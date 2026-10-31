Horoscop lunar Taur noiembrie 2026. Luna Nouă în Scorpion se manifestă direct în sectorul căsniciei și al alianțelor de viață, oferindu-ți ocazia rară de a pune bazele unui angajament redefinit complet.

Comunicarea zilnică și organizarea tabieturilor devin considerabil mai simple după ce Mercur încheie retrogradarea, înlăturând neînțelegerile administrative. În același timp, faptul că Venus încheie retrogradarea îți redă vitalitatea și îți optimizează starea generală de bine la locul de muncă. În a doua jumătate a lunii, tranzitul prin care Soarele trece în Săgetător îți focalizează energia pe sectorul transformărilor interioare și al resurselor deținute la comun. Punctul de maximă claritate apare când se formează o Lună Plină în Gemeni în domeniul banilor munciți de tine, forțându-te să tragi o linie realistă a veniturilor. Finalul lunii te revitalizează, odată ce Marte trece în Fecioară în sectorul creativității și al bucuriei de a trăi.

BANI: Trecerea Lunii Noi în Scorpion îți facilitează intrarea într-o asociere comercială solidă, cu obiective financiare transparente. Odată ce Mercur încheie retrogradarea, sarcinile administrative de la birou se deblochează, permițându-ți să expediezi contracte fără teama unor erori ascunse. În plus, Venus își reia mersul direct și aduce o îmbunătățire vizibilă a relațiilor cu subalternii sau colegii de echipă. Când Soarele trece în Săgetător, atenția ta se mută pe atragerea unor sponsorizări, rezolvarea unei moșteniri sau gestionarea fondurilor comune. Marele moment financiar este marcat când se produce o Lună Plină în Gemeni, fază care aduce încasarea unei sume importante. Spre sfârșitul lunii, faptul că Marte trece în Fecioară îți oferă determinarea de a investi energie și resurse într-un proiect independent.

DRAGOSTE: Luna Nouă în Scorpion reprezintă o adevărată renaștere pentru viața de cuplu, permițându-ți să lași în urmă resentimentele și să deschizi un capitol bazat pe loialitate. Dacă au existat neînțelegeri privind împărțirea responsabilităților zilnice, faptul că Venus încheie retrogradarea restabilește armonia în conviețuire și alungă răceala dintre voi. Odată cu trecerea Soarelui în Săgetător, intimitatea capătă o intensitate profundă, partenerul căutând o conectare totală. Faza de Lună Plină te ajută să scapi de frica lipsei de reciprocitate materială în relație, vorbind deschis despre limitele tale emoționale. Intrarea lui Marte în Fecioară de la sfârșitul lunii reaprinde flacăra pasiunii romantice: devii mult mai îndrăzneț, organizezi seri memorabile pentru persoana dragă, iar dacă ești singur, simți impulsul de a aborda direct o persoană care îți stimulează atracția fizică și admirația intelectuală.