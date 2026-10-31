Focul care mocnea în viaţa politică din Polonia a explodat aidoma unui butoi cu pulbere azi noapte. Proteste violente au fost în faţa Curţii Constituţionale, după ce şefii instituţiei au fost suspendaţi din funcţie. În încercarea de a calma spiritele, preşedintele ţării a întors de urgenţă avionul cu care efectua o deplasare în străinătate. Efectele seismului politic de la Varşovia s-au simţit la Bucureşti şi Beijing, unde ambasadorii polonezi şi-au anunţat demisiile.

Sute de susţinători ai opoziţiei au ieşit din case după ce conducerea Curţii Constituţionale a fost suspendată din funcţie. Preşedintele şi vicepreşedintele instituţiei erau asociaţi cu fosta guvernare, aflată din 2023 în Opoziţie.

"În calitate de Procuror General, am depus cinci cereri la Tribunalul Constituțional pentru ridicarea imunității. Cazurile se referă la diverse tipuri de infracțiuni și implică două persoane: președintele interimar al Tribunalului Constituțional și adjunctul său", a declarat Waldemar Zurek, ministrul Justiţiei din Polonia.

Mulţimea a încercat să intre cu forţa în clădirea instituţiei, dar s-a izbit de numeroase forţe de ordine, grupate în poziţie de luptă. Manifestanţilor li s-a alăturat şi preşedintele Karol Navrocki, care şi-a întrerupt o călătorie oficială şi s-a întors de urgenţă în ţară. Şeful statului polonez a contestat şi el legitimitatea judecătorilor care au preluat conducerea Tribunalului.

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"Am facilitat intrarea vicepreședintelui Curții Constituționale, judecătorul Bartlomiej Sochanski, aflat în funcție. Având în vedere amenințarea la adresa securității interne a Republicii Polone, convoc consultări urgente, la care participă reprezentanți ai forțelor parlamentare, cu scopul de a stabiliza situația politică și de a restabili ordinea constituțională", a declarat Karol Nawrocki, preşedintele Poloniei.

Conflictul politic pentru controlul Tribunalului a făcut ca Opoziţia să acuze guvernul condus de Donald Tusk de o tentativă de lovitură de stat. Dar în spatele tensiunilor sunt ani de discuţii aprinse despre puterea prezidenţială, legitimitatea judecătorilor şi independenţa justiţiei.

"Tribunalul Constituțional era politizat sub guvernul anterior. Și acum are o majoritate aleasă de noul Parlament în ultimii trei ani, și totuși președintele care își încheie mandatul nu a convocat Consiliul Tribunalului. Drept urmare, nu au reușit să adopte nici măcar propriul buget pentru anul viitor", a precizat Radoslaw Sikorski, ministrul de Externe al Poloniei.

Motivul principal al crizei politice de la Varşovia este refuzul preşedintelui în funcţie de a aproba numirea a cinci judecători aleşi de Parlament. Nawrocki contestă procedurile prin care aceştia au fost selectaţi.