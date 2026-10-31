Horoscop lunar Săgetător noiembrie 2026. În prima decadă, Luna Nouă în Scorpion activează sectorul subconștientului, al vindecării și al izolării regenerative, fiind momentul optim pentru a lăsa în urmă atașamente toxice și a-ți reface forțele fizice.

La mijlocul lunii, blocajele de comunicare dispar complet: Mercur încheie retrogradarea și îți aduce liniște psihică, în timp ce Venus încheie retrogradarea, reinstalând o armonie caldă în cercul tău de prieteni și susținători. Soarele trece în Săgetător chiar pe semnul tău, oferindu-ți o infuzie masivă de energie, entuziasm și vizibilitate publică. Totuși, faza de Lună Plină în Gemeni se produce direct în sectorul căsniciei și al parteneriatelor, impunând un deznodământ în relații. La final de lună, ești chemat la datorie, deoarece Marte trece în Fecioară în sectorul carierei și al statutului social, aducând ambiție profesională maximă.

BANI: După o perioadă de analiză discretă adusă de Luna Nouă în Scorpion, unde ai pregătit strategii fără expunere, deblocarea este totală odată ce Mercur încheie retrogradarea, ajutându-te să lămurești înțelegeri contractuale. Când Venus își reia mersul direct, primești sprijinul financiar al unor protectori sau asociați care cred în proiectele tale. Momentul tău de glorie sosește odată cu trecerea Soarelui în zodia ta: atragi oportunități financiare, preiei inițiativa în negocieri și devii figura centrală la locul de muncă. Totuși, evenimentul marcat de Luna Plină în Gemeni cere claritate contractuală: poți renegocia termenii unei asocieri comerciale sau poți decide să rupi un acord de colaborare care nu mai funcționează corect. La final de noiembrie, tranzitul prin care Marte trece în Fecioară îți conferă o forță combativă în carieră; lupți pentru o poziție de conducere.

DRAGOSTE: Faza de Luna Nouă în Scorpion te ajută să ierți o greșeală din trecut și să eliberezi sufletul de resentimente care îți blocau disponibilitatea emoțională. Atmosfera socială se îmbunătățește considerabil după ce Venus încheie retrogradarea, permițându-ți să reiei legături armonioase cu persoane dragi din anturaj. Când Soarele pășește în zodia ta, radiezi un farmec generos, optimism și o bucurie de a trăi care fascinează partenerul de cuplu. Cu toate acestea, marele test al relației este adus de Luna Plină în Gemeni, care activează direct sectorul căsniciei: relațiile solide trec la un nou nivel de angajament oficial, în timp ce legăturile instabile ajung la un moment al adevărului, unde separarea poate deveni singura soluție sănătoasă. La sfârșitul lunii, Marte în Fecioară te poate face destul de exigent și ocupat cu munca; ai grijă să nu aduci stresul profesional în cămin și demonstrează-i persoanei iubite că stabilitatea voastră rămâne o prioritate.