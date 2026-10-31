Horoscop lunar Scorpion noiembrie 2026. Ești protagonistul absolut al lunii noiembrie, traversând o etapă de reorganizare, afirmare a forței individuale și consolidare materială. Schimbarea de destin începe odată ce Luna Nouă în Scorpion se formează chiar pe semnul tău, oferindu-ți ocazia de a-ți reseta prioritățile, imaginea și obiectivele de viață.

La jumătatea lunii, ceața mentală se risipește: Mercur încheie retrogradarea, redându-ți viteza de reacție și elocvența sclipitoare, în timp ce Venus încheie retrogradarea, aducând liniște în frământările interioare. În a doua jumătate a lunii, Soarele trece în Săgetător și îți activează sectorul banilor și al stabilității. Tensiunea atinge un punct culminant când se produce o Lună Plină în Gemeni în domeniul resurselor, al creditelor și al datoriilor comune, impunând decizii financiare. Încheierea lunii îți aduce aliați de nădejde, odată ce Marte trece în Fecioară în sectorul prietenilor și al proiectelor colective.

BANI: Faza de Lună Nouă în Scorpion îți dă curajul să demarezi o activitate independentă sau să preiei conducerea unui proiect ambițios, impunându-ți autoritatea. Când Mercur își reia mersul direct, toate negocierile blocate se deblochează: semnezi contracte sigure, trimiți cereri oficiale și obții acordul unor parteneri importanți. Trecerea Soarelui în Săgetător îți aduce oportunități excelente de monetizare a eforturilor depuse; poți primi plăți sau poți face achiziții de o valoare mare. Totuși, evenimentul marcat de Luna Plină în Gemeni aduce momentul scadenței: poți lichida definitiv o datorie bancară, închizi un partaj financiar sau clarifici modul în care sunt administrate fondurile deținute la comun cu asociații. La sfârșit de noiembrie, faptul că Marte trece în Fecioară îți oferă sprijinul unor asociați extrem de pragmatici, alături de care poți construi strategii de dezvoltare a afacerilor de grup.

DRAGOSTE: Luna Nouă în propria ta zodie marchează o renaștere romantică: dacă ești singur, atragi privirile și poți începe o poveste pasională. Odată ce Venus încheie retrogradarea, temerile de abandon sau rănile din trecut se vindecă, lăsând loc unei împăcări cu propria ta vulnerabilitate. Trecerea Soarelui în Săgetător aduce dorința de a oferi persoanei iubite dovezi de afecțiune și stabilitate în cămin. Cu toate acestea, faza de Lună Plină în Gemeni cere o discuție tranșantă despre intimitatea fizică și gestionarea bugetului de cuplu, eliminând jocurile de putere. Spre sfârșitul lunii, intrarea lui Marte în Fecioară aduce activități comune alături de partener și prieteni de încredere.