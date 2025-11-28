Horoscop Rac luna decembrie 2025. Final emoțional și începuturi în cuplu, decembrie aduce echilibru

Horoscop Rac luna decembrie 2025. Pentru tine, luna decembrie este una care activează intens atât zona subconștientului, cât și zona relațiilor directe.

Începe cu Luna Plină în Gemeni, pe 4 decembrie, un moment care poate marca încheierea unei etape emoționale, renunțarea la o frică, la o îngrijorare sau la o situație ascunsă. Pe 10 decembrie, Neptun își reia mersul direct și îți clarifică direcții legate de credințe, valori, moralitate, studii sau drumuri lungi. Pe 11 decembrie, Mercur intră în Săgetător și începe o perioadă intensă în care programul, ritmul și responsabilitățile se schimbă: pot apărea redistribuiri la locul de muncă, sarcini urgente, schimbări în echipă sau necesitatea de a reorganiza un proiect. Momentul cel mai puternic al lunii vine pe 15 decembrie, când Marte intră în Capricorn și îți activează zona relațiilor, ceea ce poate aduce confruntări, discuții directe, decizii importante sau asumări definitive. Pe 20 decembrie, Luna Nouă deschide un nou ciclu profesional sau un nou plan zilnic. Pe 21 și 24 decembrie, Soarele și Venus intră în Capricorn și consolidează zona parteneriatelor: luna se încheie cu accent pe colaborări, alianțe, angajamente și decizii clare în raport cu ceilalți.

BANI: Luna Plină poate închide o cheltuială ascunsă sau o situație financiară neclară. Poți descoperi o eroare într-o factură, un cost omis sau o plată veche care trebuie reglată. Neptun, odată ieșit din retrogradare, clarifică un obiectiv financiar legat de un drum, o relocare, un proiect academic sau un plan profesional pe care îl vei reconsidera realist. Mercur în Săgetător aduce discuții legate de salariu, redistribuirea sarcinilor sau eficiența personală. Sunt posibile negocieri și ajustări în ritmul de lucru. Marte în Capricorn poate declanșa discuții ferme despre un contract, o colaborare, condiții de muncă sau comisioane.

DRAGOSTE: Luna Plină poate marca ruperea unei legături iluzorii, finalizarea unei conexiuni toxice sau încheierea unei etape emoționale care te ținea blocat. Neptun îți clarifică intențiile într-o relație la distanță sau într-o situație care a funcționat pe incertitudine. Mercur în Săgetător te împinge să vorbești despre nevoile tale, despre limite și despre organizarea relației. 15 decembrie, cu Marte în Capricorn, poate aduce discuții tensionate cu partenerul: adevăruri, reproșuri, clarificări, renegocieri. Soarele și Venus pot stabiliza relația dacă ambii sunteți dispuși să lucrați la ea.

