Horoscop săptămâna 30 martie - 3 aprilie 2026. Schimbări și momente importante pentru toate zodiile

Horoscop săptămâna 30 martie - 3 aprilie BERBEC

Luni, beneficiezi de o schimbare de vibrație care îți aduce o nevoie de ancorare în plăcerile senzoriale, făcându-te mult mai atent la calitatea lucrurilor care te înconjoară. Joi, un eveniment astral major pune reflectorul pe relațiile tale apropiate, aducând la apogeu o situație care s-a dezvoltat în ultimele șase luni. Tot joi, o comunicare fluidă și norocoasă îți deschide uși către informații de care aveai nevoie pentru a înțelege un context mai larg. Vineri însă, ești provocat să gestionezi o tensiune între dorința ta de securitate și influența transformatoare a unui grup de prieteni sau a unei organizații din care faci parte.

BANI: Luni, se activează domeniul valorilor materiale și al veniturilor obținute prin efort propriu, aducând o perioadă în care poți atrage resurse prin diplomație și un simț estetic rafinat. Poți primi o propunere pentru un proiect care pune preț pe abilitățile tale practice. Joi, sub influența trigonului dintre Mercur și Jupiter, vei purta o discuție extrem de profitabilă cu un superior sau vei semna un document care îți confirmă o mărire de venit ori o facilitate profesională importantă. Poți primi un e-mail care anunță succesul unei negocieri purtate în secret. Vineri, situația se complică deoarece apare o luptă de putere legată de bani.

Articolul continuă după reclamă

DRAGOSTE: Joi este punctul culminant al vieții tale sentimentale, când o relație de cuplu poate trece la un alt nivel de angajament sau se poate clarifica definitiv. Poți avea parte de o discuție sinceră cu partenerul care scoate la iveală dorințe ascunse. Dacă ești singur, s-ar putea să întâlnești pe cineva printr-un intermediar sau la un eveniment social restrâns. Vineri, gelozia sau nevoia de control pot umbri atmosfera armonioasă de la începutul săptămânii. Poți simți că un prieten se amestecă prea mult în viața ta intimă, provocând tensiuni între tine și persoana iubită. Este momentul să pui limite clare și să nu lași influențele externe să îți dicteze sentimentele.

Horoscop săptămâna 30 martie - 3 aprilie TAUR

Luni, te simți mult mai confortabil în propria piele, emanând un magnetism natural care îi atrage pe ceilalți spre tine fără efort. Joi, atenția ta se mută spre detaliile vieții cotidiene, fiind momentul în care poți încheia un capitol legat de sănătate sau de o sarcină de lucru epuizantă. Tot joi, o revelație sau o informație primită de la mare distanță îți oferă o perspectivă optimistă asupra viitorului tău intelectual sau spiritual. Vineri, te confrunți cu o intensitate maximă în sfera carierei, unde ambițiile tale se lovesc de reguli stricte sau de autoritatea unei persoane dificile.

BANI: Poți finaliza un contract sau poți primi recunoașterea pentru o muncă migăloasă. În aceeași zi, succesul vine prin comunicare și studiu, fiind posibil să primești o veste bună legată de un curs de specializare care îți va crește cota pe piața muncii. Vineri, tensiunea dintre dorințele tale personale și cerințele șefilor atinge cote alarmante. Poți fi pus în situația de a alege între a-ți păstra integritatea și a te supune unei decizii de management care pare să te limiteze. Nu este o zi bună pentru a cere măriri de salariu sau pentru a iniția conflicte cu autoritățile. Vei observa că stabilitatea ta financiară depinde acum de capacitatea de a accepta schimbările de structură din companie.

