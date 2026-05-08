Horoscop săptămâna 11-15 mai 2026. Decizii cruciale pe plan financiar și profesional

Horoscop săptămâna 11-15 mai 2026. Pentru multe zodii urmează zile decisive în plan financiar și profesional, dar și confruntări emoționale greu de evitat. Unele semne primesc oportunități importante și clarificări salvatoare, în timp ce altele vor fi obligate să pună limite, să renunțe la iluzii sau să își regândească prioritățile. Dragostea, banii și orgoliile se amestecă într-o săptămână cu mult foc astral și revelații imposibil de ignorat.

Horoscop săptămâna 11-15 mai 2026 BERBEC

Mercur sextil Jupiter îți deschide porțile către soluții ingenioase care vizează stabilitatea ta interioară și resursele pe care le deții. Vei simți că ai un simț al observației ascuțit, capabil să identifice oportunități acolo unde alții văd doar obstacole. Momentul central al săptămânii este marcat de Soare conjuncție Mercur în Taur, care îți luminează puternic sistemul de valori și nevoile materiale. Totuși, joi și vineri, când Luna se află în semnul tău și face conjuncție cu Neptun, Saturn și Marte, vei trece printr-un carusel de stări. Te poți simți blocat de responsabilități bruște, dar în același timp animat de o dorință de a acționa impulsiv.

BANI: Aspectul Soare conjuncție Mercur în Taur îți aduce o discuție decisivă legată de salariu sau de un contract de colaborare. Poți primi un e-mail oficial sau poți purta o negociere față în față în care îți vei expune argumentele cu o claritate de nezdruncinat. De asemenea, Mercur sextil Jupiter facilitează recuperarea unei sume de bani dintr-o sursă legată de familie sau de o proprietate imobiliară. Poți primi confirmarea că o cerere de credit a fost aprobată sau poți vinde un obiect de preț la un preț mai bun decât te-ai așteptat. Spre finalul săptămânii, conjuncția Lunii cu Saturn în Berbec te avertizează să nu faci achiziții majore din frustrare.

Articolul continuă după reclamă

DRAGOSTE: La începutul săptămânii, te vei concentra pe fapte concrete prin care să îți demonstrezi afecțiunea, cum ar fi oferirea unui cadou practic partenerului. Totuși, joi și vineri, sub influența Lunii conjuncte cu Neptun și Marte în semnul tău, poți avea tendința de a idealiza excesiv o persoană nouă sau de a vedea în partenerul actual un obstacol în calea libertății tale. O discuție contradictorie legată de cine deține controlul în relație poate izbucni vineri seară. Dacă ești singur, magnetismul tău este uriaș, dar riscul de a atrage persoane care au nevoie de salvare este crescut.

Horoscop săptămâna 11-15 mai 2026 TAUR

Soare conjuncție Mercur în Taur se petrece chiar în centrul ființei tale, oferindu-ți o capacitate extraordinară de a te exprima și de a fi înțeles corect de către cei din jur. Mercur sextil Jupiter îți oferă un suport moral și informațional deosebit prin intermediul anturajului apropiat sau al fraților, aducând vești care îți confirmă că direcția aleasă este cea bună. Totuși, joi și vineri, atmosfera se schimbă radical pe măsură ce Luna se află în Berbec și face conjuncție cu Neptun, Saturn și Marte. Acest grupaj planetar activează zona ta de izolare și subconștient. Te poți simți copleșit de temeri vechi sau de o stare de oboseală copleșitoare care te obligă la retragere.

BANI: Conjuncția dintre Soare și Mercur în semnul tău indică lansarea unei idei sau a unui proiect personal care îți va aduce profit. Poți primi o ofertă de a deveni imaginea unei companii sau de a coordona o echipă datorită abilităților tale de comunicare. Banii vin prin contracte semnate acum, care au o bază foarte solidă. Cu toate acestea, finalul săptămânii aduce o avertizare majoră. Conjuncția Lunii cu Neptun și Saturn în Berbec sugerează că o pierdere financiară poate apărea prin intermediul unor inamici ascunși sau al unor greșeli administrative făcute în grabă. Fii extrem de atent la plățile online făcute joi sau vineri, deoarece există riscul de a cădea victima unei confuzii tehnice.

