Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Horoscop Săgetător luna decembrie 2025. Restart complet de identitate și carieră

Horoscop Săgetător luna decembrie 2025. Luna Plină în Gemeni activează zona relațiilor și aduce un moment de cotitură: poți pune punct unei colaborări, poți încheia o etapă profesională realizată cu un partener sau poți clarifica o relație personală care a fost incertă.

de Redactia Observator

la 28.11.2025 , 14:13
Horoscop lunar prezentat de Observator Horoscop Săgetător luna decembrie 2025. Restart complet de identitate și carieră - Shutterstock

Pe 10 decembrie, Neptun își reia mersul direct în zona familiei, ceea ce clarifică un conflict domestic, o situație legată de casă, un proiect imobiliar sau o problemă emoțională care te bloca. Pe 11 decembrie, Mercur intră în semnul tău și îți oferă claritate mentală, viteză de reacție și putere de decizie. Pe 15 decembrie, Marte intră în Capricorn și activează zona veniturilor, ceea ce aduce acțiune concretă în împărțirea responsabilităților, în relația cu banii și în modul în care îți monetizezi abilitățile. Pe 20 decembrie, Luna Nouă din semnul tău îți oferă restart total: direcții noi, decizii majore, schimbări de look, de atitudine sau de poziție profesională. Pe 21 și 24 decembrie, Soarele și Venus intră în Capricorn, întărind zona financiară și aducând stabilitate prin acțiuni practice.

BANI: Financiar, luna decembrie este una în care nu mai accepți compromisuri. Luna Plină poate marca încheierea unei colaborări care nu era profitabilă sau închiderea unei situații financiare dependente de altcineva. Neptun îți clarifică o cheltuială legată de casă, o investiție neclară sau un proiect domestic care necesita o ajustare de buget. Mercur în semnul tău îți aduce luciditate excelentă în discuțiile despre salariu, tarife, comisioane și contracte. Pe 15 decembrie, când Marte intră în Capricorn, intri într-o etapă în care ești nevoit să iei decizii rapide: poate apărea o cheltuială urgentă, o investiție profesională necesară sau un context în care trebuie să refaci un buget.

DRAGOSTE: Afectiv, decembrie este o lună care te reașază complet. Luna Plină din 4 decembrie poate marca finalul unei relații instabile sau clarificarea unei situații în care cineva nu a fost sincer. Este momentul în care tu decizi, nu celălalt. Neptun își încheie retrogradarea și clarifică o situație emoțională legată de familie, care influența puternic relația ta. Mercur în semnul tău te face direct, sincer și hotărât: discuțiile cu partenerul devin extrem de importante.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

astre dragoste cariera bani zodiac zodii dragoste zodii iubire zodii noroc compatibilitate zodii zodiac dragoste
Înapoi la Homepage
Au început cu un butic de 16 mp şi acum investesc milioane într-o afacere! Fac fericiţi sute de mii de români
Au început cu un butic de 16 mp şi acum investesc milioane într-o afacere! Fac fericiţi sute de mii de români
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
„E șocul serii!”. Marius Șumudică, reacție furibundă: „Dacă eram antrenor la FCSB, de azi nu mai intra în cabină. Cine ești tu, mă? Du-te să reziliezi!”. Exclusiv
„E șocul serii!”. Marius Șumudică, reacție furibundă: „Dacă eram antrenor la FCSB, de azi nu mai intra în cabină. Cine ești tu, mă? Du-te să reziliezi!”. Exclusiv
Cazul tulburător al bărbatului eliberat după ce a stat 30 de ani pe culoarul morții. O filmare arată ce s-a întâmplat, de fapt, în 1998
Cazul tulburător al bărbatului eliberat după ce a stat 30 de ani pe culoarul morții. O filmare arată ce s-a întâmplat, de fapt, în 1998
Ultima postare făcută de Jasmina, tânăra care a murit pe loc în accidentul provocat de prietena ei, în București. Ce mesaj publicase 
Ultima postare făcută de Jasmina, tânăra care a murit pe loc în accidentul provocat de prietena ei, în București. Ce mesaj publicase 
Comentarii


Întrebarea zilei
Ca să reduceţi facturile, v-aţi instala panouri fotovoltaice pe balcon?
Observator » Horoscop » Horoscop Săgetător luna decembrie 2025. Restart complet de identitate și carieră