DRAGOSTE: Luni, intri într-o fază în care iubirea de sine devine prioritară, ceea ce te face mult mai atractiv în ochii celorlalți. Poți decide să îți schimbi look-ul sau să îți cumperi haine noi care să îți reflecte noua stare de spirit. Joi, viața de cuplu necesită atenție la micile detalii ale conviețuirii. Poți descoperi că un obicei al partenerului a devenit deranjant și vei simți nevoia să discutați despre împărțirea responsabilităților casnice. Vineri, pasiunea se transformă în ceva mult mai intens și poate chiar obsesiv. Cineva de la locul de muncă ar putea manifesta o atracție neașteptată față de tine, creând o situație inconfortabilă.

Horoscop săptămâna 30 martie - 3 aprilie GEMENI

Luni, simți nevoia de a te retrage din agitația socială pentru a-ți reîncărca bateriile într-un cadru privat. Joi, un proiect creativ sau o chestiune legată de copii ajunge la un punct de maturitate, oferindu-ți motive de bucurie și mândrie. Tot joi, discuțiile despre banii altora, moșteniri sau credite devin extrem de productive, primind vești care îți simplifică viața financiară. Vineri, însă, un conflict ascuns poate ieși la suprafață, provocând o stare de neliniște legată de convingerile tale cele mai profunde. Ești provocat să confrunți un adevăr incomod care îți schimbă modul de a vedea lumea.

BANI: Joi este o zi cheie pentru finanțele tale, mai ales dacă ești implicat în negocieri pentru un împrumut sau dacă aștepți returnarea unei sume de bani. Trigonul dintre Mercur și Jupiter îți aduce un noroc nesperat sub forma unei reduceri de dobândă sau a unei sponsorizări neașteptate. Poți primi o veste despre o colaborare profitabilă care se va desfășura în afara orelor de program. Vineri, fii foarte atent la investițiile care par riscante sau la tranzacțiile făcute din umbră. Există riscul ca o dorință de a câștiga bani rapid să te ducă într-o zonă gri, unde Pluto îți poate taxa dur orice tentativă de manipulare.

DRAGOSTE: Luni, poți trăi o idilă secretă sau poți simți o atracție puternică pentru cineva care nu este încă disponibil în totalitate. Joi, sub influența Lunii Pline, o poveste de dragoste poate atinge un moment de maximă efervescență. Poți primi o declarație de dragoste sau poți decide să faci un pas important alături de partener, cum ar fi planificarea unei vacanțe exotice. Vineri, tensiunea se mută în zona valorilor morale. Poți descoperi că partenerul are o perspectivă radical diferită asupra unui subiect sensibil, ceea ce poate genera o răceală temporară. Dacă ești singur, evită să te implici în relații cu persoane care încearcă să te controleze psihic. Un

Horoscop săptămâna 30 martie - 3 aprilie RAC

Luni, se deschide o perioadă în care prieteniile devin o sursă de bucurie și de sprijin material, fiind momentul perfect pentru a te implica în proiecte de grup. Joi, un capitol legat de locuință sau de o situație familială veche se încheie, aducându-ți o stare de ușurare emoțională. Tot joi, parteneriatele tale beneficiază de o comunicare excelentă, fiind posibil să lămurești o neînțelegere mai veche cu un colaborator sau cu partenerul de viață. Vineri, însă, atmosfera se încarcă în zona resurselor comune. Te poți simți presat de datorii sau de pretențiile financiare ale cuiva apropiat.

BANI: Mercur îți dă o claritate mentală deosebită, permițându-ți să vezi clauzele ascunse din orice acord. Poți primi confirmarea unui contract care îți va asigura un flux constant de venituri. Vineri, situația financiară comună cu partenerul sau cu banca necesită o atenție sporită. Un careu tensionat indică faptul că o investiție făcută împreună cu prietenii sau o promisiune socială te poate costa mai mult decât ai prevăzut. Pluto forțează o transformare a modului în care gestionezi datoriile sau taxele. Poți primi o notificare de plată care te obligă să îți reorganizezi bugetul de urgență. Evită să împrumuți bani prietenilor vineri, deoarece probabilitatea de a-i recupera este minimă.