DRAGOSTE: Soarele și Mercur în zodia ta te fac centrul atenției, iar partenerul se va simți atras de siguranța de sine pe care o emani. Totuși, joi și vineri, tensiunea din zona subconștientului se poate reflecta în relație prin tăceri inexplicabile sau prin suspiciuni nefondate. Conjuncția Lunii cu Marte în Berbec poate declanșa o criză de gelozie dacă simți că partenerul are o agendă ascunsă. Dacă ești singur, poți trăi o idilă secretă sau poți fi fascinat de cineva care este momentan indisponibil. Evită să îți mărturisești sentimentele în ziua de vineri, deoarece reacția celuilalt ar putea fi una rece sau evazivă.

Horoscop săptămâna 11-15 mai 2026 GEMENI

Săptămâna aceasta te invită la o analiză profundă a tot ce se întâmplă în spatele ușilor închise, deși interacțiunile sociale rămân vibrante. Mercur sextil Jupiter îți aduce noroc în gestionarea banilor proprii prin informații primite pe canale discrete. Ai capacitatea de a intui unde să investești timp și energie. Aspectul Soare conjuncție Mercur în Taur are loc într-o zonă de introspecție, sugerând că vei avea parte de o revelație importantă legată de un proiect început acum câteva luni. Totuși, joi și vineri, când Luna se află în Berbec și face conjuncție cu Neptun, Saturn și Marte, presiunea se mută în cercul tău de prieteni și în planurile de viitor.

BANI: Financiar, începutul săptămânii este excelent pentru tranzacții care implică resurse deținute la comun sau beneficii venite din investiții anterioare. Poți primi o sumă de bani restanță sau poți descoperi o modalitate de a reduce cheltuielile zilnice printr-o idee sclipitoare. Totuși, domeniul muncii și al succesului prin grupuri este pus la încercare vineri. Conjuncția Lunii cu Saturn în Berbec poate indica blocarea unui proiect colectiv sau necesitatea de a returna un favor financiar unui asociat. Poți fi nevoit să plătești o taxă de participare la un eveniment care nu se mai ridică la înălțimea așteptărilor. Profesional, ai grijă la promisiunile făcute vineri în fața unor colaboratori; tendința de a exagera sub influența lui Neptun te poate costa reputația dacă nu livrezi exact ceea ce ai discutat inițial.

DRAGOSTE: Soarele și Mercur în Taur te îndeamnă să discuți chestiuni delicate cu partenerul doar în intimitatea căminului. Poți afla un secret al partenerului care te va ajuta să îl înțelegi mai bine. Joi și vineri, tensiunea crește în relațiile sociale, iar acest lucru poate afecta viața de cuplu. Partenerul s-ar putea simți neglijat în favoarea prietenilor tăi sau ar putea apărea discuții aprinse despre viziunile voastre diferite asupra viitorului. Conjuncția Lunii cu Marte în Berbec aduce un risc de conflict într-un cadru social, poate la o petrecere sau la o întâlnire de grup. Dacă ești singur, poți cunoaște pe cineva printr-o platformă online, dar fii sceptic vineri, deoarece aparențele pot fi extrem de înșelătoare sub influența lui Neptun.

Horoscop săptămâna 11-15 mai 2026 RAC

Săptămâna aceasta pune reflectorul pe aspirațiile tale și pe modul în care ești perceput în ierarhia socială. Mercur sextil Jupiter, aflat chiar în semnul tău, îți oferă o protecție divină și un optimism debordant. Vei avea succes în orice formă de comunicare care vizează expansiunea personală sau studiile. Aspectul Soare conjuncție Mercur în Taur activează zona prietenilor și a proiectelor colective, aducând o discuție esențială cu un mentor sau cu un lider de opinie care îți poate schimba viața. Totuși, joi și vineri, presiunea devine maximă în sfera carierei. Luna se află în Berbec și face conjuncție cu Neptun, Saturn și Marte chiar în punctul culminant al hărții tale. Te poți confrunta cu o criză de autoritate la locul de muncă sau cu o schimbare bruscă de responsabilități care te va face să te simți epuizat fizic și mental.

