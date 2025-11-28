Horoscop Săgetător luna decembrie 2025. Restart complet de identitate și carieră

Horoscop Săgetător luna decembrie 2025. Luna Plină în Gemeni activează zona relațiilor și aduce un moment de cotitură: poți pune punct unei colaborări, poți încheia o etapă profesională realizată cu un partener sau poți clarifica o relație personală care a fost incertă.

Pe 10 decembrie, Neptun își reia mersul direct în zona familiei, ceea ce clarifică un conflict domestic, o situație legată de casă, un proiect imobiliar sau o problemă emoțională care te bloca. Pe 11 decembrie, Mercur intră în semnul tău și îți oferă claritate mentală, viteză de reacție și putere de decizie. Pe 15 decembrie, Marte intră în Capricorn și activează zona veniturilor, ceea ce aduce acțiune concretă în împărțirea responsabilităților, în relația cu banii și în modul în care îți monetizezi abilitățile. Pe 20 decembrie, Luna Nouă din semnul tău îți oferă restart total: direcții noi, decizii majore, schimbări de look, de atitudine sau de poziție profesională. Pe 21 și 24 decembrie, Soarele și Venus intră în Capricorn, întărind zona financiară și aducând stabilitate prin acțiuni practice.

BANI: Financiar, luna decembrie este una în care nu mai accepți compromisuri. Luna Plină poate marca încheierea unei colaborări care nu era profitabilă sau închiderea unei situații financiare dependente de altcineva. Neptun îți clarifică o cheltuială legată de casă, o investiție neclară sau un proiect domestic care necesita o ajustare de buget. Mercur în semnul tău îți aduce luciditate excelentă în discuțiile despre salariu, tarife, comisioane și contracte. Pe 15 decembrie, când Marte intră în Capricorn, intri într-o etapă în care ești nevoit să iei decizii rapide: poate apărea o cheltuială urgentă, o investiție profesională necesară sau un context în care trebuie să refaci un buget.

DRAGOSTE: Afectiv, decembrie este o lună care te reașază complet. Luna Plină din 4 decembrie poate marca finalul unei relații instabile sau clarificarea unei situații în care cineva nu a fost sincer. Este momentul în care tu decizi, nu celălalt. Neptun își încheie retrogradarea și clarifică o situație emoțională legată de familie, care influența puternic relația ta. Mercur în semnul tău te face direct, sincer și hotărât: discuțiile cu partenerul devin extrem de importante.