DRAGOSTE: Poți simți o atracție pentru cineva din cercul tău de cunoștințe sau poți constata că partenerul tău îți este, înainte de toate, cel mai bun prieten. Joi, o problemă de familie care tensiona relația de cuplu se rezolvă, permițându-vă să respirați ușurați. Este o seară perfectă pentru a sta acasă și a vă bucura de liniște. Vineri, pasiunea poate deveni distructivă dacă se bazează pe posesivitate. Poți simți o gelozie nejustificată față de succesul social al partenerului sau poți fi ținta unor obsesii afective din partea unei persoane din anturaj. Este crucial să nu intri în jocuri de-a șoarecele și pisica.

Horoscop săptămâna 30 martie - 3 aprilie LEU

Luni, imaginea ta publică devine mult mai luminoasă, fiind o perioadă în care șefii și clienții te privesc cu o admirație sporită. Joi, un proces de învățare, o scurtă călătorie sau un schimb de mesaje intens ajunge la o concluzie importantă. Tot joi, la locul de muncă, primești vești excelente care îți simplifică sarcinile repetitive sau îți aduc un sprijin neașteptat din partea colegilor. Vineri, însă, un conflict major între ambițiile tale profesionale și partenerul de viață sau un asociat de afaceri poate izbucni. Pluto în zona relațiilor tale forțează o schimbare radicală de perspectivă.

BANI: Este momentul să îți pui în valoare talentele și să ceri ce ți se cuvine, deoarece Venus în zona succesului social lucrează pentru tine. Joi, sub trigonul Mercur Jupiter, vei avea parte de o zi extrem de productivă la birou. Poți primi un răspuns afirmativ pentru o cerere depusă anterior sau poți descoperi o metodă ingenioasă de a crește productivitatea echipei tale. Poți primi un bonus sau un cadou din partea unui client mulțumit. Vineri, ai grijă la luptele de putere cu asociații. Un contract se poate clătina dacă una dintre părți încearcă să dețină controlul absolut. Pluto te avertizează că o colaborare se poate încheia brusc dacă nu există transparență totală. Nu semna documente legale vineri seara, deoarece pot exista vicii ascunse care să te dezavantajeze financiar.

DRAGOSTE: Joi, comunicarea cu persoana iubită este fluidă și plină de înțelesuri profunde. Puteți lămuri chestiuni legate de drumurile pe care le aveți de făcut sau de modul în care vă organizați timpul liber. Vineri, intensitatea emoțională atinge pragul critic. Partenerul poate avea o reacție exagerată de gelozie față de timpul pe care îl acorzi muncii tale. Poți simți că ești controlat sau că ți se cere să renunți la o parte din identitatea ta pentru a păstra liniștea în casă. Dacă ești singur, s-ar putea să fii atras de o persoană cu o personalitate puternică, aproape intimidantă, dar ai grijă să nu intri într-o relație de dependență.

Horoscop săptămâna 30 martie - 3 aprilie FECIOARĂ

Luni, se deschide un orizont nou legat de studii, călătorii sau filozofie de viață, făcându-te să cauți frumosul în concepte înalte. Joi, o situație financiară care te-a preocupat intens în ultima jumătate de an ajunge la o rezolvare, fiind posibil să încasezi o sumă importantă de bani sau să finalizezi o achiziție majoră. Tot joi, creativitatea ta este la cote maxime, iar dialogul cu persoanele iubite sau cu copiii este plin de bucurie și optimism. Vineri, însă, pot apărea probleme la locul de muncă legate de proceduri sau de sănătate. O obsesie pentru perfecțiune te poate epuiza, sau un conflict cu un subaltern poate scoate la lumină nemulțumiri ascunse. Pluto forțează o transformare a rutinei tale, cerându-ți să renunți la obiceiurile care îți consumă energia fără a produce rezultate palpabile.