BANI: Conjuncția dintre Soare și Mercur în Taur îți aduce sprijinul unui grup influent; poți obține o finanțare pentru o idee proprie sau poți fi invitat să faci parte dintr-o asociație de elită. Banii vin prin networking și prin capacitatea de a convinge oamenii să investească în viziunea ta. Totuși, joi și vineri, situația financiară legată de carieră devine instabilă. Conjuncția Lunii cu Saturn în Berbec poate aduce o penalizare sau necesitatea de a investi de urgență în repararea unui echipament esențial la birou. Un superior îți poate cere socoteală pentru o cheltuială trecută, ceea ce va crea un disconfort major. Fii pregătit să prezinți rapoarte clare vineri, deoarece orice ambiguitate va fi taxată dur.

DRAGOSTE: Poți constata că partenerul îți este cel mai bun sprijin în planurile tale de viitor. O ieșire cu prietenii miercuri seară vă poate aduce momente de bucurie pură. Totuși, finalul săptămânii mută tensiunea în casă. Cariera solicitantă te va face să fii irascibil joi și vineri, iar partenerul s-ar putea simți exclus din viața ta. Conjuncția Lunii cu Marte în Berbec indică faptul că un conflict legat de imaginea ta publică se poate răsfrânge asupra liniștii domestice. Dacă ești singur, poți fi atras de o persoană cu un statut social înalt sau de un șef, dar atracția va fi marcată de lupte de putere. Nu te grăbi să intri într-o relație vineri seară doar pentru a scăpa de stresul de la serviciu, deoarece vei regreta rapid decizia odată ce Luna își va schimba zodia.

Horoscop săptămâna 11-15 mai 2026 LEU

Mercur sextil Jupiter îți facilitează accesul la informații valoroase din zona subconștientului, ajutându-te să rezolvi o problemă de sănătate sau de rutină prin intuiție. Aspectul Soare conjuncție Mercur în Taur are loc chiar în sectorul carierei și al statutului tău social, aducând o claritate uimitoare în discuțiile cu autoritățile. Vei fi remarcat pentru inteligența ta practică. Totuși, joi și vineri, când Luna se află în Berbec și face conjuncție cu Neptun, Saturn și Marte, se activează zona studiilor înalte, a călătoriilor și a legăturii cu străinătatea. Te poți confrunta cu un blocaj birocratic major sau cu o veste care îți dă peste cap o călătorie planificată. Credințele tale cele mai profunde vor fi testate de evenimente care cer o acțiune rapidă și fermă.

BANI: Conjuncția dintre Soare și Mercur în Taur indică semnarea unui contract de muncă sau primirea unei distincții care vine cu un bonus material. Poți avea o discuție privată cu un manager care îți va propune o nouă structură de bonusare. Banii vin prin fapte, nu prin promisiuni, așa că cere totul în scris. Pe de altă parte, joi și vineri, fii atent la cheltuielile legate de vize, transport sau cursuri de specializare. Conjuncția Lunii cu Saturn în Berbec poate indica pierderea unei sume de bani din cauza nerespectării unor termene legale sau a unei amenzi primite în timpul unei deplasări. Dacă ai afaceri cu parteneri externi, vineri pot apărea întârzieri de plată care îți vor afecta fluxul de numerar pentru săptămâna viitoare.

DRAGOSTE: Vrei ca partenerul să fie mândru de tine și vei depune eforturi pentru a străluci în public. Totuși, joi și vineri, distanța fizică sau ideologică poate crea tensiuni. Dacă partenerul se află în alt oraș sau are viziuni politice ori religioase diferite, pot apărea conflicte dure sub influența Lunii conjuncte cu Marte în Berbec. Vei tinde să fii foarte dogmatic și să îți aperi ideile cu o agresivitate neobișnuită. Cei singuri pot întâlni pe cineva fascinant la un curs sau într-un mediu academic, dar atracția va fi una plină de obstacole sau interdicții. Un moment de onestitate brutală vineri seară ar putea clarifica dacă o relație la distanță mai merită efortul tău. Nu lăsa frustrarea legată de niște acte să se transforme într-un atac la adresa persoanei iubite.

Horoscop săptămâna 11-15 mai 2026 FECIOARĂ

Mercur sextil Jupiter aduce o comunicare excelentă cu prietenii și grupările sociale, oferindu-ți acces la resurse colective norocoase. Soare conjuncție Mercur în Taur activează zona filozofiei tale de viață, a studiilor și a legalității, aducând un moment de maximă claritate legat de un proces sau de o certificare. Vei vedea calea cea mai scurtă către succesul academic sau juridic. Însă, joi și vineri, tensiunea atinge cote alarmante în sfera transformărilor profunde. Luna în Berbec, conjunctă cu Neptun, Saturn și Marte, activează zona crizelor, a banilor altora și a intimității. Te poți simți copleșit de o datorie care vine la scadență sau de o criză emoțională a partenerului care cere o intervenție chirurgicală din partea ta, la nivel psihic sau material.

