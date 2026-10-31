Horoscop lunar Pești noiembrie 2026. Luna Nouă în Scorpion se manifestă în sectorul convingerilor de viață, al studiilor academice și al legăturilor cu străinătatea, deschizându-ți calea spre o evoluție a principiilor tale.

La jumătatea lunii, obstacolele financiare se risipesc: Mercur încheie retrogradarea și aduce claritate în documentele oficiale, iar Venus încheie retrogradarea, deblocând resursele materiale și aducând liniște în intimitate. O strălucire deosebită apare când Soarele trece în Săgetător, luminând sectorul carierei, al recunoașterii sociale și al autorității publice. Momentul de deznodământ domestic se produce odată cu formarea unei Luni Pline în Gemeni în domeniul familiei și al patrimoniului, cerând soluții. Încheierea lunii este marcată de trecerea lui Marte în Fecioară chiar în sectorul parteneriatelor, agitând considerabil relațiile.

BANI: Luna Nouă în Scorpion favorizează demersurile legate de perfecționarea profesională, publicarea unor lucrări sau încheierea unor parteneriate avantajoase cu firme din afara țării. Când Mercur își reia mersul direct, documentele juridice, permisele primesc aprobare. În plus, momentul în care Venus încheie retrogradarea te ajută să rezolvi o problemă bancară, să încasezi o sumă restantă dintr-un partaj sau să obții condiții avantajoase pentru o refinanțare. Când Soarele trece în Săgetător, munca ta ajunge în atenția superiorilor; este momentul ideal pentru a solicita o promovare sau a-ți asuma responsabilități noi. Evenimentul de Lună Plină în Gemeni aduce finalizarea unei tranzacții imobiliare sau încheierea unor plăți majore alocate renovării unei locuințe. La final de noiembrie, Marte trece în Fecioară și îți cere atenție în negocierile contractuale: apără-ți ferm interesele în fața unor colaboratori exigenți și cere clauze clare pentru fiecare serviciu prestat.

DRAGOSTE: Viața de cuplu traversează o perioadă de maturizare și conectare. Faza de Luna Nouă în Scorpion îți deschide inima spre conversații de mare profunzime, permițându-vă să depășiți viziunile rigide și să vă aliniați speranțele de viitor. După ce Venus încheie retrogradarea, temerile ascunse legate de încrederea reciprocă și resentimentele din dormitor dispar definitiv, lăsând loc unei apropieri intime. Când Soarele trece în Săgetător, te simți susținut de partener în ambițiile tale sociale, bucurându-vă împreună de aprecieri. Cu toate acestea, faza de Lună Plină în Gemeni cere o decizie fermă legată de spațiul locativ sau de relațiile cu rudele, fiind momentul să stabiliți limite sigure pentru a proteja armonia căminului. Spre sfârșitul lunii, intrarea lui Marte în Fecioară dinamizează puternic sectorul căsniciei: partenerul devine mult mai activ, solicitant și direct în exprimarea dorințelor; colaborați practic la treburile zilnice și evitați polemicile inutile.