BANI: Joi este ziua ta norocoasă în plan financiar. Luna Plină în sectorul banilor obținuți prin efort propriu marchează încheierea unei etape de acumulare. Poți primi plata pentru o lucrare finalizată sau poți vedea rezultatele unei investiții făcute cu mult timp în urmă. Tot joi, trigonul dintre Mercur și Jupiter îți aduce o oportunitate de a câștiga bani dintr-un hobby sau dintr-un proiect creativ. Poți primi o ofertă pentru a-ți expune talentele într-un mod care să îți aducă și profit. Vineri, fii atent la tensiunile de la birou. Un proiect se poate bloca din cauza unei erori tehnice sau a unei neînțelegeri cu o instituție de control. Există riscul ca o deplasare în interes de serviciu să fie anulată sau să fie plină de obstacole.

DRAGOSTE: În plan afectiv, luni aduce o dorință de a experimenta iubirea în afara tiparelor obișnuite. Poți fi atras de cineva dintr-o altă cultură sau poți decide să pornești într-o călătorie romantică. Joi, comunicarea cu copiii sau cu persoana iubită este excelentă, fiind un moment bun pentru a planifica activități recreative. Pasiunea este dublată de o înțelegere intelectuală profundă. Vineri, rutina zilnică poate ucide romantismul dacă nu ești atent. Te poți simți copleșit de griji legate de sănătatea cuiva drag sau de sarcini domestice mărunte, devenind critic și distant. Partenerul s-ar putea simți neglijat în favoarea muncii tale.

Horoscop săptămâna 30 martie - 3 aprilie BALANȚĂ

Luni, beneficiezi de o energie care favorizează transformările profunde și rezolvarea unor chestiuni legate de resurse partajate. Joi este ziua cea mai importantă, deoarece o situație personală începută acum șase luni ajunge la apogeu, punându-te în fața unei decizii majore legate de propria persoană. Tot joi, comunicarea în familie este una caldă și aduce soluții pentru probleme de locuință sau de proprietate. Vineri însă, te poți confrunta cu o criză de creativitate sau cu o tensiune majoră legată de viața sentimentală ori de relația cu copiii. Pluto în zona plăcerilor tale forțează o curățenie drastică, cerându-te să renunți la jocurile de putere și să alegi autenticitatea în locul validării externe.

BANI: Poți primi o veste despre o moștenire sau o returnare de taxe. Joi, trigonul dintre Mercur și Jupiter îți aduce noroc în tot ce ține de imobiliare sau de sprijin venit din partea familiei. Poți găsi o soluție pentru a finanța o renovare sau poți primi un ajutor material neașteptat de la părinți. Vineri, ai grijă la cheltuielile făcute din impuls sau din dorința de a epata. Există riscul unei pierderi de bani din cauza unui hobby care a scăpat de sub control sau a unei investiții riscante în zona divertismentului. Pluto te avertizează că o afacere începută din pasiune poate necesita o restructurare totală sau un aport de capital masiv pe care nu l-ai prevăzut. Fii prudent și nu paria pe sume mari de bani vineri.

DRAGOSTE: Te simți mai puternic, mai conștient de nevoile tale și mai gata să pui limite acolo unde ceilalți au profitat de bunătatea ta. Dacă ești într-o relație, partenerul va trebui să se adapteze noii tale versiuni. Vineri, pasiunea atinge un punct de fierbere care poate degenera în conflict. Te poți simți sufocat de dorințele celuilalt sau poți descoperi că o relație începută recent are o doză de toxicitate pe care ai ignorat-o. Pluto forțează o confruntare cu propriile tale obsesii afective. Dacă ai copii, relația cu aceștia poate fi tensionată din cauza nevoii lor de independență. Este o zi în care trebuie să înveți să lași controlul din mână.

