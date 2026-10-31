Horoscop lunar Rac noiembrie 2026. Evenimentul de debut, marcat de Luna Nouă în Scorpion, îți luminează sectorul iubirii romantice, al talentelor individuale și al relației cu copiii, aducând o descătușare emoțională și dorință de inițiative originale.

La jumătatea lunii, apele se calmează în spațiul domestic: Mercur încheie retrogradarea și îți clarifică gândurile legate de familie, în timp ce Venus încheie retrogradarea, reinstalând o pace binemeritată între tine și rudele apropiate. În a doua parte a intervalului, Soarele trece în Săgetător și îți canalizează atenția asupra sectorului muncii cotidiene, cerându-ți eficiență la birou și atenție la echilibrul fizic. Faza intensă de Lună Plină în Gemeni se produce în domeniul subconștientului și al izolării, ajutându-te să închizi un capitol dureros din trecut și să renunți la frici. Finalul lunii este marcat de momentul în care Marte trece în Fecioară în sectorul comunicării și al deplasărilor, sporindu-ți mobilitatea și forța argumentelor.

BANI: Luna Nouă în Scorpion te inspiră să monetizezi o pasiune personală sau să promovezi un proiect artistic care începe să atragă interes concret din partea publicului. Deblocarea deciziilor financiare se produce la mijlocul lunii, când Mercur încheie retrogradarea, permițându-ți să finalizezi negocieri de proprietate sau să clarifici bugete casnice restante. Odată ce Soarele trece în Săgetător, randamentul tău la locul de muncă crește considerabil; poți prelua atribuții noi, bine remunerate, sau poți primi recunoașterea superiorilor pentru meticulozitatea arătată în sarcinile de rutină. Evenimentul marcat de Luna Plină în Gemeni aduce încheierea unei etape profesionale desfășurate discret sau renunțarea la o colaborare care îți epuiza resursele fără să aducă profit. Spre final de noiembrie, tranzitul prin care Marte trece în Fecioară îți aduce o mare dexteritate în semnarea contractelor, negocierea prețurilor și redactarea unor acte.

DRAGOSTE: Luna Nouă în Scorpion îți deschide inima către o trăire pasională intensă, oferindu-ți ocazia să începi o poveste romantică de neuitat dacă ești celibatar sau să reînvii magia în cuplul existent prin surprize. Împăcarea și căldura revin în cămin după ce Venus încheie retrogradarea, permițându-ți să lași la o parte reproșurile vechi legate de locuință și să te bucuri de confortul alături de partener. Totuși, faza de Lună Plină în Gemeni poate scoate la iveală o nostalgie sau un secret legat de o idilă, dar îți oferă și puterea de a pune punct definitiv regretelor. La sfârșitul lunii, intrarea lui Marte în Fecioară dinamizează schimburile de mesaje cu persoana iubită: conversațiile devin clare, directe și lipsite de ocolișuri. Ai grijă doar să nu devii excesiv de critic la adresa detaliilor mărunte din comportamentul partenerului, canalizându-ți spiritul de observație în construirea unor planuri comune sigure.