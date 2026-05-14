Mesajul Ursulei von der Leyen pentru România, după ce CE a aprobat a 4-a cerere de plată de 2,6 mld € din PNRR

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj României după ce Executivul de la Bruxelles a aprobat, joi, o evaluare pozitivă a celei de-a patra cereri de plată a României, în valoare de 2,62 miliarde de euro.

"Eforturile voastre de reformă sunt răsplătite. Să menținem ritmul și să valorificăm la maximum #NextGenEU în țara voastră", a transmis aceasta pe X.

România a finalizat 38 jaloane şi 24 ţinte stabilite

Comisia Europeană a apreciat că România a finalizat în mod satisfăcător 38 jaloane şi 24 ţinte stabilite prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului.

Una dintre principalele măsuri din această cerere de plată este implementarea unui cloud guvernamental iar, potrivit CE, România a făcut progrese semnificative în implementarea infrastructurii necesare, cu peste 30 instituţii publice care sunt deja conectate.

De asemenea, în cazul decarbonizării sectoarelor transporturilor şi energiei, România a adoptat măsurile pentru a accelera tranziţia la o economie cu emisii scăzute de carbon.

În privinţa cadrului fiscal, România a introdus modificări legislative pentru a face sistemul său fiscal mai echitabil şi mai eficient, reducând povara administrativă şi îmbunătăţind conformitatea fiscală.