Horoscop săptămâna 30 martie - 3 aprilie SCORPION

Luni, se deschide o perioadă plină de armonie în zona contractelor și a vieții de cuplu, făcându-te mult mai deschis la cooperare. Joi, un capitol secret sau o problemă de sănătate ascunsă ajunge la un punct de finalizare, permițându-ți să te eliberezi de o povară psihologică mare. Tot joi, discuțiile zilnice cu vecinii, frații sau colegii de drum sunt extrem de productive și îți aduc vești care te fac să zâmbești. Vineri însă, te poți confrunta cu o tensiune majoră în familie sau legată de locuință. Pluto, aflat în baza cerului tău, forțează o schimbare radicală de structură în cămin. Poți descoperi un secret de familie care te tulbură sau te poți lovi de încăpățânarea unui părinte.

BANI: Mercur în sectorul comunicării, susținut de Jupiter, îți dă un talent oratoric deosebit, fiind momentul perfect să prezinți o idee sau să negociezi un preț. Poți primi confirmarea unei vânzări sau a unei colaborări pe plan local care îți va aduce profit rapid. Vineri, fii atent la chestiunile legate de proprietăți sau sedii de firmă. Un conflict legat de o chirie sau de o reparație majoră în casă te poate costa scump. Pluto indică faptul că o problemă structurală a locuinței nu mai poate fi ignorată și necesită o investiție serioasă. Există riscul unei dispute financiare cu rudele pentru o moștenire sau un teren. Nu este o zi bună pentru a cumpăra obiecte de valoare pentru casă, deoarece poți constata ulterior că au defecte majore.

DRAGOSTE: Luni, viața ta de cuplu capătă nuanțe de roz, fiind o perioadă în care partenerul este mai tandru și mai dornic să îți facă pe plac. Este un moment excelent pentru a oficializa o relație sau pentru a merge la evenimente sociale împreună. Joi, simți nevoia de a discuta despre trecut sau despre lucrurile care te-au durut, iar partenerul va fi gata să te asculte. Vineri, însă, tensiunea dintre nevoile partenerului și cerințele familiei tale poate deveni insuportabilă. Poți simți că ești prins la mijloc între două forțe care te trag în direcții opuse. Pluto forțează o transformare a conceptului tău de acasă. Dacă ești singur, s-ar putea să întâlnești pe cineva printr-o cunoștință veche, dar atracția va fi marcată de o notă de mister.

Horoscop săptămâna 30 martie - 3 aprilie SĂGETĂTOR

Luni, rutina ta zilnică devine mult mai plăcută, fiind o perioadă în care poți găsi soluții creative pentru sarcinile plictisitoare. Joi, un proiect de grup sau o prietenie atinge un punct culminant, fiind momentul în care vezi cine îți este cu adevărat loial. Tot joi, sectorul banilor obținuți prin efort propriu beneficiază de o veste excelentă, posibil o mărire de venit sau o oportunitate de a câștiga mai mult dintr-o colaborare laterală. Vineri, însă, comunicarea devine periculoasă. Pluto în zona gândirii tale forțează o schimbare de mentalitate, dar careul cu Venus poate genera conflicte dure cu colegii sau subalternii din cauza unor cuvinte tăioase.

BANI: Trigonul dintre Mercur și Jupiter îți aduce o veste legată de salariu sau de o sursă nouă de venit care pare extrem de promițătoare. Poți primi o ofertă de muncă sau poți vinde un serviciu la un preț mult mai bun decât te așteptai. Este momentul să îți valorifici experiența și să ceri mărirea pe care o meriți. Vineri, fii foarte precaut cu documentele pe care le semnezi și cu mesajele pe care le trimiți. O eroare de comunicare te poate costa o relație profesională importantă sau te poate pune într-o lumină nefavorabilă în fața clienților. Există riscul ca un aparat de comunicare sau o mașină să se defecteze, necesitând o cheltuială neprevăzută. Pluto indică faptul că modul în care îți promovezi serviciile are nevoie de o transformare radicală. Nu te baza pe metodele vechi de marketing, ci caută ceva mult mai profund și mai direct.

