Horoscop Fecioară luna decembrie 2025. Claritate în relații și proiecte creative

Horoscop Fecioară luna decembrie 2025. Luna Plină în Gemeni marchează finalul unui proiect profesional, a unui contract sau a unei etape de lucru.

Poți primi o evaluare, o confirmare sau un rezultat legat de imagine și statut. Neptun iese din retrogradare în zona relațiilor și clarifică o situație pe care nu ai putut-o evalua corect: confuzii, intenții neclare, comportamente contradictorii. Mercur în Săgetător activează zona familiei: pot apărea discuții despre locuință, reparații, mutare sau organizarea spațiului. Pe 15 decembrie, Marte intră în Capricorn și îți energizează zona creativității, iubirii, copiilor și a proiectelor personale. Pe 20 decembrie, Luna Nouă marchează un nou ciclu domestic, iar Soarele și Venus în Capricorn îți pot aduce oportunități creative sau momente intense în dragoste.

BANI: Financiar, luna este stabilă dacă iei decizii ferme. Luna Plină poate marca încheierea unei surse de venit sau finalizarea unui proiect de lucru. Neptun îți clarifică un cost legat de relații, comisioane sau parteneriate. Mercur în Săgetător aduce cheltuieli pentru casă sau familie. Marte în Capricorn poate aduce investiții legate de copii, hobby-uri sau proiecte creative. Soarele și Venus pot stabiliza veniturile printr-o activitate personală sau prin asumarea unui rol nou. Luna Nouă poate aduce bani prin familie.

DRAGOSTE: Neptun clarifică intențiile partenerului sau ale unei persoane cu care ai avut confuzii. Mercur în Săgetător poate aduce discuții despre familie, locuință, stabilitate. Marte în Capricorn aduce pasiune, dar și tendință spre confruntare dacă există tensiuni ascunse. Soarele și Venus pot stabiliza o relație sau pot aduce o nouă conexiune puternică pentru cei singuri. Luna Nouă poate marca începutul unei etape afective importante.