BANI: Deși începutul perioadei aduce vești bune prin Soare conjuncție Mercur în Taur legat de o moștenire sau de un drept legal, joi și vineri situația se tensionează. Conjuncția Lunii cu Saturn în Berbec poate indica blocarea unui cont sau refuzul unui credit de care aveai nevoie urgentă. Poți fi tras la răspundere pentru o plată neefectuată de către partenerul de afaceri sau de viață. Profesional, este esențial să nu te bazezi pe banii altora spre finalul săptămânii. Dacă lucrezi în domenii ce implică asigurări, taxe sau audit, vineri vei avea o zi de foc în care va trebui să repari erori grave făcute de alții sub influența lui Neptun. Protejează-ți economiile și evită să semnezi acte de partaj sau de împrumut vineri, deoarece clauzele pot fi extrem de dezavantajoase sub presiunea lui Marte.

DRAGOSTE: La începutul săptămânii, poți purta discuții elevate despre viitorul vostru spiritual. Totuși, joi și vineri, temerile legate de trădare sau de pierderea controlului ies la suprafață. Conjuncția Lunii cu Marte și Saturn în Berbec aduce un risc de explozie emoțională în dormitor sau discuții dure despre banii deținuți la comun. Partenerul poate manifesta un comportament posesiv sau poate trece printr-o fază de depresie care te va solicita enorm. Dacă ești singur, atracția pentru persoane misterioase sau „periculoase” este la cote maxime, dar ai grijă să nu intri în situații de manipulare sub influența lui Neptun. Un gest simplu, precum achitarea unei facturi comune fără reproșuri, va detensiona atmosfera duminică.

Horoscop săptămâna 11-15 mai 2026 BALANȚĂ

Mercur sextil Jupiter aduce o oportunitate profesională majoră prin intermediul unui dialog cu un superior sau al unei reușite în carieră care îți crește vizibilitatea. Aspectul Soare conjuncție Mercur în Taur activează zona transformărilor, a intimității și a finanțelor altora, aducând o revelație legată de un secret sau de un contract de investiții. Vei înțelege în sfârșit dinamica puterii într-o relație strânsă. Însă, joi și vineri, conflictul devine direct. Luna în Berbec face conjuncție cu Neptun, Saturn și Marte chiar în sectorul relațiilor tale oficiale. Te poți confrunta cu un partener de viață sau de afaceri care devine extrem de rigid, agresiv sau, dimpotrivă, complet evaziv, punându-ți la încercare capacitatea de a menține armonia.

BANI: Conjuncția dintre Soare și Mercur în Taur îți poate aduce un profit neașteptat dintr-o afacere pe care o gestionezi împreună cu partenerul sau primirea unei returnări de fonduri. Este un moment bun pentru a discuta despre restructurarea unei datorii. Totuși, joi și vineri, fii pregătit pentru tensiuni contractuale. Conjuncția Lunii cu Saturn în Berbec poate indica ruperea unui contract de colaborare sau pierderea unui client important din cauza unei comunicări defectuoase sub influența lui Neptun. Profesional, vei simți că trebuie să muncești dublu pentru a acoperi greșelile partenerilor. Evită să inițiezi procese legale sau să semnezi acorduri de asociere vineri, deoarece Marte în conjuncție cu Luna în zona parteneriatelor prevestește lupte de putere epuizante care îți vor goli resursele mai repede decât poți produce.

DRAGOSTE: În timp ce prima parte a intervalului favorizează o intimitate profundă și discuții despre loialitate, finalul săptămânii aduce furtuna. Joi și vineri, partenerul ar putea să îți impună limite dure sau să treacă prin crize de identitate care te vor afecta direct. Conjuncția Lunii cu Marte în Berbec indică riscul unei dispute violente verbal sau o stare de tensiune mocnită care poate exploda vineri seară. Vei simți că partenerul este prea egoist sau că îți cere imposibilul. Dacă ești singur, poți întâlni pe cineva cu o personalitate puternică, dar care se dovedește a fi extrem de controlor sau plin de bagaje emoționale nerezolvate sub influența lui Saturn. Un moment de diplomație maximă este necesar pentru a nu rupe definitiv legături care încă mai au potențial.