DRAGOSTE: Luni, poți simți nevoia să îți demonstrezi iubirea prin fapte concrete, cum ar fi ajutarea partenerului în sarcinile zilnice. Joi, viața socială este efervescentă, fiind posibil să ieși cu partenerul la o întâlnire cu prietenii unde vă veți simți excelent. Dacă ești singur, s-ar putea să te atragă cineva prin inteligența sa debordantă în cadrul unui eveniment de grup. Vineri, tensiunea se mută în zona discuțiilor contradictorii. Un comentariu deplasat sau o obsesie pentru un detaliu nesemnificativ poate genera o ceartă aprinsă. Pluto te face să fii foarte convingător, dar și foarte dur în exprimare. Este esențial să nu transformi dialogul într-un interogatoriu.

Horoscop săptămâna 30 martie - 3 aprilie CAPRICORN

Luni, se deschide o perioadă plină de senzualitate și poftă de viață, fiind momentul ideal pentru a-ți explora talentele artistice. Joi, un obiectiv profesional major sau o chestiune legată de statutul tău social ajunge la finalizare, oferindu-ți recunoașterea pe care ai căutat-o. Tot joi, prezența lui Mercur în semnul tău, susținută de Jupiter, îți dă un optimism și o claritate mentală care te fac irezistibil în orice discuție. Poți primi o veste care îți confirmă că direcția aleasă este cea corectă. Vineri, însă, te poți confrunta cu o criză financiară legată de plăcerile tale sau de un proiect creativ care a înghițit prea multe resurse. Pluto în zona banilor tăi forțează o reevaluare drastică a modului în care cheltuiești.

BANI: Luna Plină în sectorul succesului social marchează atingerea unui vârf profesional. Poți finaliza un proiect de mare amploare sau poți primi o distincție care îți va crește veniturile indirect. În aceeași zi, succesul vine prin auto-promovare, fiind un moment excelent pentru a iniția discuții despre viitorul tău în companie. Vineri, ai mare grijă la investițiile riscante sau la sumele mari cheltuite pe divertisment. Pluto forțează o transformare a valorilor tale materiale. Poți descoperi că o sursă de venit pe care te bazai este instabilă sau că trebuie să schimbi radical modul în care îți gestionezi activele. Nu este o zi bună pentru speculații financiare sau pentru achiziții de lux.

DRAGOSTE: Te simți mult mai dornic de flirt, de joc și de plăcere, emanând o încredere în sine care atrage pretendenți noi sau reaprinde flacăra în cuplu. Joi, comunicarea cu partenerul este una profundă și plină de viziune, fiind posibil să planificați împreună o schimbare de statut. Vineri, pasiunea poate deveni umbrită de probleme financiare sau de sentimentul de posesiune. Te poți simți rănit dacă partenerul nu prețuiește cadourile tale sau dacă apar discuții despre controlul banilor în relație. Pluto te face să fii foarte intens, aproape intimidant în dorințele tale. Dacă ești singur, s-ar putea să întâlnești pe cineva cu o poziție financiară solidă, dar ai grijă la dinamica puterii între voi.

Horoscop săptămâna 30 martie - 3 aprilie VĂRSĂTOR

Luni, căminul tău devine un spațiu mult mai armonios, fiind o perioadă bună pentru redecorări sau pentru a petrece timp de calitate cu familia. Joi, un proces juridic, un studiu lung sau o călătorie peste hotare ajunge la o concluzie definitivă. Tot joi, o revelație interioară sau o discuție purtată în secret îți aduce o pace mentală nesperată, ajutându-te să înțelegi un context karmic din viața ta. Vineri, însă, tensiunea atinge cote maxime la nivel personal. Pluto aflat chiar în semnul tău forțează o schimbare de identitate, dar careul cu Venus în zona familiei poate genera conflicte dure cu părinții sau legate de locuință.

