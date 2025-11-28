Horoscop Peşti luna decembrie 2025. Reconfirmări personale și începuturi profesionale

Horoscop Peşti luna decembrie 2025. Luna Plină în Gemeni poate aduce o schimbare legată de casă: o decizie de mutare, încheierea unui proiect domestic sau rezolvarea unei situații familiale.

Pe 10 decembrie, Neptun se oprește din retrogradare în semnul tău și îți clarifică identitatea, dorințele și direcția: este ca și cum se ridică o ceață. Mercur în Săgetător aduce discuții profesionale intense. Marte intrând în Capricorn activează zona socială: primești sprijin, recomandări, contacte utile. Soarele și Venus, intrând tot acolo, îți cresc vizibilitatea socială. Luna Nouă poate marca începutul unei noi direcții profesionale.

BANI: Financiar, decembrie este o lună de reorganizare. Luna Plină poate aduce cheltuieli legate de casă sau o plată întârziată. Neptun în mers direct clarifică modul în care îți gestionezi resursele; vezi unde s-au dus banii și ce trebuie ajustat. Mercur în Săgetător activează discuțiile cu superiori sau cu colaboratori despre salariu. Marte în Capricorn poate aduce un proiect de grup din care câștigi. Soarele și Venus pot aduce câștiguri prin prieteni, recomandări sau mediul social. Luna Nouă poate fi începutul unei direcții profesionale mai profitabile.

DRAGOSTE: Afectiv, decembrie este despre claritate și adevăr. Neptun în mers direct îți arată cine e potrivit pentru tine și cine nu. Luna Plină poate aduce o schimbare în viața domestică care influențează relația. Mercur în Săgetător aduce discuții importante în cuplu. Marte în Capricorn poate introduce o persoană nouă prin prieteni sau poate repara o relație existentă prin sprijin social. Soarele și Venus stabilizează conexiunile și pot aduce o relație nouă cu o persoană matură. Luna Nouă deschide un nou capitol emoțional.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ca să reduceţi facturile, v-aţi instala panouri fotovoltaice pe balcon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