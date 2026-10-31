Horoscop lunar Berbec noiembrie 2026. Luna noiembrie îți aduce o transformare interioară profundă și o reașezare a priorităților legate de independența ta. Luna Nouă în Scorpion deschide o etapă esențială în sectorul regenerării psihologice și al atașamentelor ascunse, oferindu-ți forța de a renunța la tipare vechi care îți blocau evoluția.

Ritmul zilnic capătă o claritate deosebită la mijlocul lunii, când Mercur încheie retrogradarea și deblochează conversațiile amânate, iar Venus încheie retrogradarea, eliminând tensiunile din parteneriatele oficiale. Soarele trece în Săgetător îți activează sectorul convingerilor de viață, al studiilor superioare și al planurilor de călătorie. Totuși, faza de Lună Plină în Gemeni aduce un moment culminant în domeniul comunicării cotidiene și al relațiilor cu rudele apropiate, cerându-ți decizii. Încheierea lunii vine cu o mobilizare practică intensă, deoarece Marte trece în Fecioară chiar în sectorul sănătății și al responsabilităților curente, determinându-te să adopți o disciplină de fier în activitățile de zi cu zi.

BANI: În plan material și profesional, prima decadă este definită de influența Lunii Noi în Scorpion, care îți deschide oportunitatea de a rezolva un partaj, de a depune un dosar de refinanțare sau de a obține o eșalonare avantajoasă pentru o datorie. La jumătatea lunii, momentul în care Mercur încheie retrogradarea aduce soluții pentru deblocarea unor plăți restante sau clarificarea unor tranzacții bancare ce stagnau. Când Venus își reia mersul direct, negocierile contractuale devin fluide, permițându-ți să semnezi acorduri sigure alături de colaboratori de încredere. Odată ce Soarele trece în Săgetător, primești vești favorabile privind extinderea unei activități comerciale la distanță sau obținerea unei autorizații. Totuși, faza de Lună Plină în Gemeni finalizează o tranzacție legată de un mijloc de transport sau încheie o etapă solicitantă. La final de lună, tranzitul prin care Marte trece în Fecioară îți sporește volumul de sarcini la locul de muncă, cerându-ți o organizare impecabilă a registrelor și a procedurilor pentru a evita pierderile financiare cauzate de neglijență.

DRAGOSTE: Luna Nouă în Scorpion aprinde pasiunea în cuplu și aduce la suprafață dorința de intimitate fizică totală, facilitând mărturisirea unor secrete. Tensiunile acumulate în căsnicie se risipesc definitiv după ce Venus încheie retrogradarea, aducând împăcare, respect reciproc și dorința de a construi pe baze clare alături de partenerul de viață. Dacă ești celibatar, trecerea Soarelui în Săgetător îți aduce un optimism cuceritor și șansa de a cunoaște o persoană poate chiar cu origini diferite sau întâlnită într-un context academic. Cu toate acestea, evenimentul de Lună Plină în Gemeni cere cărțile pe masă într-o discuție purtată la sfârșitul lunii, unde trebuie să renunți la aluziile ambigue și să spui exact ce simți. Intrarea lui Marte în Fecioară te îndeamnă să îți manifești afecțiunea prin gesturi practice de ajutor în cămin, evitând totuși capcana de a deveni cicălitor pe seama tabieturilor mărunte ale persoanei iubite.