BANI: Succesul vine prin discreție și prin munca făcută în afara reflectoarelor. Poți primi o veste despre o finanțare sau o moștenire care se va materializa curând. Vineri, fii atent la tranzacțiile imobiliare sau la cheltuielile legate de casă. Există riscul ca o dorință de a schimba radical spațiul de locuit să te ducă la o depășire masivă a bugetului. Pluto în semnul tău te face să vrei totul sau nimic, dar realitatea financiară a familiei te poate trage înapoi. Nu semna contracte de vânzare-cumpărare vineri, deoarece poți fi influențat de emoții trecătoare care îți întunecă judecata pragmatică. O discuție cu un expert financiar sau cu un membru al familiei care are picioarele pe pământ te va ajuta să eviți o eroare costisitoare.

DRAGOSTE: Poți simți nevoia să gătești ceva special pentru persoana iubită sau să vă cuibăriți acasă, departe de lume. Joi, comunicarea la distanță cu partenerul sau discuțiile despre viitorul vostru împreună sunt pline de speranță și înțelegere reciprocă. Vineri, însă, nevoia ta de libertate și de transformare personală se poate ciocni de dorința de stabilitate a familiei sau a partenerului. Pluto te face să fii foarte tăios și hotărât să îți urmezi propria cale, ceea ce poate genera o răceală în relație. Dacă ești singur, s-ar putea să te simți atras de cineva care îți oferă un sentiment de siguranță, dar ai grijă să nu îți pierzi independența în acest proces.

Horoscop săptămâna 30 martie - 3 aprilie PEȘTI

Luni, mediul tău imediat devine mult mai plăcut, fiind o perioadă în care discuțiile cu frații, vecinii sau colegii de drum scurt sunt pline de farmec și beneficii. Joi, un capitol legat de o moștenire, un credit sau un secret de familie ajunge la un punct de maximă vizibilitate și rezolvare. Tot joi, planurile tale de viitor și proiectele de grup beneficiază de o susținere extraordinară, fiind posibil să primești o veste bună de la un prieten influent sau să vezi succesul unei campanii la care ai lucrat. Vineri însă, o informație secretă sau o frică veche poate ieși la lumină, provocând tensiuni în comunicarea zilnică. Pluto în zona subconștientului tău forțează o curățenie mentală, cerându-ți să confrunți adevărurile pe care le-ai îngropat adânc pentru a-ți păstra liniștea aparentă.

BANI: Luna Plină în sectorul transformărilor financiare marchează finalizarea unui proces legat de taxe, asigurări sau un partaj. Poți primi o sumă importantă de bani sau poți scăpa definitiv de o datorie care te apăsa. Tot joi, trigonul dintre Mercur și Jupiter îți aduce noroc în tot ce ține de proiecte colective sau investiții în tehnologie. Poți primi o sponsorizare pentru o idee vizionară sau poți fi invitat să faci parte dintr-o asociație care îți va aduce profit pe viitor. Vineri, fii foarte atent la bârfele de la locul de muncă sau la informațiile care circulă pe sub mână. Există riscul ca un coleg să încerce să te saboteze folosind o informație eronată. Pluto te avertizează că o comunicare greșită te poate costa o oportunitate financiară.

DRAGOSTE: Poți primi un mesaj care să îți facă inima să bată mai tare sau poți avea o întâlnire surpriză într-un loc banal. Joi, pasiunea în cuplu atinge cote înalte, fiind un moment bun pentru a discuta despre dorințele voastre cele mai ascunse. Încrederea reciprocă crește prin sinceritate totală. Vineri, însă, tăcerile partenerului sau un secret care iese la iveală pot genera o stare de neîncredere. Te poți simți manipulat emoțional sau poți descoperi că o persoană din trecut încă mai are o influență asupra vieții tale de cuplu. Pluto forțează o confruntare cu umbrele tale afective. Dacă ești singur, evită să te implici în relații cu persoane care se prezintă ca fiind victime, deoarece poți ajunge să le preiei problemele fără a primi nimic în schimb.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Știați că puteți solicita la Termoenergetica o recalculare a facturilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