Locuitorii din judeţele Iaşi şi Neamţ au primit sâmbătă un mesaj RO-Alert, fiind avertizaţi în legătură cu o "posibilă incursiune de drone". Alerta a fost extinsă şi pentru judeţele Vaslui, Botoşani, Bacău şi Suceava. Deasupra localităţilor ieşene Breazu şi Sinteşti a fost observată o dronă, iar ulterior, MApN a transmis că o a doua ţintă aeriană a fost detectată, venind dinspre Republica Moldova. Patru aeronave F-16 au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza spaţiul aerian.

Update:

Aeroportul din Iaşi transmite că spaţiul aerian a fost închis temporar. O cursă Wizz Air este afectată.

"În urma alertei transmise de Ministerul Apărării Naționale (MApN) privind prezența unei drone la nivelul județului Iași, spațiul aerian a fost închis temporar, în contextul desfășurării unei misiuni militare.

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Astfel, cursa W43660 Eindhoven - Iași, programata pentru ora 18:25, a fost redirecționată către Aeroportul Suceava", a transmis Aeroportul Iaşi, pe Facebook.

Update:

Locuitorii din judeţul Suceava au primit, de asemenea, un mesaj RO-Alert la ora 18:45.

Update:

Alerta aeriană a fost extinsă pentru populația din județele Botoșani și Bacău, fiind transmise mesaje RO-Alert la 18:10, respectiv 18:15. O nouă țintă aeriană a intrat neautorizat în spațiul aerian național dinspre Republica Moldova.

Update:

Două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriana de la Fetești, alături de un elicopter IAR-330 SOCAT.

Update:

Alerta aeriană a fost extinsă pentru populația județului Vaslui, fiind transmis mesaj RO-Alert la ora 17:53.

Update:

Locuitorii din Breazu şi Sinteşti (judeţul Iaşi) au raportat faptul că o dronă survolează zona.

Ştire iniţială

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană, ce evolua la 10 km de granița cu Republica Moldova.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii.

Potrivit ultimelor date, la ora 16:54, drona care a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar, în proximitatea localității Țibirica, raionul Călărași.

”Alarmă aeriană. Posibilă incursiune de drone. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui afăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, este conţinutul mesajului RO-Alert.

"În urma notificării de către SMFA din cadrul MAPN despre posibilitatea pătrunderii unei drone în spațiul aerian național, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis două mesaje de avertizare RO-Alert, unul pentru populație din județul Iași, iar cel de-al doilea pentru populația din județul Neamț.

Recomandăm cetățenilor să își păstreze calmul, să manifeste vigilență și să respecte indicațiile transmise prin mesajul de avertizare. În cazul în care observă obiecte căzute din spațiul aerian, să nu se apropie de acestea și să anunțe imediat autoritățile, apelând numărul unic de urgență 112.

Totodată, recomandăm cetățenilor să se informeze exclusiv din surse oficiale și verificate și să evite distribuirea informațiilor neverificate", au transmis autorităţile.

Ştire în curs de actualizare.