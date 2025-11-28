Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop Fecioară luna decembrie 2025. Claritate în relații și proiecte creative

Horoscop Fecioară luna decembrie 2025. Luna Plină în Gemeni marchează finalul unui proiect profesional, a unui contract sau a unei etape de lucru.

de Redactia Observator

la 28.11.2025 , 14:10
Horoscop lunar prezentat de Observator Horoscop Fecioară luna decembrie 2025. Claritate în relații și proiecte creative - Shutterstock

Poți primi o evaluare, o confirmare sau un rezultat legat de imagine și statut. Neptun iese din retrogradare în zona relațiilor și clarifică o situație pe care nu ai putut-o evalua corect: confuzii, intenții neclare, comportamente contradictorii. Mercur în Săgetător activează zona familiei: pot apărea discuții despre locuință, reparații, mutare sau organizarea spațiului. Pe 15 decembrie, Marte intră în Capricorn și îți energizează zona creativității, iubirii, copiilor și a proiectelor personale. Pe 20 decembrie, Luna Nouă marchează un nou ciclu domestic, iar Soarele și Venus în Capricorn îți pot aduce oportunități creative sau momente intense în dragoste.

BANI: Financiar, luna este stabilă dacă iei decizii ferme. Luna Plină poate marca încheierea unei surse de venit sau finalizarea unui proiect de lucru. Neptun îți clarifică un cost legat de relații, comisioane sau parteneriate. Mercur în Săgetător aduce cheltuieli pentru casă sau familie. Marte în Capricorn poate aduce investiții legate de copii, hobby-uri sau proiecte creative. Soarele și Venus pot stabiliza veniturile printr-o activitate personală sau prin asumarea unui rol nou. Luna Nouă poate aduce bani prin familie.

DRAGOSTE: Neptun clarifică intențiile partenerului sau ale unei persoane cu care ai avut confuzii. Mercur în Săgetător poate aduce discuții despre familie, locuință, stabilitate. Marte în Capricorn aduce pasiune, dar și tendință spre confruntare dacă există tensiuni ascunse. Soarele și Venus pot stabiliza o relație sau pot aduce o nouă conexiune puternică pentru cei singuri. Luna Nouă poate marca începutul unei etape afective importante.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
Au început cu un butic de 16 mp şi acum investesc milioane într-o afacere! Fac fericiţi sute de mii de români
Au început cu un butic de 16 mp şi acum investesc milioane într-o afacere! Fac fericiţi sute de mii de români
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
„E șocul serii!”. Marius Șumudică, reacție furibundă: „Dacă eram antrenor la FCSB, de azi nu mai intra în cabină. Cine ești tu, mă? Du-te să reziliezi!”. Exclusiv
„E șocul serii!”. Marius Șumudică, reacție furibundă: „Dacă eram antrenor la FCSB, de azi nu mai intra în cabină. Cine ești tu, mă? Du-te să reziliezi!”. Exclusiv
Cazul tulburător al bărbatului eliberat după ce a stat 30 de ani pe culoarul morții. O filmare arată ce s-a întâmplat, de fapt, în 1998
Cazul tulburător al bărbatului eliberat după ce a stat 30 de ani pe culoarul morții. O filmare arată ce s-a întâmplat, de fapt, în 1998
Ultima postare făcută de Jasmina, tânăra care a murit pe loc în accidentul provocat de prietena ei, în București. Ce mesaj publicase 
Ultima postare făcută de Jasmina, tânăra care a murit pe loc în accidentul provocat de prietena ei, în București. Ce mesaj publicase 
Comentarii


Întrebarea zilei
Ca să reduceţi facturile, v-aţi instala panouri fotovoltaice pe balcon?
Observator » Horoscop » Horoscop Fecioară luna decembrie 2025. Claritate în relații și proiecte creative