Horoscop săptămâna 11-15 mai 2026 SCORPION

Mercur sextil Jupiter aduce succes în demersurile legate de studii, călătorii sau procese juridice, oferindu-ți o viziune optimistă asupra viitorului. Aspectul Soare conjuncție Mercur în Taur se petrece chiar în sectorul relațiilor tale, aducând o discuție clarificatoare, aproape chirurgicală, cu partenerul de viață sau de afaceri. Vei putea pune punctul pe „i” în orice negociere. Însă, joi și vineri, viața de zi cu zi devine un câmp de bătălie. Luna în Berbec conjunctă cu Neptun, Saturn și Marte activează zona muncii de execuție și a sănătății. Te poți simți copleșit de sarcini mărunte care se adună simultan sau te poți confrunta cu o problemă de sănătate, posibil o inflamație sau o stare de epuizare care te va obliga să îți schimbi programul radical.

BANI: Conjuncția Soare Mercur în Taur indică faptul că un contract de consultanță sau o asociere nouă îți va aduce profituri sigure. Este momentul să asculți propunerile care vin de la ceilalți, deoarece ideile lor sunt mai practice decât ale tale acum. Banii vin prin contracte scrise clar și prin respectarea termenelor. Totuși, vineri este o zi critică la locul de muncă. Conjuncția Lunii cu Saturn în Berbec sugerează blocaje administrative sau defecțiuni tehnice ale instrumentelor de lucru care te vor costa bani pentru reparații imediate. Un coleg sau un subaltern ar putea să te saboteze involuntar prin neglijență sub influența lui Neptun, ceea ce va atrage penalizări financiare pentru echipa ta. Păstrează-ți calmul și nu intra în conflicte cu angajații vineri, deoarece Marte te poate face să spui lucruri care vor duce la demisii neașteptate și pierderi de capital uman.

DRAGOSTE: Prima parte a săptămânii este magică pentru comunicarea în cuplu; Soarele și Mercur în Taur te ajută să lămurești orice neînțelegere printr-un dialog sincer. Partenerul îți poate face o promisiune serioasă de viitor. Joi și vineri însă, stresul de la muncă îți va afecta comportamentul acasă. Conjuncția Lunii cu Marte în Berbec te face irascibil și critic față de micile detalii casnice. Poți reproșa partenerului lucruri nesemnificative, precum ordinea din bucătărie sau programul de somn, provocând o stare de răceală în relație. Dacă ești singur, poți cunoaște pe cineva la locul de muncă sau la sala de sport, dar atracția va fi una marcată de competitivitate și tensiune fizică.

Horoscop săptămâna 11-15 mai 2026 SĂGETĂTOR

Mercur sextil Jupiter, aflat în zona resurselor comune, îți aduce vești bune despre un credit, o moștenire sau un profit venit prin intermediul partenerului. Ai un moral excelent și o putere de pătrundere psihologică de invidiat. Aspectul Soare conjuncție Mercur în Taur activează zona muncii și a serviciului, aducând o claritate uimitoare în organizarea sarcinilor zilnice. Vei găsi metode noi de a-ți eficientiza timpul. Însă, joi și vineri, centrul de greutate se mută în zona creativității, a iubirii și a copiilor. Luna în Berbec face conjuncție cu Neptun, Saturn și Marte, declanșând o situație intensă într-un proiect de suflet sau în relația cu cei mici.

BANI: Soarele și Mercur în Taur indică faptul că vei fi plătit pentru profesionalismul tău și pentru atenția la detalii. Poți primi o mărire de salariu sau poți găsi un job secundar extrem de stabil. Banii vin prin activități repetitive și sigure. Totuși, fii precaut vineri în tot ce ține de investiții speculative sau pariuri. Conjuncția Lunii cu Saturn în Berbec avertizează asupra unei pierderi financiare cauzate de un exces de risc sau de o proiecție nerealistă sub influența lui Neptun. Nu investi bani în proiecte de divertisment sau în idei care par "geniale" dar nu au un plan de afaceri solid. Profesional, un proiect creativ la care lucrezi poate fi întârziat de lipsa de fonduri sau de cerințele rigide ale unui sponsor.

