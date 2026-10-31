Horoscop lunar Leu noiembrie 2026. Luna noiembrie pune un accent major pe stabilitatea căminului tău, urmată de o revenire strălucitoare a vitalității și a dorinței de afirmare socială.

Luna Nouă în Scorpion activează sectorul patrimoniului familial, al locuinței și al siguranței intime, creând contextul ideal pentru a rezolva chestiuni legate de spațiul locativ sau a îngropa neînțelegeri cu părinții. Comunicarea cu anturajul apropiat devine limpede la mijlocul lunii, când Mercur încheie retrogradarea și deblochează drumurile amânate, iar Venus încheie retrogradarea, aducând armonie în dialogurile cu vecinii și frații. Marea schimbare de dispoziție are loc când Soarele trece în Săgetător, revărsând o lumină caldă peste sectorul creativității tale, al distracției și al exprimării libere. Pe de altă parte, faza de Lună Plină în Gemeni aduce un moment culminant în sectorul prietenilor și al proiectelor colective, cerându-ți o triere atentă a cercului social. La final de lună, tranzitul prin care Marte trece în Fecioară îți mobilizează întreaga atenție asupra resurselor financiare proprii și a valorii personale.

BANI: Luna Nouă în Scorpion aduce ocazia de a începe o tranzacție imobiliară, de a investi în reamenajarea locuinței sau de a stabili o înțelegere clară de succesiune în familie. Deblocarea administrativă este asigurată odată ce Mercur încheie retrogradarea, permițându-ți să semnezi acte de vânzare-cumpărare sau contracte de transport fără bătăi de cap birocratice. În plus, când Venus își reia mersul direct, negocierile comerciale directe devin profitabile. Odată ce Soarele trece în Săgetător, capeți o mare îndrăzneală în monetizarea ideilor creative și atragerea unor oportunități independente de câștig. Cu toate acestea, Luna Plină în Gemeni aduce încheierea participării tale la un proiect de grup sau încasarea unor fonduri dintr-o colaborare cu o asociație. La sfârșitul lunii, momentul în care Marte trece în Fecioară te determină să iei măsuri ferme pentru apărarea veniturilor: elimini risipa, cauți noi surse salariale și îți aperi cu drepturile în fața angajatorilor.

DRAGOSTE: Luna Nouă în Scorpion îți oferă liniștea domestică necesară pentru a te apropia de partener, creând un spațiu sigur și cald în propria casă. După ce Venus încheie retrogradarea, mesajele dintre voi redevin pline de tandrețe și farmec, înlăturând orice răceală apărută recent din cauza unor bârfe din anturaj. Intrarea Soarelui în Săgetător declanșează o etapă extraordinară pentru viața amoroasă: radiezi senzualitate, pasiune și optimism, fiind gata să trăiești momente pline de generozitate alături de persoana iubită. Dacă ești singur, magnetismul tău atinge cote înalte. Fii totuși pregătit ca la Luna Plină în Gemeni să clarifici granița dintre o amiciție și o idilă romantică în cazul unei persoane din grupul de prieteni. Spre final de noiembrie, Marte în Fecioară îți cere să demonstrezi loialitate prin gesturi concrete și sprijin.