A accesat, într-un an, 29.000 de materiale pornografice cu minori. Bihorean de 40 de ani, reținut de DIICOT

Un bărbat de 40 de ani din judeţul Bihor a fost reţinut, fiind acuzat de pornografie infantilă, după ce ar fi accesat peste 29.000 de materiale pornografice cu minori.

de Denisa Vladislav

la 14.05.2026 , 22:12
A accesat, într-un an, 29.000 de materiale pornografice cu minori. Bihorean de 40 de ani, reținut de DIICOT
"Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Oradea, au documentat activitatea infracţională a unui bărbat, de 40 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de pornografie infantilă", a transmis, joi, IPJ Bihor şi DIICOT.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2025 - 2026, utilizând o aplicaţie de tip peer to peer, bărbatul ar fi accesat peste 29.000 de materiale pornografice cu minori, pe care le-ar fi vizualizat şi ulterior şters.

"De asemenea, acesta ar fi procurat şi deţinut, într-un sistem de stocare a datelor, un material video în care o minoră cu trăsături fizice specifice vârstei de 15 ani s-ar fi aflat în posturi sexuale explicite", au mai transmis sursele citate.

La data de 13 mai 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Oradea au dispus reţinerea bărbatului de 40 de ani.

Joi, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bihor cu propunere de arestare preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

