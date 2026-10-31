Cod portocaliu de ploi abundente şi vânt în două judeţe. Vin şi ninsorile, cu strat de zăpadă de până la 30 cm

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis un cod portocaliu de ploi abundente pentru zonele montane şi submontane din două judeţe, valabil de duminică, 1 noiembrie, până luni dimineaţa. Meteorologii anunţă precipitaţii însemnate cantitativ, ninsori la altitudini mari şi intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale ţării.

Vremea se înrăutăţeşte în mai multe zone din România, începând de sâmbătă, 31 octombrie. Ploile vor cuprinde Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei şi a Munteniei, în timp ce la altitudini mari precipitaţiile se vor transforma în ninsoare.

Potrivit avertizărilor meteorologice, cele mai importante cantităţi de apă sunt aşteptate în judeţele Mehedinţi şi Gorj, unde a fost emis cod portocaliu de ploi abundente. În paralel, o informare meteo vizează precipitaţii, depuneri de zăpadă şi intensificări ale vântului în mai multe regiuni.

Cod portocaliu de ploi abundente în Mehedinţi şi Gorj

Avertizarea de cod portocaliu intră în vigoare duminică, 1 noiembrie, la ora 10:00, şi este valabilă până luni, 2 noiembrie, la ora 10:00.

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În zona montană şi submontană, la altitudini mai mici de 1.700 de metri, din judeţele Mehedinţi şi Gorj, ploile vor fi abundente. Cantităţile de apă acumulate vor ajunge la 50-70 l/mp.

Ploi în Oltenia, Muntenia şi Transilvania. Ninsori şi strat de zăpadă de până la 30 cm la munte

Informarea meteo este valabilă de sâmbătă, 31 octombrie, ora 10:00, până luni, 2 noiembrie, ora 10:00.

În Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei şi a Munteniei, ploile vor fi moderate cantitativ. Meteorologii estimează acumulări de 10-25 l/mp, iar izolat cantităţile de apă vor depăşi 30 l/mp.

La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitaţiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. Se va depune un strat de zăpadă între 10 şi 30 de centimetri.

Duminică, 1 noiembrie, şi în noaptea de duminică spre luni, vântul va avea intensificări temporare în sudul şi sud-estul ţării. În aceste regiuni, rafalele vor atinge, în general, 40-50 km/h. Pe crestele montane, vântul va sufla cu 60-80 km/h şi va viscoli ninsoarea.

Ploile vor continua şi săptămâna viitoare în sudul ţării

Episodul de vreme instabilă nu se va încheia luni dimineaţă în toate regiunile vizate.

Potrivit ANM, în sudul şi sud-estul României va continua să plouă, moderat cantitativ, până la mijlocul săptămânii următoare.