DRAGOSTE: Dacă începutul săptămânii este liniștit și marcat de o rutină plăcută în doi, joi și vineri pasiunea poate deveni distructivă. Conjuncția Lunii cu Marte în Berbec poate aduce o ceartă aprinsă cu persoana iubită din cauza nevoii tale de independență sau a unei crize de creativitate. Poți simți că partenerul nu îți apreciază talentele sau că viața voastră romantică a devenit prea restrictivă sub povara responsabilităților (Saturn). Dacă ai copii, aceștia îți pot cere socoteală sau pot trece prin momente dificile care vor necesita toată atenția ta vineri. Pentru cei singuri, o întâlnire electrizantă se poate transforma rapid într-o dezamăgire dacă descoperi că cealaltă persoană este prea rigidă în convingeri.

Horoscop săptămâna 11-15 mai 2026 CAPRICORN

Mercur sextil Jupiter aduce o comunicare sclipitoare în parteneriate, facilitând semnarea unor contracte sau primirea unor promisiuni importante de la partenerul de viață. Aspectul Soare conjuncție Mercur în Taur activează zona creativității, a iubirii și a copiilor, aducând o revelație legată de un proiect personal sau o discuție clarificatoare cu o persoană iubită. Vei simți că îți recapeți inspirația. Însă, joi și vineri, tensiunea se mută în interiorul casei. Luna în Berbec face conjuncție cu Neptun, Saturn și Marte chiar în sectorul familiei și al locuinței. Te poți confrunta cu o defecțiune majoră în casă, posibil legată de apă sau instalații sau cu o problemă de autoritate în relația cu părinții care va cere un răspuns ferm și imediat din partea ta.

BANI: Poți primi o propunere de afacere care să îți aducă profituri prin activități creative sau de divertisment. Soarele și Mercur în Taur indică succes în speculații norocoase, dar doar dacă sunt bazate pe o analiză logică, nu pe instinct pur. Totuși, vineri este o zi a cheltuielilor neprevăzute legate de locuință. Conjuncția Lunii cu Saturn în Berbec poate indica necesitatea de a investi o sumă mare în structura casei sau în achiziționarea unui teren. Poți primi o notificare legată de un impozit pe proprietate sau de o chirie restantă a unui membru al familiei. Profesional, dacă lucrezi în imobiliare sau construcții, vineri vei avea parte de blocaje administrative greu de depășit. Fii atent la documentele de proprietate semnate vineri, deoarece Neptun poate ascunde vicii de formă care te vor costa scump mai târziu.

DRAGOSTE: Vei purta discuții pline de sens și vei planifica activități recreative cu partenerul. Este un moment excelent pentru a discuta despre extinderea familiei sau despre un hobby comun. Totuși, joi și vineri, atmosfera din casă poate deveni irespirabilă. Conjuncția Lunii cu Marte și Saturn în Berbec prevestește un conflict cu partenerul legat de locul unde locuiți sau de influența părinților în relația voastră. Te poți simți captiv între datoria față de familie și dorința de a te bucura de viață. Dacă ești singur, s-ar putea să întâlnești pe cineva printr-un context familial, dar relația va începe cu multe reguli și restricții. O cină liniștită acasă, duminică, va fi remediul necesar după zilele tensionate de joi și vineri.

Horoscop săptămâna 11-15 mai 2026 VĂRSĂTOR

Mercur sextil Jupiter îți oferă un impuls de energie la locul de muncă, facilitând succesul în sarcini administrative sau în rezolvarea unei probleme de sănătate prin metode noi. Aspectul Soare conjuncție Mercur în Taur activează zona căminului și a familiei, aducând o claritate uimitoare în discuțiile cu rudele despre proprietăți sau rădăcini. Vei înțelege în sfârșit un tipar familial care te-a ținut blocat. Însă, joi și vineri, presiunea se mută în zona comunicării zilnice și a deplasărilor. Luna în Berbec face conjuncție cu Neptun, Saturn și Marte în sectorul anturajului apropiat. Te poți confrunta cu un conflict dur cu un frate sau un vecin, ori cu o defecțiune a mijloacelor de transport sau de comunicare care te va izola temporar.

