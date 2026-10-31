Viaţa de zi cu zi e tot mai scumpă, iar zilele tot mai lungi de la un salariu la altul. Casele de amanet par să fie salvarea românilor în astfel de situaţii. Datele obținute de Observator de la BNR arată că în România sunt aproape 4.000 de case de amanet, cu 30% mai multe decât acum un deceniu.

Genţi scumpe, icoane, trotinete, românii duc la amanet practic orice nu le mai face trebuinţă. Până şi instrumentele muzicale.

"Când mai fac pauză cu cântările, le amanetează.", spune o persoană.

Şi dacă tot merge afacerea, şi casele de amanet au împânzit oraşele. Datele obținute de Observator de la Banca Națională arată că în România funcţionează 3.835 de case de amanet. Cu 30% mai multe decât acum 10 ani. Numărul lor a crescut în fiecare an, fără excepție.

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"În 2019 am deschis prima locaţie, pe calea vitan. De aici, ne-am extins în tot Bucureştiul, plus în provincie. Avem 6 locaţii şi urmează să o deschidem pe a şaptea în Constanţa. În toate locaţiile, însumat, 10 mii de clienţi, în fiecare lună. Acum câţiva ani erau undeva la o mie de clienţi. Casa de amanet n-o să dispară niciodată.", explică Robert Maiţă, proprietar case de amanet.

Reporter: Ce ai amanetat?

Persoană: Nişte cercei.

Reporter: Aveai nevoie de bani?

Persoană: Ceva de genul.

Reporter: E o variantă, să mergi la amanet?

Persoană: Depinde dacă ştii că scoţi bunul respectiv. Dacă ştii că-l pierzi, nu se merită.

"S-au înmulţit casele de amanet. Ca farmaciile, ca ciupercile după ploaie. Omul încearcă să-şi amaneteze orice. Probabil că de asta s-au şi deschis atât de multe. Din cauza vieţii pe care o ducem.", spune o persoană.

Cele mai multe case de amanet sunt în Oltenia, unde avem 33 la suta de mii de locuitori, față de media națională de 20. Recordul îl deține județul Vâlcea, cu 54 de case de amanet. Surprinzător, Moldova, deși e cea mai săracă regiune, are mai puţine. La ce să fim atenţi dacă ajungem la amanet?

"Trebuie să citim cu atenţie întreg contractul. Discutăm despre un contract de consignaţie. În momentul în care, la expirarea perioadei contractuale nu achiţi suma, automat vei pierde bunul iar casa de amanet poate să-l valorifice fără nicio problemă.", explică Camelia Grădinaru, avocat specializat în drept bancar.

"Casele de amanet nu pot solicita mai mult de dublul sumei împrumutate. Sunt nişte plafoane, pleacă de la 1% la până la 0,6% pe zi, în funcţie de suma împrumutată.", adaugă Camelia Grădinaru.

Una din cinci case de amanet are "Gold" în nume, aşa că aurul rămâne vedeta dacă vorbim de amanetările făcute de clienţi. Locui doi e ocupat de electronice: telefoane, laptopuri şi televizoare.