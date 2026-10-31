Horoscop lunar Capricorn noiembrie 2026. Luna Nouă în Scorpion activează sectorul prietenilor, al speranțelor și al asociațiilor profesionale, oferindu-ți contextul perfect pentru o inițiativă de grup.

La mijlocul lunii, comunicarea în cercul de colaboratori devine clară: Mercur încheie retrogradarea și deblochează planurile comune, iar Venus încheie retrogradarea, restabilind armonia și prestigiul în fața superiorilor. O schimbare de ritm survine când Soarele trece în Săgetător, invitându-te să încetinești pasul și să acorzi atenție sectorului subconștientului, al vindecării și al refacerii fizice. Momentul culminant al sarcinilor cotidiene este atins când se produce o Lună Plină în Gemeni în sectorul sănătății și al muncii zilnice, forțându-te să tragi concluzii ferme. Încheierea lunii îți deschide orizonturile mentale, odată ce Marte trece în Fecioară în domeniul principiilor superioare, al justiției și al călătoriilor.

BANI: Luna Nouă în Scorpion te sprijină să atragi fonduri nerambursabile, să obții o sponsorizare importantă sau să pui bazele unei asocieri alături de parteneri influenți. Când Mercur încheie retrogradarea, orice neînțelegere legată de un contract colectiv este eliminată, permițând reluarea plăților. În plus, faptul că Venus își reia mersul direct îți consolidează reputația profesională și deschide calea către o promovare sau o mărire a onorariilor. Trecerea Soarelui în Săgetător te îndeamnă să lucrezi mai mult din culise și să pregătești strategii financiare fără expunere publică grăbită. Evenimentul reprezentat de Luna Plină în Gemeni aduce finalizarea unui proiect de serviciu solicitant sau luarea unei decizii privind schimbarea procedurilor de lucru. La sfârșitul lunii, intrarea lui Marte în Fecioară îți aduce un succes clar în procese juridice, susținerea unor examene de calificare sau negocieri cu entități din afara orașului.

DRAGOSTE: Sectorul afectiv este marcat de stabilitate, valori comune și împărtășirea unor planuri solide de viitor. Luna Nouă în Scorpion te apropie de partener prin intermediul unor aspirații sociale comune, integrându-vă armonios într-un cerc de prieteni loiali care vă susțin legătura. După ce Venus încheie retrogradarea, micile tensiuni legate de imaginea voastră publică sau de timpul alocat profesiei dispar, lăsând loc respectului reciproc și aprecierii. Odată ce Soarele trece în Săgetător, simți o nevoie de intimitate; preferați să vă retrageți din agitația lumii pentru a vă bucura de liniștea căminului în doi. Totuși, faza de Lună Plină în Gemeni îți cere să rezolvi mici neînțelegeri legate de rutina sau de împărțirea sarcinilor, fără să lași oboseala de la birou să se transforme în răceală. La final de noiembrie, tranzitul lui Marte în Fecioară aduce conversații filozofice și dorința de a planifica o călătorie alături de persoana dragă.