BANI: Conjuncția Soare Mercur în Taur indică faptul că poți obține profit dintr-o afacere de familie sau prin munca de acasă. Banii vin prin stabilitate și prin investiții în confortul domestic care îți crește randamentul. Totuși, vineri este o zi riscantă pentru contracte și negocieri verbale. Conjuncția Lunii cu Saturn în Berbec poate indica pierderea unei oportunități financiare din cauza unui mesaj care nu a ajuns la timp sau a unei erori de redactare sub influența lui Neptun. Fii atent la cheltuielile pentru reparația telefonului, a computerului sau a mașinii vineri, deoarece Marte poate aduce defecțiuni bruște cauzate de viteză sau neatenție. Nu

DRAGOSTE: Vei dori să stai acasă cu partenerul și să discutați despre planurile de viitor legate de locuință. Totuși, joi și vineri, comunicarea devine un teren minat. Conjuncția Lunii cu Marte în Berbec te face să spui lucruri tăioase și să reacționezi agresiv la orice critică din partea partenerului. Un schimb de mesaje vineri seară poate degenera într-o ruptură temporară dacă nu îți controlezi impulsul de a avea ultimul cuvânt. Dacă ești singur, poți fi atras de cineva din anturajul tău apropiat, dar relația va începe sub semnul secretelor sau al confuziei. O plimbare lungă duminică seară, în tăcere asumată, te va ajuta să procesezi tot zgomotul informațional din această săptămână și să îți recapeți liniștea interioară necesară unei conexiuni autentice cu persoana iubită.

Horoscop săptămâna 11-15 mai 2026 PEȘTI

Mercur sextil Jupiter, aflat în zona iubirii și a copiilor, îți aduce un noroc imens în exprimarea talentelor tale artistice sau în comunicarea cu persoana iubită. Te simți radiant și plin de idei geniale. Aspectul Soare conjuncție Mercur în Taur activează zona comunicării, a deplasărilor scurte și a studiului, aducând un moment de revelație legat de un curs sau de o negociere locală. Vei fi extrem de convingător prin argumente logice și sigure. Însă, joi și vineri, tensiunea atinge cote maxime în zona resurselor tale materiale. Luna în Berbec face conjuncție cu Neptun, Saturn și Marte chiar în sectorul banilor munciți. Te poți confrunta cu o pierdere financiară bruscă sau cu o stare de anxietate legată de capacitatea ta de a-ți asigura confortul, forțându-te să iei măsuri drastice de economisire.

BANI: Deși începutul săptămânii aduce profituri prin idei creative și negocieri locale sclipitoare, sub influența Soarelui și Mercur în Taur, joi și vineri lucrurile se complică. Conjuncția Lunii cu Saturn în Berbec poate aduce blocarea unei surse de venit sau necesitatea de a achita o sumă mare de bani pentru o datorie veche. Poți descoperi o eroare în gestionarea conturilor tale care te va costa o penalizare administrativă. Profesional, vei simți că muncești enorm, dar banii se scurg rapid pe cheltuieli neprevăzute sub influența lui Marte. Fii extrem de atent la portofel vineri, deoarece Neptun favorizează pierderile din neglijență sau furturile. Evită să faci achiziții de lux vineri seară, deoarece obiectele cumpărate acum se vor dovedi a fi de proastă calitate sau inutile, adâncind senzația de insecuritate materială.

DRAGOSTE: Iubirea este sursa ta de optimism miercuri și joi, când comunicarea este eficientă. Puteți plănui o escapadă de weekend sau o activitate creativă împreună. Totuși, joi și vineri, discuțiile despre bani pot umbri romantismul. Conjuncția Lunii cu Marte și Saturn în Berbec indică riscul unui conflict legat de cheltuielile partenerului sau de modul în care acesta îți subminează sentimentul de siguranță financiară. Te poți simți neprețuit la adevărata ta valoare, ceea ce va genera o stare de iritabilitate vineri seară. Dacă ești singur, poți atrage persoane care caută sprijin material de la tine, așa că fii vigilent. Un gest de generozitate făcut sub influența lui Neptun te poate lăsa cu buzunarele goale și inima rănită. Așteaptă până duminică pentru a purta o discuție serioasă despre viitor, deoarece claritatea mentală va reveni abia după ce Luna va părăsi sectorul banilor tăi.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