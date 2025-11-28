Horoscop Gemeni luna decembrie 2025. Finaluri personale și parteneriate tensionate, luna marilor transformări

Horoscop Gemeni luna decembrie 2025. Luna Plină în zodia ta, pe 4 decembrie, marchează un final personal puternic: o decizie, un proiect, o relație sau un mod de a te exprima se schimbă radical

Este un moment în care spui gata! și închizi o etapă. Neptun își încheie retrogradarea și clarifică un blocaj profesional sau un drum incert. Mercur intră în Săgetător și activează zona parteneriatelor: urmează discuții esențiale, negocieri, dar și posibile confruntări. Marte, Soarele și Venus intră în Capricorn și îți activează casa responsabilităților împărțite: taxe, acte, datorii, angajamente, obligații. Poți fi nevoit să rezolvi ceva urgent, iar Luna Nouă poate deschide un ciclu nou în relații sau într-un parteneriat.

BANI: Luna Plină poate marca încheierea unui venit, a unui proiect sau a unei colaborări. Mercur în Săgetător aduce discuții despre bani împărțiți, comisioane sau condiții contractuale. Marte în Capricorn poate forța plăți urgente, taxe sau rezolvarea unui demers legal. Soarele și Venus aduc stabilitate după 21–24 decembrie: poți renegocia un contract în termenii tăi sau poți primi suport financiar. Luna Nouă poate aduce o nouă sursă de venit printr-un parteneriat.

DRAGOSTE: Luna Plină poate aduce o despărțire, o clarificare sau un moment de adevăr. Mercur în Săgetător scoate la suprafață discuții dificile. Marte poate crea tensiuni, dar Soarele și Venus pot aduce vindecare și reconstrucție. Cei singuri pot intra într-o relație intensă, dar solicitantă emoțional. Nu este o lună pentru superficialitate: orice tensiune este scoasă la suprafață. Soarele și Venus pot stabiliza relația dacă ambii sunteți dispuși să lucrați la ea. Cei singuri pot întâlni pe cineva cu impact puternic, dar cu o energie serioasă, matură, care invită la angajament.

