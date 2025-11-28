Horoscop Leu luna decembrie 2025. Decizii serioase în carieră și dragoste

Horoscop Leu luna decembrie 2025. Luna Plină în Gemeni, pe 4 decembrie, marchează finalul unui proiect colectiv, al unei colaborări sau al unei relații de prietenie.

Poți decide să te retragi dintr-un grup sau poți încheia un rol informal. Neptun ieșind din retrogradare clarifică zona resurselor comune: taxe, bani împărțiți, responsabilități, acte. Poți înțelege de ce o situație financiară stagnase și ce trebuie făcut. Mercur în Săgetător activează zona iubirii, a copiilor, a creativității: poți începe o activitate artistică, poți relua un hobby sau pot apărea discuții importante cu copiii. Marte, Soarele și Venus intră în Capricorn și îți energizează masiv zona muncii și a rutinei: poți primi un volum mare de responsabilități, poți schimba programul, poți intra într-o perioadă de efort intens. Luna Nouă poate marca un început în zona pasiunilor sau a proiectelor creative, dar finalul lunii este dominat de un ritm profesional alert și pragmatic.

BANI: Financiar, luna decembrie poate aduce închiderea unei colaborări care nu îți mai aducea profit, deoarece Luna Plină pune punct unui context social sau profesional. Neptun îți clarifică un cost ascuns sau o contribuție financiară care trebuie ajustată. Mercur în Săgetător aduce discuții despre investiții legate de copii, hobby-uri, proiecte creative sau activități personale. Marte în Capricorn poate genera cheltuieli pentru instrumente de lucru, sănătate sau reorganizarea spațiului profesional. Totuși, Soarele și Venus îți pot aduce o sursă stabilă de venit dintr-un proiect bine structurat sau printr-o schimbare de poziție la locul de muncă. Este posibilă apariția unei oferte la finalul lunii. Luna Nouă poate deschide un flux financiar legat de activități creative.

DRAGOSTE: Pe plan afectiv, Mercur în Săgetător îți deschide conversații sincere și directe. Poți discuta despre diferențe de ritm, priorități sau stil de viață. Luna Plină poate marca finalul unei prietenii care avea conotații romantice. Marte, Soarele și Venus în Capricorn îți cer să investești serios în relație: organizați-vă timpul, rezolvați problemele de rutină și fiți practici. Tensiuni pot apărea dacă responsabilitățile nu sunt împărțite corect. Cei singuri pot întâlni pe cineva prin muncă sau într-un context organizat.

