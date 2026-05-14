Căpşunile japoneze sunt noua senzaţie din ferme. Unii spun că au gust de fragi, alţii de ananas sau chiar banane. Aceste fructe albe sunt mai dulci decât cele clasice, cu mai puțini alergeni. Se vând drept produse premium iar pentru fermieri, au devenit o afacere pofitabilă.

În Timiș, unde se află plantația primului fermier din România care a avut curaj să le aducă din Japonia, căpşunele albe se vând la același preț cu cele roșii pentru că nu a pus o suprafață foarte mare.

În mod normal, când vezi o căpșună albă, te gândeşti că nu s-a copt. Parcă nu-ți vine să o mănânci, dar senzația este total diferită față de ce am gustat până acum. Este o aromă de ananas, iar apoi acel gust de căpșună, coaptă, aromată, cum nu prea mai găsim în piețe la ora actuală.

Căpșunile albe fac senzație în România și sunt și noua atracție din această fermă. Se vând ca pâinea caldă, mai ales pentru clienții curioși de gust. Specialiștii ne spun că într-adevăr au mai puțin alergen față de produsele clasice și sunt mult mai sănătoase, cu mult mai multe beneficii.

Le caută inclusiv cofetarii care vor să-și decoreze torturile cu aceste fructe extrem de delicate. Vin din Japonia, acolo unde se vând cu 20-30 de dolari bucata. De aceea sunt considerate produse de lux, dar acest fermier a avut curajul să le adapteze, să le aclimatizeze și acum vinde stoloni în toată România pentru că atrag, într-adevăr, atenția.

Avem un model de business care a depășit pragul acela de "să vindem mult", a încercat să se axeze pe ceva care aduce calitate și vizibilitate pentru că sunt și foarte instagramabile, dar gustul e altceva.

