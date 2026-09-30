Horoscop Capricorn luna octombrie 2026. Începutul perioadei aduce răceală sau suspiciuni în cercul de cunoscuți, când Venus începe retrogradarea și te face să observi că anumiți amici erau apropiați doar din interes material.

La mijlocul lunii, aspectul de Lună Nouă se manifestă chiar în sectorul carierei și al statutului social, deschizând o etapă magnifică pentru lansarea unui proiect ambițios sau pentru preluarea unei funcții de conducere. Stabilitatea financiară personală își reia cursul ascendent când Pluto revine în mers direct, punând capăt unei perioade de blocaje salariale. Spre sfârșitul lunii, Soarele își începe noul tranzit și luminează planurile de viitor, dar Mercur începe retrogradarea și aduce amânarea unor evenimente de grup. Luna Plină aduce o împlinire emoțională majoră într-un proiect creativ sau în viața amoroasă.

BANI: Deși Venus începe retrogradarea și aduce amânarea virării unor fonduri promise de un sponsor ori retragerea temporară a unui asociat dintr-un grup de lucru, Luna Nouă îți netezește drumul spre succes. Primești o ofertă extraordinară de promovare sau semnezi un acord instituțional de mare anvergură care îți consolidează reputația. Vestea cea mai bună vine când Pluto revine în mers direct, moment în care încasezi plăți restante, renegociezi salariul în termeni avantajoși și reechilibrezi contul de economii. Atenție la sfârșitul lunii: Mercur începe retrogradarea și poate aduce neînțelegeri cu organizatorii unei conferințe sau anularea unui contract de reprezentare. Luna Plină aduce finalizarea unei investiții speculative sau încasarea primelor profituri consistente dintr-un proiect început din pură pasiune.

DRAGOSTE: Momentul când Venus începe retrogradarea poate aduce tensiuni dacă partenerul simte că acorzi mai multă atenție prietenilor decât vieții intime sau dacă un amic încearcă să bage zâzanie în cuplu. Luna Nouă aduce eleganță și mândrie reciprocă, partenerul fiind încântat să te însoțească la o gală sau la o recepție oficială unde ești premiat. Spre sfârșitul lunii, Soarele își începe noul tranzit și sporește căldura în relație, dar Mercur începe retrogradarea și poate genera dispute legate de participarea la o petrecere de familie. Când Venus părăsește sectorul prin retrogradare, tensiunile din anturaj se sting definitiv. Dacă ești singur, Luna Plină aduce o declarație de dragoste pasională din partea unei persoane pe care o cunoști de puțin timp, deschizând calea unei povești romantice de neuitat.