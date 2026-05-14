Supranumit "Hrana regilor", sparanghelul începe să fie cultivat tot mai mult la noi în ţară, pe măsură ce creşte şi pofta. Un fermier din Suceava, care a redus lanurile de cereale pentru a face loc legumei, a dat lovitura. Cererea pentru sparanghelul românesc este atât de mare încât a început să extindă cultura. La fel se întâmplă şi în Banat şi Oltenia.

"Facem o jumătate de kilogram, punem pe cântar şi îi punem elastic, după care se pune eticheta. Şi este pregătit pentru livrare", explică Ionel Cîmpanu.

Ionel Cîmpanu şi-a extins cultura de sparanghel de trei ori în ultimii ani. Secretul l-a învăţat de la fiul său, care lucrează în Germania.

"Hectare dintre care culegem doar de pe un hectar acum. [...] Merge bine la noi, merge. Cum e timpul în Germania, aşa e şi la noi", a spus producătorul local de sparanghel Ion Cîmpanu.

Articolul continuă după reclamă

Cât costă să înfiinţezi o cultură de sparanghel

În fiecare zi, Ionel Cîmpanu culege până la 250 de kilograme de sparanghel.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Anul trecut, fermierul a recoltat 3 tone, iar acum speră să depăşească recordul şi să câştige şi mai mult. Vinde legătura de 500 de grame cu 20 de lei, aproape la jumătate de preţ faţă de sparanghelul de import.

"Dacă la început aduceam în jurul de două kilograme şi jumătate, acum cererea fiind foarte mare, am urcat la 15 kilograme, adică 30 de legături, toate având un succes", a spus reprezentanta unei băcănii, Andreea Mirica.

"L-am descoperit acum 20 de ani în Germania, dar moda aceasta a venit târziu şi la noi. Noi îl gătim cât mai simplu, fie în unt sau ulei de mâncare în tigaie, fie tocăniţă, aşa, românizat"

"Ne place foarte mult cu sare mare, este o garnitură pentru ce vrei, friptură. Îmi cumpăr din când în când, când îmi vine un capriciu, îmi place foarte mult", spun românii.

Secretul stă în preparare, spun bucătarii

"Gătirea se face foarte rapid în apă clocotită în care se adaugă în prealabil un praf de sare. Îi facem o fierbere de 2-3 minute în apă clocotită, după care se pune în apă cu gheaţă. Îl sotăm puţin în unt, în tigaie cu usturoi", a explicat chef Mărioara Hojbotă.

"Sparanghelul este una dintre cele mai bune legume de sezon, bogat în nutrienţi, conţine puţine calorii, dar oferă o saţietate excelentă. Este unul dintre cele mai bune preparate pentru microbiom. [...] Cu cât îl gătim mai puţin, cu atât păstrăm mai multe vitamine", a spus dietician Daniela Bălănucă.

Cele mai recente date arată că în ţara noastră sunt cultivate doar 4 hectare de sparanghel, de pe care fermierii au adunat 13 tone. Importurile au explodat însă. Anul trecut am importat aproape 460 de tone, în creştere faţă de 2024.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