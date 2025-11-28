Antena Meniu Search
Horoscop Capricorn luna decembrie 2025. Putere, carismă și decizii capitale, luna în care preiei controlul

Horoscop Capricorn luna decembrie 2025. Pentru tine, decembrie este una dintre cele mai puternice luni ale anului, pentru că planeta acțiunii, Marte, intră în semnul tău pe 15 decembrie, iar Soarele și Venus te urmează pe 21 și 24 decembrie.

28.11.2025
Înainte de asta, Luna Plină în Gemeni aduce încheierea unei etape de muncă: un proiect, o responsabilitate, o sarcină sau o colaborare. Neptun își reia mersul direct în zona comunicării, ceea ce clarifică un document, o discuție cu un frate, un act administrativ sau o situație care necesita o confirmare oficială. Mercur în Săgetător activează introspecția: o perioadă în care revezi decizii, planuri, greșeli sau frici. Marte intrând în semnul tău îți aduce forță, determinare, autoritate și capacitatea de a lua decizii majore în mod rapid. Pe 20 decembrie, Luna Nouă deschide un nou ciclu legat de subconștient, vindecare, strategii secrete sau proiecte pregătite pentru lansare. Soarele și Venus îți oferă carismă, echilibru interior, frumusețe și vizibilitate socială.

BANI: Luna Plină poate marca încheierea unui job secundar, a unei responsabilități profesionale sau a unui program de lucru temporar. Neptun îți clarifică o situație financiară legată de un act, un drum, un document sau o discuție. Mercur în Săgetător te face să regândești atent finanțele, bugetele ascunse, taxele sau cheltuielile neprevăzute. Marte în Capricorn poate aduce cheltuieli legate de imagine, de echipamente, de sănătate sau de schimbări personale, dar tot el aduce și oportunități: discuții concrete, negocieri ferme și capacitatea de a cere bani pentru munca pe care o prestezi.

DRAGOSTE: Mercur în Săgetător scoate la suprafață teme ascunse: neînțelegeri, frici, atașamente vechi. Este momentul adevărului interior. Marte în Capricorn îți oferă magnetism puternic, curaj și nevoia de relații mature. Poți lua decizii categorice: rămâi, pleci, repari sau reconstruiești. Soarele și Venus în semnul tău îți aduc vizibilitate și dorință afectivă intensă. Cei singuri pot atrage o relație cu o persoană matură, stabilă, cu statut. Cei aflați într-o relație pot decide angajamente serioase.

