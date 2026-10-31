Horoscop lunar Fecioară noiembrie 2026. Luna Nouă în Scorpion îți deschide perspective noi în sectorul comunicării, al studiilor și al relațiilor cu mediul apropiat, fiind momentul oportun pentru a învăța o abilitate utilă sau a redacta texte importante.

La mijlocul lunii, nesiguranțele legate de bugetul propriu se risipesc: Mercur încheie retrogradarea și îți clarifică socotelile, în timp ce Venus încheie retrogradarea, permițându-ți să îți recapeți încrederea în propriile talente. În a doua jumătate a lunii, tranzitul prin care Soarele trece în Săgetător îți mută atenția către sectorul căminului și al familiei, aducând căldură și stabilitate în locuință. Momentul de maximă tensiune și decizie profesională apare când se formează o Lună Plină în Gemeni în sectorul carierei și al imaginii publice, cerându-ți o alegere categorică. Încheierea lunii este spectaculoasă, deoarece Marte trece în Fecioară chiar pe semnul tău, oferindu-ți o energie de neoprit și curajul de a acționa.

BANI: În Luna Nouă în Scorpion îți permite să inițiezi discuții comerciale de succes, să semnezi acte fără cusur și să promovezi servicii practice în fața unor clienți din proximitate. Când Mercur încheie retrogradarea, plățile salariale întârziate sau facturile contestate se rezolvă în favoarea ta. Reușita materială este susținută și de faptul că Venus își reia mersul direct, aducând un raport excelent între cheltuieli și investiții. Punctul culminant al lunii este marcat de Luna Plină în Gemeni, care poate aduce finalizarea unui proiect la locul de muncă, o recunoaștere oficială a meritelor tale sau decizia de a părăsi o funcție care nu îți mai oferea perspective de ascensiune. La sfârșitul lunii, marele atu este intrarea lui Marte chiar în zodia ta: devii extrem de combativ, muncești cu eficiență și ai forța de a-ți impune condițiile în fața superiorilor, obținând rezultate materiale sigure.

DRAGOSTE: Sfera sentimentală parcurge o etapă de așezare rațională și pasiune recăpătată. Dialogurile din cuplu sunt profund revitalizate de Luna Nouă în Scorpion, aspect care te ajută să renunți la inhibiții și să abordezi subiecte intime delicate cu o maturitate dezarmantă. După ce Venus încheie retrogradarea, te simți din nou valorizat și iubit. Odată ce Soarele trece în Săgetător, căminul devine centrul fericirii tale; petreci seri liniștite alături de partener și vă dedicați îmbunătățirii confortului. Faza de Lună Plină în Gemeni te poate solicita să găsești un echilibru între cerințele solicitante din carieră și timpul acordat persoanei dragi, evitând reproșurile legate de lipsa de disponibilitate. Marele eveniment de la sfârșitul lunii, când Marte trece în semnul tău, te face mult mai pasional, îndrăzneț și dornic de inițiativă. Fii atent doar să nu devii autoritar sau critic pe fondul surplusului de energie, canalizând această forță în gesturi de tandrețe.