scăpând de o senzație apăsătoare de stagnare socială. Spre sfârșitul lunii, Soarele își începe noul tranzit și sporește intensitatea trăirilor personale, urmat la scurt timp de momentul în care Mercur începe retrogradarea, ceea ce generează întârzieri administrative. În aceleași zile, Venus părăsește sectorul prin retrogradare pentru a repara neînțelegeri mai vechi, iar Luna Plină finalizează un proces amplu legat de stabilitatea resurselor proprii.

BANI: Odată ce Venus începe retrogradarea, apar blocaje neașteptate legate de un credit, recalcularea unei asigurări sau împărțirea unor bunuri de familie. Descoperi o eroare într-un dosar de succesiune sau primești o notificare de plată pentru o datorie pe care o considerai achitată. Luna Nouă oferă șansa de a negocia o asociere comercială nouă ori de a semna o înțelegere de afaceri avantajoasă. Deblocarea adusă când Pluto revine în mers direct repune pe roate o finanțare colectivă suspendată de câteva luni. Când Mercur începe retrogradarea, evită achizițiile majore, deoarece plățile online pot genera erori tehnice. Luna Plină finalizează o etapă financiară personală prin încasarea unei sume substanțiale din vânzarea unui utilaj, a unui teren sau prin renegocierea definitivă a salariului.

DRAGOSTE: Debutul lunii, marcat de momentul când Venus începe retrogradarea, readuce suspiciuni mai vechi, gelozii nespuse sau discuții aprinse despre secrete pe care partenerul le-a ținut ascunse. Luna Nouă deschide o etapă proaspătă pentru cuplurile dornice de reconciliere, aducând o cină liniștită și clarificări sincere la masa de seară. Tensiunea reapare spre sfârșitul lunii, când Mercur începe retrogradarea și provoacă neînțelegeri pornind de la interpretarea greșită a unui mesaj. Când Venus părăsește sectorul prin retrogradare, ești dispus să ierți o greșeală din trecut a persoanei iubite. Dacă ești singur, finalul de lună și Luna Plină te ajută să închei o legătură pasională și să redobândești respectul de sine, stabilind limite în raport cu persoanele care oferă promisiuni superficiale.