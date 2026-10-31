Horoscop lunar Gemeni noiembrie 2026. Începutul perioadei este marcat de Luna Nouă în Scorpion, care activează sectorul muncii de fiecare zi și al obiceiurilor de viață, oferindu-ți ocazia perfectă pentru a începe un tratament de refacere sau a adopta o rutină mult mai eficientă.

La jumătatea lunii, viața ta socială și creativă se limpezește: Mercur încheie retrogradarea și îți redă agilitatea mentală, iar Venus încheie retrogradarea, dizolvând confuziile apărute în raport cu cei dragi. O schimbare majoră de energie are loc când Soarele trece în Săgetător, luminând direct sectorul căsniciei, al parteneriatelor și al acordurilor oficiale. Evenimentul central al lunii se petrece chiar pe semnul tău, unde se formează o Lună Plină în Gemeni, forțându-te să iei decizii capitale privind direcția ta personală. La final de lună, tranzitul prin care Marte trece în Fecioară îți aduce o mare doză de dinamism în spațiul căminului și în patrimoniul de familie.

BANI: Faza de Luna Nouă în Scorpion te ajută să implementezi metode noi de organizare a sarcinilor la birou, să rezolvi restanțele birocratice și să elimini haosul administrativ din activitatea ta. Momentul în care Mercur încheie retrogradarea îți deblochează plățile blocate și facilitează semnarea unor acte financiare fără întârzieri. Odată ce Soarele trece în Săgetător, oportunitățile contractuale se multiplică: negociezi de pe o poziție favorabilă cu asociați puternici și atragi parteneriate comerciale avantajoase. În plus, când Luna Plină în Gemeni își atinge apogeul, poți pune capăt unei colaborări profesionale care îți limita independența sau poți decide să îți schimbi complet strategia de imagine pe piața muncii. Spre sfârșitul lunii, Marte trece în Fecioară și îți canalizează energia către investiții în locuință, reparații necesare ale unor instalații casnice sau achiziționarea unor unelte utile pentru gospodărie, cerându-ți să calculezi devizele cu rigoare.

DRAGOSTE: După ce Venus încheie retrogradarea, micile reproșuri afective și îndoielile legate de sinceritatea celuilalt dispar, lăsând loc unei atmosfere romantice relaxate. Tranzitul Soarelui în Săgetător mută întreaga ta atenție asupra nevoilor partenerului de viață, favorizând un dialog matur despre căsătorie și viitorul vostru împreună. Momentul culminant este atins odată cu formarea Lunii Pline pe semnul tău: simți nevoia să fii complet sincer cu privire la dorințele tale, fără să mai accepți compromisuri. Dacă o legătură este fragilă, acum se poate produce o desprindere eliberatoare, în timp ce relațiile autentice se consolidează prin asumare. La sfârșitul lunii, intrarea lui Marte în Fecioară poate aduce scântei în cămin dacă încerci să dictezi modul în care rudele trebuie să se comporte; folosește această forță pentru a renova spațiul comun și ferește-te de reproșuri.