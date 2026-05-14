Creşteri salariale şi angajări în 47 de companii publice locale. Ce instituţii sunt vizate

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că Guvernul a aprobat majorări salariale şi angajări pentru 47 de companii din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale, fiind vorba de companii pe profit, iar majorările se vor face din propriul lor buget de venituri şi cheltuieli. 

de Denisa Vladislav

la 14.05.2026 , 22:12
Creşteri salariale şi angajări în 47 de companii publice locale care sunt "pe profit" - Sursa: Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

"Este vorba despre 47 de companii din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale, în principal ar fi vorba despre apă canal, salubritate, transport, acestea sunt companiile pentru care memorandumul a aprobat o serie de măsuri. Este vorba de 47 de companii care sunt pe profit, nu discutăm despre companii care au pierderi. Numai companii care au o activitate foarte bună şi sunt pe profit. Pentru ele, guvernul a acceptat ca, din propriul lor buget de venituri şi cheltuieli, să fie inclus în propriul lor buget de venituri şi cheltuieli o majorare salarială, cu rata inflaţiei, pentru salariaţi", a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu

Ea a precizat că, de asemenea, s-a mai acceptat ocuparea unor posturi vacante, pentru că unele dintre ele nu mai puteau funcţiona, având în vedere că plecaseră foarte mulţi angajaţi, sau crearea unor posturi noi, atunci când apăreau activităţi suplimentare. 

Ioana Dogioiu: De exemplu, dacă ai cumpărat autobuze, îţi trebuie şoferi

Articolul continuă după reclamă

"De exemplu, dacă ai cumpărat autobuze, îţi trebuie şoferi. Că dacă nu angajezi şoferi, degeaba ai cumpărat autobuze. Deci, atunci când au apărut activităţi noi în interiorul companiilor respective, toate pe profit, repet, ei îşi vor putea angaja oameni pentru acele posturi. Dacă au mari probleme cu posturile vacante, se aprobă ocuparea unor posturi vacante şi guvernul a acceptat că aceste companii, din propriul lor buget de venituri şi cheltuieli, toate companii pe profit, să acorde 6,5% majorare, pentru salariat, rata inflaţiei", a mai spus Dogioiu

Ea a mai spus că este vorba de 43 de operatori pentru care s-au acceptat majorările salariale, în valoare totală de 83,1 milioane de lei. 

Apă canal, Salubritate, Transport, companiile pentru care memorandumul a aprobat o serie de măsuri

"66,4 milioane de lei pentru posturile vacante la 33 de operatori şi 18,3 milioane de lei cheltuieli aferente pentru posturi total nou înfiinţate. Pentru 47 s-a decis în total. Unii n-au cerut şi majorări, unii au cerut doar posturi. Deci nu toată lumea a cerut şi majorări", a menţionat Ioana Dogioiu

Denisa Vladislav Like
salarii majorari primarii companii apa canal transport
Înapoi la Homepage
Răspunsul fabulos al tânărului milionar pentru cel care l-a umilit doar fiindcă venea din România!
Răspunsul fabulos al tânărului milionar pentru cel care l-a umilit doar fiindcă venea din România!
De ce a lipsit Petrișor Ruge de la nunta Andreei Bălan. Partenerul ei de scenă nu a fost la cel mai important moment din viața sa
De ce a lipsit Petrișor Ruge de la nunta Andreei Bălan. Partenerul ei de scenă nu a fost la cel mai important moment din viața sa
Avem arbitrul meciului de titlu Universitatea Craiova – U Cluj din SuperLiga! Ce alegere a făcut Kyros Vassaras. Exclusiv
Avem arbitrul meciului de titlu Universitatea Craiova – U Cluj din SuperLiga! Ce alegere a făcut Kyros Vassaras. Exclusiv
Elon Musk a făcut senzație în China cu X Æ A-Xii, fiul lui de 6 ani, pe care l-a îmbrăcat cu o vestă tradițională chineză
Elon Musk a făcut senzație în China cu X Æ A-Xii, fiul lui de 6 ani, pe care l-a îmbrăcat cu o vestă tradițională chineză
"Regele TikTok-ului", dezbrăcat în plină stradă! Alin Borcan a purtat doar o pereche de bikini
"Regele TikTok-ului", dezbrăcat în plină stradă! Alin Borcan a purtat doar o pereche de bikini
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă ajustaţi aşteptările salariale doar ca să vă păstraţi locul de muncă?
Observator » Ştiri economice » Creşteri salariale şi angajări în 47 de companii publice locale. Ce instituţii sunt vizate
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.