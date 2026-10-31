Vești importante pentru pensionari, angajați și părinți. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat ce se va întâmpla cu pensiile în 2027 și a oferit detalii despre o posibilă majorare a salariului minim. În timp ce pensionarii ar urma să primească pensii mai mari, Guvernul pregătește și ajutoare financiare pentru luna decembrie. În schimb, viitorul alocațiilor pentru copii rămâne incert, iar o eventuală majorare nu a fost încă decisă.

Ministrul Muncii a anunţat cu cât vor creşte pensiile în 2027. Ce se întâmplă cu salariile şi alocaţiile - Profimedia

Pensiile vor fi indexate în 2027, potrivit ministrului Muncii, Florin Manole, care susține aplicarea formulei prevăzute de lege. În privința salariului minim, o eventuală majorare urmează să fie discutată în noiembrie, în cadrul consultărilor dintre Guvern, sindicate și patronate, scrie Mediafax.

Ministrul Muncii a declarat sâmbătă seara, la Antena 3 CNN, că va înainta premierului și ministrului Finanțelor propunerea de indexare a pensiilor, în baza formulei legale. O simulare preliminară indică o majorare de aproximativ 7,3%, cu un impact bugetar estimat la 9,6 miliarde de lei, însă cifrele nu sunt finale.

Florin Manole a respins posibilitatea înghețării pensiilor în 2027 și a precizat că, în acest moment, nu există un scenariu privind împărțirea majorării în două sau mai multe tranșe.

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„Pensiile se vor indexa, se vor majora anul viitor”, a afirmat ministrul, subliniind că Ministerul Muncii va susține respectarea drepturilor pensionarilor și aplicarea legislației în vigoare.

Ajutoare între 300 și 500 de lei pentru pensionari, în decembrie

În ceea ce privește sprijinul acordat pensionarilor în luna decembrie, Manole a precizat că banii vor fi virați odată cu pensia. Ajutoarele reprezintă jumătate din sumele stabilite la începutul anului și vor fi acordate în funcție de venitul lunar:

- 500 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei;

- 400 de lei pentru cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei;

- 300 de lei pentru cei cu pensii între 2.001 și 3.000 de lei.

Salariul minim, discutat în noiembrie

Referitor la salariul minim, ministrul a explicat că decizia privind o eventuală majorare va fi luată în cadrul Consiliului Național Tripartit, la care participă reprezentanții Guvernului, sindicatelor și patronatelor. Discuțiile sunt programate pentru luna noiembrie.

Manole a arătat că, teoretic, salariul minim poate fi majorat de la 1 ianuarie 2027, însă programul de guvernare prevede o indexare într-un interval de 12 luni.

În spațiul public a fost vehiculată și o posibilă creștere cu 600 de lei brut, dar ministrul nu a confirmat această variantă.

Noua lege a salarizării, reluată în 2027

În ceea ce privește legea salarizării unitare, Florin Manole a anunțat că negocierile vor fi reluate la începutul anului viitor, după centralizarea informațiilor privind nivelul salariilor din instituțiile publice.

Ministrul a susținut că noua formulă nu va produce scăderi salariale pentru angajați, în special pentru cei din sistemele esențiale, precum Sănătatea și Educația. El a precizat că obiectivul este corectarea inechităților din sistemul public.

Alocaţiile, îngheţate şi în 2017

Ministrul Muncii, Florin Manole, nu exclude menținerea alocațiilor pentru copii la nivelul actual, dar spune că nu a fost luată nicio decizie în acest sens. Oficialul susține că ajutoarele ar trebui direcționate cu prioritate către copiii și familiile aflate în situații sociale dificile.

Întrebat sâmbătă seara, la Antena 3 CNN, dacă alocațiile vor fi majorate sau vor rămâne înghețate pentru al treilea an consecutiv, Florin Manole a declarat că subiectul nu a fost încă discutat cu premierul și ministrul Finanțelor.

Ministrul consideră că o creștere generală cu 20 sau 30 de lei nu ar avea același impact pentru toate familiile și că statul ar trebui să găsească mecanisme prin care să sprijine mai consistent copiii cu nevoi speciale și familiile vulnerabile.

„Copiii României sunt un grup divers și cu nevoi diferite. Copilul meu și alte câteva zeci de mii de familii care câștigă bine în țara asta n-ar simți nicio diferență dacă alocația crește cu 20 sau cu 30 de lei. Pentru alții, o asemenea creștere ar fi mult prea puțin”, a explicat ministrul.

Ministrul Muncii: Sprijin mai mare pentru copiii vulnerabili

Florin Manole a oferit exemplul copiilor cu dizabilități, pentru care, potrivit declarațiilor sale, beneficiul specific a crescut cu 110 lei la începutul anului, în locul unei majorări generale de 20 de lei a alocației.

Oficialul a subliniat că alocația și beneficiul acordat copiilor cu dizabilități sunt drepturi diferite, dar a susținut că ajutoarele direcționate pot avea un impact mai mare asupra familiilor care se confruntă cu dificultăți.

Ministrul a precizat că nu vrea să se pronunțe prematur asupra unei eventuale înghețări sau majorări a alocațiilor, în lipsa unor discuții oficiale la nivelul Guvernului.