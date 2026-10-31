Horoscop lunar Vărsător noiembrie 2026. Începutul perioadei este marcat de Luna Nouă în Scorpion, care se produce chiar în sectorul statutului tău profesional, al imaginii publice și al ambițiilor de conducere, deschizând o nouă etapă de ascensiune.

La mijlocul lunii, blocajele se dizolvă: Mercur încheie retrogradarea și îți clarifică mesajele transmise conducerii, în timp ce Venus încheie retrogradarea, restabilind armonia în principiile tale de viață și în relații. Atmosfera devine extrem de optimistă odată ce Soarele trece în Săgetător, luminând sectorul prietenilor, al rețelelor sociale și al marilor proiecte de viitor. Punctul de maximă efervescență este atins când se formează o Lună Plină în Gemeni în domeniul creativității și al iubirii, cerând decizii. La final de lună, Marte trece în Fecioară în sectorul resurselor, impunând rigoare în gestionarea banilor comuni.

BANI: Luna Nouă în Scorpion îți oferă oportunitatea rară de a primi o ofertă pentru un post de conducere, de a lansa o afacere proprie sau de a obține confirmarea oficială a unei poziții de prestigiu. Odată ce Mercur încheie retrogradarea, negocierile cu factorii de decizie devin cursive, permițându-ți să semnezi clauze salariale avantajoase fără riscul unor neînțelegeri. În plus, Venus își reia mersul direct și deblochează contractele internaționale sau probleme administrative restante. Când Soarele trece în Săgetător, proiectele de echipă încep să genereze venituri palpabile, iar sponsorii devin foarte receptivi la propunerile tale. Totuși, evenimentul marcat de Luna Plină în Gemeni aduce un punct culminant într-o investiție sau finalizarea plății pentru un proiect artistic. La sfârșitul lunii, momentul în care Marte trece în Fecioară îți cere disciplină în administrarea creditelor, plata taxelor și negocierea evitând cheltuielile necalculate ale asociaților.

DRAGOSTE: Prezența Lunii Noi în sectorul statutului te îndeamnă să aduci stabilitate și demnitate în relația de cuplu, făcându-te mândru de realizările alături de partener. Tensiunile legate de diferențele de convingeri etice sau neînțelegerile apărute în călătorii se risipesc după ce Venus încheie retrogradarea, restabilind o conexiune armonioasă. Trecerea Soarelui în Săgetător îți aduce o atmosferă relaxată și prietenoasă în cuplu; participați la evenimente sociale, vă întâlniți cu oameni apropiați și faceți planuri pline de speranță. Sentimentele nu mai pot fi ținute secrete, o pasiune romantică atinge apogeul, iar dacă ești singur, poți face o mărturisire spectaculoasă sau poți decide dacă o poveste merită să continue. Spre sfârșitul lunii, intrarea lui Marte în Fecioară sporește dorința de fuziune profundă, cerându-ți totodată să discuți deschis cu persoana iubită despre bugetul comun, fără suspiciuni nemotivate.